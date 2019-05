Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:31

budivelnik написав: ...

Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі. ...Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі.



Тому що є колективна відовідальність.

І Зе є президентом також для тих, хто за нього не голосував (наприклад, для мене) - хочеться це комусь чи ні. Тому що є колективна відовідальність.І Зе є президентом також для тих, хто за нього не голосував (наприклад, для мене) - хочеться це комусь чи ні.

