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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2984298529862987 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 156 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 50 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 156 Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:55 Starikan написав: budivelnik написав: Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...

А то захотіли - всього один референдум в рік...

Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного. Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...А то захотіли - всього один референдум в рік...Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного. Смешно, но подобные петиции уже имеются

Голобородьки на марше. Смешно, но подобные петиции уже имеютсяГолобородьки на марше. Дивіться ширше

Чим швидше дурна пропозиція вдарить по голові того хто її просуває - тим швидше будуть створені запобіжники від подібних дурних пропозицій..

ПС

Я не зобовязаний повністю розписувати те за що я...

Я наприклад за те щоб мати прямий вплив на голосування по всім законам...

З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались в залежності від податків які сплачуються...як бачите маленька поправка- а пропозиція вже виглядає по іншому. Дивіться ширшеЧим швидше дурна пропозиція вдарить по голові того хто її просуває - тим швидше будуть створені запобіжники від подібних дурних пропозицій..ПСЯ не зобовязаний повністю розписувати те за що я...Я наприклад за те щоб мати прямий вплив на голосування по всім законам...З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались в залежності від податків які сплачуються...як бачите маленька поправка- а пропозиція вже виглядає по іншому. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20905 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:59 budivelnik написав: 1 Суть петиції-не в імпічменті

Суть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення.

2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязки

Якщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...



А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях. 1 Суть петиції-не в імпічментіСуть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення.2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязкиЯкщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях.



Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день.



Это обычная порохоботская выходка в надежде изгадить имидж, подпугнуть и ограничивать в действиях новоизбранного Президента, не имеющего пока опыта в политической "гомосятине" Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день.Это обычная порохоботская выходка в надежде изгадить имидж, подпугнуть и ограничивать в действиях новоизбранного Президента, не имеющего пока опыта в политической "гомосятине" zРадио

Повідомлень: 2301 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:13 budivelnik

Дивіться ширше

Чим швидше дурна пропозиція вдарить по голові того хто її просуває - тим швидше будуть створені запобіжники від подібних дурних пропозицій..

ПС

Я не зобовязаний повністю розписувати те за що я...

Я наприклад за те щоб мати прямий вплив на голосування по всім законам...

З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались в залежності від податків які сплачуються...як бачите маленька поправка- а пропозиція вже виглядає по іншому.



Почему демократия -- дурна пропозиція ?

И почему З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались -- хорошая? Ведь это путь к диктатуре меньшей части населения над большей. Почему демократия --И почему-- хорошая? Ведь это путь к диктатуре меньшей части населения над большей. 27661

Повідомлень: 1078 З нами з: 14.08.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:17 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Суть петиції-не в імпічменті

Суть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення.

2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязки

Якщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...



А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях. 1 Суть петиції-не в імпічментіСуть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення.2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязкиЯкщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях. Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день Коли здається-треба хреститись

Для мене що раз в рік -референдум з бюлетенями за купу державних грошей

Що 20 разів в день голосування з допомогою смартфона за рахунок тарифу проголосувавшого - рішення однако типові...

Якщо можна щось прийняти на референдумі-значить можна прийняти і через смартфон....

Якщо ж смартфон погана ідея-то референдум ще гірша.



Петиція-це прямий вплив з допомогою смартфону... так ,смартфонів багато і нижня границя в 25000 голосів-вже не актуальна . але ніщо не заважає підняти її до 100 000 чи 1 000 000 ...

Просто для рішень різної ваги - можна створити різні вхідні кількості проголосувавших.

Чим складніше рішення-тим вищий прохідний барєр по кількості...

А наступним після цього - я б запропонував додати відповідальність проголосувавших... Тобто якщо через діджітал проведенне рішення і воно виявилось збитковим-збитки покриваються за рахунок тих хто за це рішення голосував...

Як бачите ,промосковська модель хаосу(керованого) в нас не пройде

Ми візьмемо те що москалики пропонують і модернізуємо під наші потреби таким чином щоб виграти в московії стратегічно. Коли здається-треба хреститисьДля мене що раз в рік -референдум з бюлетенями за купу державних грошейЩо 20 разів в день голосування з допомогою смартфона за рахунок тарифу проголосувавшого - рішення однако типові...Якщо можна щось прийняти на референдумі-значить можна прийняти і через смартфон....Якщо ж смартфон погана ідея-то референдум ще гірша.Петиція-це прямий вплив з допомогою смартфону... так ,смартфонів багато і нижня границя в 25000 голосів-вже не актуальна . але ніщо не заважає підняти її до 100 000 чи 1 000 000 ...Просто для рішень різної ваги - можна створити різні вхідні кількості проголосувавших.Чим складніше рішення-тим вищий прохідний барєр по кількості...А наступним після цього - я б запропонував додати відповідальність проголосувавших... Тобто якщо через діджітал проведенне рішення і воно виявилось збитковим-збитки покриваються за рахунок тих хто за це рішення голосував...Як бачите ,промосковська модель хаосу(керованого) в нас не пройдеМи візьмемо те що москалики пропонують і модернізуємо під наші потреби таким чином щоб виграти в московії стратегічно. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20905 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:21 zРадио написав: Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! Это не значит, что в течение года Зеленского нельзя критиковать - по делу можно, но об отставке и речи пока быть не может! Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! Это не значит, что в течение года Зеленского нельзя критиковать - по делу можно, но об отставке и речи пока быть не может!

Ну і підпишеш ти петицію і що?? Президент піде з посади? - Не сміши мене. Він уже сказав що ці петиції - це жарти такі.

Зараз ключовий період, тому що йдуть перевибори до Ради.

А дальше все - 5 років правління президента/Ради з мізерними рейтингами(я вже не сумніваюсь в цьому).

Через рік змінити владу можна буде тільки через Майдан, що є небажаним по-моєму. Ну і підпишеш ти петицію і що?? Президент піде з посади? - Не сміши мене. Він уже сказав що ці петиції - це жарти такі.Зараз ключовий період, тому що йдуть перевибори до Ради.А дальше все - 5 років правління президента/Ради з мізерними рейтингами(я вже не сумніваюсь в цьому).Через рік змінити владу можна буде тільки через Майдан, що є небажаним по-моєму. andrijk777

Повідомлень: 1470 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:23 27661 написав: budivelnik написав: Дивіться ширше

Чим швидше дурна пропозиція вдарить по голові того хто її просуває - тим швидше будуть створені запобіжники від подібних дурних пропозицій..

ПС

Я не зобовязаний повністю розписувати те за що я...

Я наприклад за те щоб мати прямий вплив на голосування по всім законам...

З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались в залежності від податків які сплачуються...як бачите маленька поправка- а пропозиція вже виглядає по іншому. Дивіться ширшеЧим швидше дурна пропозиція вдарить по голові того хто її просуває - тим швидше будуть створені запобіжники від подібних дурних пропозицій..ПСЯ не зобовязаний повністю розписувати те за що я...Я наприклад за те щоб мати прямий вплив на голосування по всім законам...З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались в залежності від податків які сплачуються...як бачите маленька поправка- а пропозиція вже виглядає по іншому. Почему демократия -- дурна пропозиція ?И почему З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались -- хорошая? Ведь это путь к диктатуре меньшей части населения над большей. Почему демократия --?И почему-- хорошая? Ведь это путь к диктатуре меньшей части населения над большей. Адептами совка -демократії прирівняли до соціалізмо-комунізму...

Насправді я нічого не маю проти демократії ,але при цьому вимагаю звязати воєдино

право приймати рішення-з обовязком нести за прийняте рішення повну відповідальність....

Політи несуть відповідальність за прийняті ними рішення на виборах

Бізнесмени ризикують збанкрутувати...

А чим ризикує людина на референдумі приймаючи рішення яке приведе країну в прірву?

Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі. Адептами совка -демократії прирівняли до соціалізмо-комунізму...Насправді я нічого не маю проти демократії ,але при цьому вимагаю звязати воєдиноправо приймати рішення-з обовязком нести за прийняте рішення повну відповідальність....Політи несуть відповідальність за прийняті ними рішення на виборахБізнесмени ризикують збанкрутувати...А чим ризикує людина на референдумі приймаючи рішення яке приведе країну в прірву?Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20905 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:31 budivelnik написав: ...

Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі. ...Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі.



Тому що є колективна відовідальність.

І Зе є президентом також для тих, хто за нього не голосував (наприклад, для мене) - хочеться це комусь чи ні. Тому що є колективна відовідальність.І Зе є президентом також для тих, хто за нього не голосував (наприклад, для мене) - хочеться це комусь чи ні. I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. galadriel

Повідомлень: 352 З нами з: 29.01.18 Подякував: 26 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:31 budivelnik написав: Як бачите ,промосковська модель хаосу(керованого) в нас не пройде

Ми візьмемо те що москалики пропонують і модернізуємо під наші потреби таким чином щоб виграти в московії стратегічно. Як бачите ,промосковська модель хаосу(керованого) в нас не пройдеМи візьмемо те що москалики пропонують і модернізуємо під наші потреби таким чином щоб виграти в московії стратегічно.



И тут клятые московиты дотянулись ручонками до хрупкой шейки украинского патриота



Казалось бы, причем здесь путин И тут клятые московиты дотянулись ручонками до хрупкой шейки украинского патриотаКазалось бы, причем здесь путин zРадио

Повідомлень: 2301 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2984298529862987 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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