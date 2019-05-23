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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2985298629872988 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 156 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 50 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 156 Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:46 galadriel написав: budivelnik написав: ...

Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі. ...Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі. Тому що є колективна відовідальність.

І Зе є президентом також для тих, хто за нього не голосував (наприклад, для мене) - хочеться це комусь чи ні. Тому що є колективна відовідальність.І Зе є президентом також для тих, хто за нього не голосував (наприклад, для мене) - хочеться це комусь чи ні. 1 Я за те щоб Президент приймав рішення і ніс за це відповідальність

2 Я проти того , щоб не зручні для себе рішення виконуючий обовязки Президента перекладав на населення

3 Я нічого не маю проти нововведень ,але нововведення повинні бути корисними не тільки для тих хто їх вводить,але й для тих для кого їх вводять.



Тому

Якщо Зеленський боїться прийняти рішення по ОРДЛО і перекладає його на мене , то я хочу отримати такіж повноваження по прийняттю рішення чи залишатись йому в ранзу Президента ще до того моменту коли треба буде палити шини. 1 Я за те щоб Президент приймав рішення і ніс за це відповідальність2 Я проти того , щоб не зручні для себе рішення виконуючий обовязки Президента перекладав на населення3 Я нічого не маю проти нововведень ,але нововведення повинні бути корисними не тільки для тих хто їх вводить,але й для тих для кого їх вводять.ТомуЯкщо Зеленський боїться прийняти рішення по ОРДЛО і перекладає його на мене , то я хочу отримати такіж повноваження по прийняттю рішення чи залишатись йому в ранзу Президента ще до того моменту коли треба буде палити шини. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:16 budivelnik написав: А наступним після цього - я б запропонував додати відповідальність проголосувавших... Тобто якщо через діджітал проведенне рішення і воно виявилось збитковим-збитки покриваються за рахунок тих хто за це рішення голосував...

Як бачите ,промосковська модель хаосу(керованого) в нас не пройде

Ми візьмемо те що москалики пропонують і модернізуємо під наші потреби таким чином щоб виграти в московії стратегічно. А наступним після цього - я б запропонував додати відповідальність проголосувавших... Тобто якщо через діджітал проведенне рішення і воно виявилось збитковим-збитки покриваються за рахунок тих хто за це рішення голосував...Як бачите ,промосковська модель хаосу(керованого) в нас не пройдеМи візьмемо те що москалики пропонують і модернізуємо під наші потреби таким чином щоб виграти в московії стратегічно.



Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.

Докладываю.

Петиция - это требование принять то или иное решение.

Референдум - принятие решения путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.

Плебисцит - изучение мнения народа путем голосования.



То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.

Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.

Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!

Пусть это будет совещательный референдум.





Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.Докладываю.Петиция - этопринять то или иное решение.Референдум -путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.Плебисцит -народа путем голосования.То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!Пусть это будет Libo 2

Повідомлень: 7145 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:23 budivelnik написав: Якщо Зеленський боїться прийняти рішення по ОРДЛО і перекладає його на мене , то я хочу отримати такіж повноваження по прийняттю рішення... Якщо Зеленський боїться прийняти рішення по ОРДЛО і перекладає його на мене , то я хочу отримати такіж повноваження по прийняттю рішення...



Он же тебе на инагурации сказал, что ты отныне тоже президент ... мы все президенты ... Теперь если что не так, то тогда издаем свои указы о смещении Зеленого и идем на свое рабочее место на Банкову ... все вместе.

Он еще в кино устами Голобородька говорил: - А если я буду делать что-то не так, то народ меня поправит.



Он же тебе на инагурации сказал, что ты отныне тоже президент ... мы все президенты ... Теперь если что не так, то тогда издаем свои указы о смещении Зеленого и идем на свое рабочее место на Банкову ... все вместе.Он еще в кино устами Голобородька говорил: - А если я буду делать что-то не так, то народ меня поправит. Libo 2

Повідомлень: 7145 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:33 Libo написав: Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.

Докладываю.

Петиция - это требование принять то или иное решение.

Референдум - принятие решения путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.

Плебисцит - изучение мнения народа путем голосования.



То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.

Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.

Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!

Пусть это будет совещательный референдум. Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.Докладываю.Петиция - этопринять то или иное решение.Референдум -путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.Плебисцит -народа путем голосования.То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!Пусть это будет

А ви що в 19 столітті живете?

Зараз є розвинена соціологія і щоб знати думку людей ніяких референдумів проводити не потрібно!

Ну не робіть з людей дураків хоча б на цьому форумі. А ви що в 19 столітті живете?Зараз є розвинена соціологія і щоб знати думку людей ніяких референдумів проводити не потрібно!Ну не робіть з людей дураків хоча б на цьому форумі. andrijk777

Повідомлень: 1471 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:39 Starikan написав: ............

Если не нравятся оба варианта (а вы негативно относились к Зе) - не голосуйте ни за один, только и всего.

А эта глупая поговорка - всё равно, что совет тяжело больному человеку застрелиться. ............Если не нравятся оба варианта (а вы негативно относились к Зе) - не голосуйте ни за один, только и всего.А эта глупая поговорка - всё равно, что совет тяжело больному человеку застрелиться.

Не голосовать ни за кого не выход. Разве что потом можно сказать: "А я за него не голосовал, не отвечаю". Ответственность за свои решения меня никогда не пугала. Но считаю, что выбор По был бы хуже. И последующие события меня в этом только больше убедили.



У меня уже несколько месяцев не научная пенсия. Пересчитанная по общим правилам оказалась выше (несмотря на то, что из-за работы на полставки мой КЗ с каждым годом снижается и при переходе я лишился 40% стажа). При этом я никогда не был начальником (всегда отказывался). Но не обо мне речь. Поговорим о "простом народе".



Среди моих пожилых родственников трое рабочих на пенсии (двое живут в Северодонецке), одна - лаборант в диспансере, одна - терапевт в сумской больнице. При этом никто не считает себя нищим и не живет как нищий. Компьютеры и смартфоны есть у всех (тут Вкладчик1234 сокрушался, что зубожили не могут купить себе айфоны, а детям комп).

Наличием субсидий, честно говоря, не интересовался, но уж точно не сражаются за социальный хлеб (о чем тут тоже с удовольствием упоминали - до чего Петя довел) и по помойкам не шарят.

Да, дети им наверняка помогают (не знаю, в каком объеме). Но ведь это их заслуга, что воспитали хороших детей, а не бездельников, завсегдатаев рюмочных или наркоманов.



Так это простой народ или не простой? Это обычные работники или нет?



Кому я действительно сочувствую - это сельским жителям. С их бывшими мизерными колхозными зарплатами при совке (что отразилось на пенсии) и потерей работы после возникновнения агрохолдингов и закрытия военных заводов - пылесосов рабсилы. Но тут уж чисто объективные обстоятельства, о которых еще говорили экономисты при перестроечном совке: 30% населения в селе неизбежно приводит к его маргинализации.



А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало, я спрошу - на что они надеялись при том же совке - на пенсию 60-80 рэ? на 2-3 руб в день? так это та же нищета, что и при минимальной пенсии сегодня, хватало только на удовлетворение минимальных потребностей. А кто действительно зарабатывал (те же сборщики на ФЭДе получали з/п выше снс в НИИ, не говоря уже о шахтерах) - те и сейчас получают неплохую пенсию.

Вы правы, говорить о конкретных личностях сложно, надо хорошо знать конкретную ситуацию. Если говорить о ваших родственниках, то они должны бы иметь пенсии, близкие к средним, т.е. пусть даже чуть выше - где-то 3000. За социальный хлеб при наличии субсидий драться с такими пенсиями не придётся, но о покупке компа речь вести тоже не приходится. Даже хорошие дети далеко не все и не всегда могут помочь родителям - у них есть свои дети, а это сейчас недёшево.

При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.



На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно!

У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?

Во-первых, я вижу кадровые назначения, против которых запад уже высказался.

Во-вторых, полная неопределенность во внешней политике.

То "готов встать на колени перед кем угодно ради мира" (ладно, это было перед выборами, что обеспечило голоса "уставших от войны" и русофилов)

То "референдум о войне и мире".

То "никаких переговоров с РФ". Во-первых, я вижу кадровые назначения, против которых запад уже высказался.Во-вторых, полная неопределенность во внешней политике.То "готов встать на колени перед кем угодно ради мира" (ладно, это было перед выборами, что обеспечило голоса "уставших от войны" и русофилов)То "референдум о войне и мире".То "никаких переговоров с РФ".

Кадровые решения пока в основном касались АП. Если это будет действительно просто канцелярия президента, а не обычное и привычное у нас "теневое правительство", то ничего особенного в этих назначениях не вижу.

Из серьёзных назначений пока только НГШ Хомчак. Уже писал, ничего сказать по его поводу не могу. Думаю, как и Вы.

Так что говорить об этом рано.

Так же, как и внешней политике. Через 2 дня после реального назначения на пост, когда человек только что получил доступ к документации, закрытым сведениям и фактически только знакомится с обстановкой ... Не могу что-то требовать. Любые претензии в этом случае - просто придирки. Надо время.





Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял? По-моему, причины чисто наши, родные.

Где вы у меня такое прочитали? Причины действительно наши, родные - активисты Семенченко, устроившие экономическую блокаду ОРДЛО. Где вы у меня такое прочитали? Причины действительно наши, родные - активисты Семенченко, устроившие экономическую блокаду ОРДЛО.

Взял отсюда:

Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.

Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.

Возможно, неверно понял.



Порошенко избирался после Крыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни.

События на Донбассе зашли далеко, но РФ в них еще не участвовала. События на Донбассе зашли далеко, но РФ в них еще не участвовала.

РФ прямо (войсками) ещё не участвовала. Но Гиркин с его группой уже захватили Славянск. Безлер вовсю действовал в Горловке. У Президента (да и до выборов Порошенко не был в нашем с Вами положении) информации больше, в т.ч. разведывательной и другой закрытой. Должен/мог предвидеть возможность прямого военного вмешательства России, тем более, после Крыма.

Кроме того, он сразу взял курс на военное решение проблемы, при этом в адрес Донбасса продолжалась та же риторика и нагнетание истерии. Не голосовать ни за кого не выход. Разве что потом можно сказать: "А я за него не голосовал, не отвечаю". Ответственность за свои решения меня никогда не пугала. Но считаю, что выбор По был бы хуже. И последующие события меня в этом только больше убедили.Вы правы, говорить о конкретных личностях сложно, надо хорошо знать конкретную ситуацию. Если говорить о ваших родственниках, то они должны бы иметь пенсии, близкие к средним, т.е. пусть даже чуть выше - где-то 3000. За социальный хлеб при наличии субсидий драться с такими пенсиями не придётся, но о покупке компа речь вести тоже не приходится. Даже хорошие дети далеко не все и не всегда могут помочь родителям - у них есть свои дети, а это сейчас недёшево.При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.Кадровые решения пока в основном касались АП. Если это будет действительно просто канцелярия президента, а не обычное и привычное у нас "теневое правительство", то ничего особенного в этих назначениях не вижу.Из серьёзных назначений пока только НГШ Хомчак. Уже писал, ничего сказать по его поводу не могу. Думаю, как и Вы.Так что говорить об этом рано.Так же, как и внешней политике. Через 2 дня после реального назначения на пост, когда человек только что получил доступ к документации, закрытым сведениям и фактически только знакомится с обстановкой ... Не могу что-то требовать. Любые претензии в этом случае - просто придирки. Надо время.Взял отсюда:Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.Возможно, неверно понял.РФещё не участвовала. Но Гиркин с его группой уже захватили Славянск. Безлер вовсю действовал в Горловке. У Президента (да и до выборов Порошенко не был в нашем с Вами положении) информации больше, в т.ч. разведывательной и другой закрытой. Должен/мог предвидеть возможность прямого военного вмешательства России, тем более, после Крыма.Кроме того, он сразу взял курс на военное решение проблемы, при этом в адрес Донбасса продолжалась та же риторика и нагнетание истерии.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13178 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:48 andrijk777 написав: Libo написав: Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.

Докладываю.

Петиция - это требование принять то или иное решение.

Референдум - принятие решения путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.

Плебисцит - изучение мнения народа путем голосования.



То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.

Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.

Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!

Пусть это будет совещательный референдум. Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.Докладываю.Петиция - этопринять то или иное решение.Референдум -путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.Плебисцит -народа путем голосования.То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!Пусть это будет

А ви що в 19 столітті живете?

Зараз є розвинена соціологія і щоб знати думку людей ніяких референдумів проводити не потрібно!

Ну не робіть з людей дураків хоча б на цьому форумі. А ви що в 19 столітті живете?Зараз є розвинена соціологія і щоб знати думку людей ніяких референдумів проводити не потрібно!Ну не робіть з людей дураків хоча б на цьому форумі.



Ты сам необразованное ископаемое.

Знаешь сколько времени, денег и сил занимает твоя социология? И зачем между народом и властью нам нужен этот социологический посредник? Чтоб безработица меньше была?

И какова объективность нашей социологии? Я тебя умоляю ...

А тут пишешь в инете свой вопрос и прошу граждан Украины высказать свое мнение. И результаты в режиме онлайн.

Если пипл не дуплится в теме, не разделяет твою точку зрения, иди в телевизоре им объясняй все за и против, убеждай.

Тут же речь шла о 20-ти таких вопросах в день.

Какая тут может быть оперативная социология???!!!! Ты сам необразованное ископаемое.Знаешь сколько времени, денег и сил занимает твоя социология? И зачем между народом и властью нам нужен этот социологический посредник? Чтоб безработица меньше была?И какова объективность нашей социологии? Я тебя умоляю ...А тут пишешь в инете свой вопрос и прошу граждан Украины высказать свое мнение. И результаты в режиме онлайн.Если пипл не дуплится в теме, не разделяет твою точку зрения, иди в телевизоре им объясняй все за и против, убеждай.Тут же речь шла о 20-ти таких вопросах в день.Какая тут может быть оперативная социология???!!!! Libo 2

Повідомлень: 7145 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:48 ЛАД написав: РФ прямо (войсками) ещё не участвовала. РФ прямо (войсками) ещё не участвовала. Хто мені пояснить логіку оправдувачів педерації

З росією ми прямо не воюємо... але російські військовополоненні в Україні і українські в росії - в наявності..

Навіть якщо погані лідери недоутворень Л/ДНР не хочуть(заважають) обміну полоненними- то чому росія не прийняла на себе зобовязання

а - передати українців в Україну

б - перепросити Україну за своїх громадян які знаходяться в Україні і так як останні не є військовополоненними - погодитись з Україною , що росіяни будуть сидіти за скоєні в україні злочини на території україни.



ПС

Ми російських територій не захоплювали , тому пробувати мене переконати що я щось накрутив не вийде. Хто мені пояснить логіку оправдувачів педераціїЗ росією ми прямо не воюємо... але російські військовополоненні в Україні і українські в росії - в наявності..Навіть якщо погані лідери недоутворень Л/ДНР не хочуть(заважають) обміну полоненними- то чому росія не прийняла на себе зобовязанняа - передати українців в Українуб - перепросити Україну за своїх громадян які знаходяться в Україні і так як останні не є військовополоненними - погодитись з Україною , що росіяни будуть сидіти за скоєні в україні злочини на території україни.ПСМи російських територій не захоплювали , тому пробувати мене переконати що я щось накрутив не вийде. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:51 Libo написав: А если я буду делать что-то не так, то народ меня поправит. А если я буду делать что-то не так, то народ меня поправит. Так народ і поправляє

За одну добу-48000 не згодних....

Чи йому треба щоб всі 42 млн його поправили?

Якщо доведе до того , що 1-3 млн вирішать його поправити - після таких поправин поправляти буде нікого. Так народ і поправляєЗа одну добу-48000 не згодних....Чи йому треба щоб всі 42 млн його поправили?Якщо доведе до того , що 1-3 млн вирішать його поправити - після таких поправин поправляти буде нікого. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:55 budivelnik написав: Libo написав: А если я буду делать что-то не так, то народ меня поправит. А если я буду делать что-то не так, то народ меня поправит. Так народ і поправляє

За одну добу-48000 не згодних....

Чи йому треба щоб всі 42 млн його поправили?

Якщо доведе до того , що 1-3 млн вирішать його поправити - після таких поправин поправляти буде нікого. Так народ і поправляєЗа одну добу-48000 не згодних....Чи йому треба щоб всі 42 млн його поправили?Якщо доведе до того , що 1-3 млн вирішать його поправити - після таких поправин поправляти буде нікого.



Ну по крайней мере не должно быть так, чтоб 48 тыщ каких-то порохохунвейбинов диктовали свою волю 40 млн., которые только что высказали свое мнение на выборах. Ну по крайней мере не должно быть так, чтоб 48 тыщ каких-то порохохунвейбинов диктовали свою волю 40 млн., которые только что высказали свое мнение на выборах. Libo 2

Повідомлень: 7145 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2985298629872988 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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