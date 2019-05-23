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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:45
Libo написав:
Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.
Докладываю.
Петиция - это требование
принять то или иное решение.
Референдум - принятие решения
путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.
Плебисцит - изучение мнения
народа путем голосования.
То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.
Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.
Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!
Пусть это будет совещательный референдум.
Я согласен, что то о чём они говорят - это плебесцит.
Но у Зеленского юридическое образование, Богдан у нас "в ТОП-3 юристов" (с) freeze
. Перепутать эти понятия ? Не надо лохматить бабушку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:57
Libo написав: andrijk777 написав: Libo написав:
Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.
Докладываю.
Петиция - это требование
принять то или иное решение.
Референдум - принятие решения
путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.
Плебисцит - изучение мнения
народа путем голосования.
То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.
Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.
Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!
Пусть это будет совещательный референдум.
А ви що в 19 столітті живете?
Зараз є розвинена соціологія і щоб знати думку людей ніяких референдумів проводити не потрібно!
Ну не робіть з людей дураків хоча б на цьому форумі.
Ты сам необразованное ископаемое.
Знаешь сколько времени, денег и сил занимает твоя социология? И зачем между народом и властью нам нужен этот социологический посредник? Чтоб безработица меньше была?
И какова объективность нашей социологии? Я тебя умоляю ...
Точно в 19 столітті живе, якщо не розуміє, що референдум в сотні разів дорожчий за соціологію(опитування).
Об"єктивність достатньо висока, якщо організатори об"єктивні.
Якщо ціль референдуму - "изучение мнения", то соціології достатньо.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:08
pesikot написав:PS. На момент уже больше 50 000
Это сколько?
0,4 процента от проголосовавших за Зеленского ?
Когда будет несколько миллионов, дайте знать, а по мелочам не флудите.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:09
ЛАД написав:
При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.
Да, 120 была неплохая пенсия. Максимальная вообще была 160 для обычных категорий (может, шахтеры и военные имели больше, не в курсе).
Но тогда и запросы были гораздо меньше, и потратить легально большой доход было сложно, отсюда десятки тысяч у многих на сберкнижках.
Насчет медицины - тогда вообще не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов. Конечно, такую медицину можно было делать бесплатной.
В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. По той же причине бессмысленно вспоминать ВВП 1991 года, квт-ч по 4 коп и прочее.
Взял отсюда:
Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.
Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.
Возможно, неверно понял.
Да, неверно. Всё относилось к взаимоотношениям с ОРДЛО.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:18
pesikot написав:
Я согласен, что то о чём они говорят - это плебесцит.
Но у Зеленского юридическое образование, Богдан у нас "в ТОП-3 юристов" (с) freeze
. Перепутать эти понятия ? Не надо лохматить бабушку
Візьміть для прикладу "Брексіт". Той референдум був консультативним і результат був майже наполовину - 51,9/48,1.
Але уряд відразу почав вихід з ЕС, спираючись на його результат.
Тому фактично референдум буде обов'язковим до виконання. Інакше і немає змісту його проводити.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:26
budivelnik написав: ЛАД написав:
РФ прямо (войсками) ещё не участвовала.
Хто мені пояснить логіку оправдувачів педерації
З росією ми прямо не воюємо... але російські військовополоненні в Україні і українські в росії - в наявності..
Навіть якщо погані лідери недоутворень Л/ДНР не хочуть(заважають) обміну полоненними- то чому росія не прийняла на себе зобовязання
а - передати українців в Україну
б - перепросити Україну за своїх громадян які знаходяться в Україні і так як останні не є військовополоненними - погодитись з Україною , що росіяни будуть сидіти за скоєні в україні злочини на території україни.
ПС
Ми російських територій не захоплювали , тому пробувати мене переконати що я щось накрутив не вийде.
Последний раз нарушаю свои слова в подписи.
Ещё раз - научитесь читать.
Пока не научитесь, действительно, "пробувати мене переконати що я щось накрутив не вийде".
К нас со Стариканом разговор шёл о самом начале - весна-начало лета 2014. Тогда прямого военного вмешательства РФ ещё не было.
Пошуки зради Вас засліплюють.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:28
pesikot написав: zРадио написав:
Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день.
Так уже Богдан сам сказал, что референдум не референдум, а только опрос и законодательной силы не имеет.
Вы хотели диджитал (самое модное слово сейчас) ? получите диджитал, только не тогда, когда вы спрашиваете, а когда вам говорят.
PS. На момент уже больше 50 000
Конкретно эта петиция об отставке - низкосортная манипуляция. Потому что среди тех, кому Зеленский НЕ нравится, отклик на нее по понятной причине будет выше, чем на обратную петицию среди тех, кому Зеленский нравится.
Повесьте на голосование 2 вопроса - 1) кто согласен, что pesikot
- тролль, и 2) кто не согласен, что pesikot
- тролль. Вот увидете - по результатам такого голосования вы окажетесь троллем. А как на самом деле - непонятно, потому что вопросы сформулированы изначально манипулятивно.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:29
И после такого видео.
Зеленский назначил друзей и бизнес-партнёров на должности.
И здесь есть констатация факта. Факта того, что слова и дела Зеленского расходятся.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:32
Та заспокойтесь ви з цією петицією.
Ці петиції на рівні держави нічого не рішають і рішати ніколи не будуть.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:38
freeze написав:
pesikot написав:PS. На момент уже больше 50 000
Это сколько?
0,4 процента от проголосовавших за Зеленского ?
Когда будет несколько миллионов, дайте знать, а по мелочам не флудите.
Петиция рассмотрена Зеленским ? нет. Ответ дан ? нет
Это не голосование. Это петиция. Свыше 25000 - должен отреагировать и не в стиле "это чья-то шутка".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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