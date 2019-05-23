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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2986298729882989 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 156 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 50 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 156 Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:45 Libo написав: Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.

Докладываю.

Петиция - это требование принять то или иное решение.

Референдум - принятие решения путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.

Плебисцит - изучение мнения народа путем голосования.



То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.

Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.

Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!

Пусть это будет совещательный референдум.

Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.Докладываю.Петиция - этопринять то или иное решение.Референдум -путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.Плебисцит -народа путем голосования.То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!Пусть это будет

Я согласен, что то о чём они говорят - это плебесцит.

Но у Зеленского юридическое образование, Богдан у нас "в ТОП-3 юристов" (с) freeze. Перепутать эти понятия ? Не надо лохматить бабушку Я согласен, что то о чём они говорят - это плебесцит.Но у Зеленского юридическое образование, Богдан у нас "в ТОП-3 юристов" (с). Перепутать эти понятия ? Не надо лохматить бабушку "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2566 З нами з: 31.08.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:57 Libo написав: andrijk777 написав: Libo написав: Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.

Докладываю.

Петиция - это требование принять то или иное решение.

Референдум - принятие решения путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.

Плебисцит - изучение мнения народа путем голосования.



То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.

Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.

Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!

Пусть это будет совещательный референдум. Ребята, блин, вы все смешали в одну кучу навоза.Докладываю.Петиция - этопринять то или иное решение.Референдум -путем голосования народом. Может быть как прямого действия, так и совещательный.Плебисцит -народа путем голосования.То, о чем говорит Зеленый, это плебесцит чистой воды, но только по смартфону.Мнение народа. Но если пипл не согласный, его мнение можно менять. Путем PR-компании, обращения к народу и т.д. Он хочет, чтоб его решения в конечном итоге были понятны народу.Его юристы нахомутали, кругом написали и долдонят про референдум. На самом деле подразумевая по сути плебисцит. Ну и Бог с ним!Пусть это будет

А ви що в 19 столітті живете?

Зараз є розвинена соціологія і щоб знати думку людей ніяких референдумів проводити не потрібно!

Ну не робіть з людей дураків хоча б на цьому форумі. А ви що в 19 столітті живете?Зараз є розвинена соціологія і щоб знати думку людей ніяких референдумів проводити не потрібно!Ну не робіть з людей дураків хоча б на цьому форумі.



Ты сам необразованное ископаемое.

Знаешь сколько времени, денег и сил занимает твоя социология? И зачем между народом и властью нам нужен этот социологический посредник? Чтоб безработица меньше была?

И какова объективность нашей социологии? Я тебя умоляю ... Ты сам необразованное ископаемое.Знаешь сколько времени, денег и сил занимает твоя социология? И зачем между народом и властью нам нужен этот социологический посредник? Чтоб безработица меньше была?И какова объективность нашей социологии? Я тебя умоляю ...

Точно в 19 столітті живе, якщо не розуміє, що референдум в сотні разів дорожчий за соціологію(опитування).

Об"єктивність достатньо висока, якщо організатори об"єктивні.

Якщо ціль референдуму - "изучение мнения", то соціології достатньо. Точно в 19 столітті живе, якщо не розуміє, що референдум в сотні разів дорожчий за соціологію(опитування).Об"єктивність достатньо висока, якщо організатори об"єктивні.Якщо ціль референдуму - "изучение мнения", то соціології достатньо. andrijk777

Повідомлень: 1475 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:08 Re: Політичні дискусії pesikot написав: PS. На момент уже больше 50 000



Это сколько?

0,4 процента от проголосовавших за Зеленского ?



Когда будет несколько миллионов, дайте знать, а по мелочам не флудите. Это сколько?0,4 процента от проголосовавших за Зеленского ?Когда будет несколько миллионов, дайте знать, а по мелочам не флудите. freeze 4 Повідомлень: 11552 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:09 ЛАД написав: При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно. При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.

Да, 120 была неплохая пенсия. Максимальная вообще была 160 для обычных категорий (может, шахтеры и военные имели больше, не в курсе).

Но тогда и запросы были гораздо меньше, и потратить легально большой доход было сложно, отсюда десятки тысяч у многих на сберкнижках.

Насчет медицины - тогда вообще не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов. Конечно, такую медицину можно было делать бесплатной.

В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. По той же причине бессмысленно вспоминать ВВП 1991 года, квт-ч по 4 коп и прочее.



Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов. Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.

Возможно, неверно понял. Взял отсюда:Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.Возможно, неверно понял.

Да, неверно. Всё относилось к взаимоотношениям с ОРДЛО. Да, 120 была неплохая пенсия. Максимальная вообще была 160 для обычных категорий (может, шахтеры и военные имели больше, не в курсе).Но тогда и запросы были гораздо меньше, и потратить легально большой доход было сложно, отсюда десятки тысяч у многих на сберкнижках.Насчет медицины - тогда вообще не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов. Конечно, такую медицину можно было делать бесплатной.В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. По той же причине бессмысленно вспоминать ВВП 1991 года, квт-ч по 4 коп и прочее.Да, неверно. Всё относилось к взаимоотношениям с ОРДЛО. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15877 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:18 pesikot написав: Я согласен, что то о чём они говорят - это плебесцит.

Но у Зеленского юридическое образование, Богдан у нас "в ТОП-3 юристов" (с) freeze. Перепутать эти понятия ? Не надо лохматить бабушку Я согласен, что то о чём они говорят - это плебесцит.Но у Зеленского юридическое образование, Богдан у нас "в ТОП-3 юристов" (с). Перепутать эти понятия ? Не надо лохматить бабушку

Візьміть для прикладу "Брексіт". Той референдум був консультативним і результат був майже наполовину - 51,9/48,1.

Але уряд відразу почав вихід з ЕС, спираючись на його результат.

Тому фактично референдум буде обов'язковим до виконання. Інакше і немає змісту його проводити. Візьміть для прикладу "Брексіт". Той референдум був консультативним і результат був майже наполовину - 51,9/48,1.Але уряд відразу почав вихід з ЕС, спираючись на його результат.Тому фактично референдум буде обов'язковим до виконання. Інакше і немає змісту його проводити. andrijk777

Повідомлень: 1475 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:26 budivelnik написав: ЛАД написав: РФ прямо (войсками) ещё не участвовала. РФ прямо (войсками) ещё не участвовала. Хто мені пояснить логіку оправдувачів педерації

З росією ми прямо не воюємо... але російські військовополоненні в Україні і українські в росії - в наявності..

Навіть якщо погані лідери недоутворень Л/ДНР не хочуть(заважають) обміну полоненними- то чому росія не прийняла на себе зобовязання

а - передати українців в Україну

б - перепросити Україну за своїх громадян які знаходяться в Україні і так як останні не є військовополоненними - погодитись з Україною , що росіяни будуть сидіти за скоєні в україні злочини на території україни.



ПС

Ми російських територій не захоплювали , тому пробувати мене переконати що я щось накрутив не вийде. Хто мені пояснить логіку оправдувачів педераціїЗ росією ми прямо не воюємо... але російські військовополоненні в Україні і українські в росії - в наявності..Навіть якщо погані лідери недоутворень Л/ДНР не хочуть(заважають) обміну полоненними- то чому росія не прийняла на себе зобовязанняа - передати українців в Українуб - перепросити Україну за своїх громадян які знаходяться в Україні і так як останні не є військовополоненними - погодитись з Україною , що росіяни будуть сидіти за скоєні в україні злочини на території україни.ПСМи російських територій не захоплювали , тому пробувати мене переконати що я щось накрутив не вийде.

Последний раз нарушаю свои слова в подписи.

Ещё раз - научитесь читать.

Пока не научитесь, действительно, "пробувати мене переконати що я щось накрутив не вийде".

К нас со Стариканом разговор шёл о самом начале - весна-начало лета 2014. Тогда прямого военного вмешательства РФ ещё не было.

Пошуки зради Вас засліплюють. Последний раз нарушаю свои слова в подписи.Ещё раз - научитесь читать.Пока не научитесь, действительно, "пробувати мене переконати що я щось накрутив не вийде".К нас со Стариканом разговор шёл о самом начале - весна-начало лета 2014. Тогда прямого военного вмешательства РФ ещё не было.Пошуки зради Вас засліплюють.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13183 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:28 pesikot написав: zРадио написав: Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день. Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день.

Так уже Богдан сам сказал, что референдум не референдум, а только опрос и законодательной силы не имеет.

Вы хотели диджитал (самое модное слово сейчас) ? получите диджитал, только не тогда, когда вы спрашиваете, а когда вам говорят.

PS. На момент уже больше 50 000 Так уже Богдан сам сказал, что референдум не референдум, а только опрос и законодательной силы не имеет.Вы хотели диджитал (самое модное слово сейчас) ? получите диджитал, только не тогда, когда вы спрашиваете, а когда вам говорят.PS. На момент уже больше 50 000



Конкретно эта петиция об отставке - низкосортная манипуляция. Потому что среди тех, кому Зеленский НЕ нравится, отклик на нее по понятной причине будет выше, чем на обратную петицию среди тех, кому Зеленский нравится.



Повесьте на голосование 2 вопроса - 1) кто согласен, что pesikot - тролль, и 2) кто не согласен, что pesikot - тролль. Вот увидете - по результатам такого голосования вы окажетесь троллем. А как на самом деле - непонятно, потому что вопросы сформулированы изначально манипулятивно. Конкретно эта петиция об отставке - низкосортная манипуляция. Потому что среди тех, кому Зеленский НЕ нравится, отклик на нее по понятной причине будет выше, чем на обратную петицию среди тех, кому Зеленский нравится.Повесьте на голосование 2 вопроса - 1) кто согласен, что- тролль, и 2) кто не согласен, что- тролль. Вот увидете - по результатам такого голосования вы окажетесь троллем. А как на самом деле - непонятно, потому что вопросы сформулированы изначально манипулятивно. zРадио

Повідомлень: 2302 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:29 Re: Політичні дискусії

И после такого видео.

Зеленский назначил друзей и бизнес-партнёров на должности.

И здесь есть констатация факта. Факта того, что слова и дела Зеленского расходятся. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2566 З нами з: 31.08.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:32 Та заспокойтесь ви з цією петицією.

Ці петиції на рівні держави нічого не рішають і рішати ніколи не будуть. andrijk777

Повідомлень: 1475 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:38 freeze написав: pesikot написав: PS. На момент уже больше 50 000



Это сколько?

0,4 процента от проголосовавших за Зеленского ?



Когда будет несколько миллионов, дайте знать, а по мелочам не флудите. Это сколько?0,4 процента от проголосовавших за Зеленского ?Когда будет несколько миллионов, дайте знать, а по мелочам не флудите.

Петиция рассмотрена Зеленским ? нет. Ответ дан ? нет

Это не голосование. Это петиция. Свыше 25000 - должен отреагировать и не в стиле "это чья-то шутка". Петиция рассмотрена Зеленским ? нет. Ответ дан ? нетЭто не голосование. Это петиция. Свыше 25000 - должен отреагировать и не в стиле "это чья-то шутка". "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2566 З нами з: 31.08.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2986298729882989 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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