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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2988298929902991>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:40

  zРадио написав:Повесьте на голосование 2 вопроса - 1) кто согласен, что pesikot - тролль, и 2) кто не согласен, что pesikot - тролль.

Аргументы закончились, переход на личности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:42

  andrijk777 написав:Та заспокойтесь ви з цією петицією.
Ці петиції на рівні держави нічого не рішають і рішати ніколи не будуть.

Ничего не решают. Но ответа нет, хотя и должен быть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:48

...
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 тра, 2019 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:49

  pesikot написав:
  zРадио написав:Повесьте на голосование 2 вопроса - 1) кто согласен, что pesikot - тролль, и 2) кто не согласен, что pesikot - тролль.

Аргументы закончились, переход на личности.


От перестановки кроватей в борделе... сами знаете. Можете вместо своего ника подставить любой другой - результаты будут те же.

Недовольные всегда жалуются чаще, чем довольные - хвалят. Эта нерациональная особенность homo известна всем психологам, маркетологам и продажникам. Вероятно, вы с этим не работали, поэтому и не понимаете, где манипуляция...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:55

  Starikan написав:....................
В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения.
..........

Согласен, изменения произошли, действительно, огромные.
Но при этом в мире существенно выросла производительность труда, что позволяет не только сохранять, но и повышать уровень жизни.
Медицина была бесплатная не потому, что "не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов", а потому что был достаточно низкий уровень зарплат. То же самое объяснение и по низким тарифам ЖКХ. Т.е. недоплачивали зарплату и за счёт этих денег обеспечивали бесплатность медицины - такой себе вариант страховой медицины. :)

Да, к нашему разговору о расходах на жизнь и хорошей (нормальной) жизни Ваших знакомых пенсионеров.
По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.

На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары – 2 281 грн или 29,0%, на услуги – 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг – 1080 грн, или 13,7%).

Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.

В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

https://mpulse.top/news/5ce7fefd532c3d3439dda1aa. Надо будет, правда, проверить на сайте Госстата - у наших журналистов бывают грубые очепятки, как было вчера или позавчера по субсидиям. Здесь, похоже тоже:
Напомним, в III квартале 2018 года украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг 8,0% от общих денежных расходов. В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц(?).


P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 тра, 2019 19:05, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:02

  Libo написав:
  budivelnik написав:
  Libo написав:А если я буду делать что-то не так, то народ меня поправит.
Так народ і поправляє
За одну добу-48000 не згодних....
Чи йому треба щоб всі 42 млн його поправили?
Якщо доведе до того , що 1-3 млн вирішать його поправити - після таких поправин поправляти буде нікого.
Ну по крайней мере не должно быть так, чтоб 48 тыщ каких-то порохохунвейбинов диктовали свою волю 40 млн., которые только что высказали свое мнение на выборах. :?
1 Вояка - язичок переведи в нормальний стиль ,а то я також таким зеленойобам як ти швиденько відповідь знайду
2 За Зеленського 40 млн не голосувало
3 За час коли за нього були віддані голоси - пройшло більше доби , а з тими нововведеннями які він вводить тих 10 млн які за нього голосували швиденько могли перетворитись в 48000 голосів за петицію про його відставку
4 Ти забув , що це в армії я начальник-ти дурень
В громадянському суспільстві кожен може висловити своє невдоволення в той чи інший спосіб, чим ти з симпатиками зеленського і противниками Порошенка чудово скористався.
Тому тепер хлєбай по повній за косяки свого лідера
5 Я якось не зрозумів
Діджітал керування вводить Зеленський , його цим діджіталом по фейсу- то може нехай він те що ввів- підкорегує? чи буде й далі отримувати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:07

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вот увидете - по результатам такого голосования вы окажетесь троллем. А как на самом деле - непонятно, потому что вопросы сформулированы изначально манипулятивно.
таким чином ви признаєте , що результат залежить не від істини , а від того як сформоване запитання
Таким чином виходить що референдум який хоче провести влада=лохотрон , бо результат залежить від формулювання питання, а питання буде формулювати той хто проводить...

Звідси висновок
Потрібна система противаг
Якщо влада хоче провести референдум(опитування) - вона оголошує тему цього референдуму (опитування) , а опозиція формулює питання по цій темі.
Тоді дійсно це думка народу , а не маніпуляція влади думкою народу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:09

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Недовольные всегда жалуются чаще, чем довольные - хвалят.
Тепер розумієте хто кістяк виборців Зеленського ?
Ті хто не зміг сам себе реалізувати....
Але у всіх суспільствах
25 відсотків реалізовують і отримують більше ніж їм треба
50 відсотків плюс мінус в нулях
25 відсотків - дотаційні..

І тільки у нас різкий розподіл
25% - надлишкові
75% дотаційні.-
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:12

Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!

С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.

Население же будет платить по тарифу 8627 грн.

Подробности на профильной ветке:
viewtopic.php?f=117&t=220289&p=4673615#p4673615
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:17

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Вот увидете - по результатам такого голосования вы окажетесь троллем. А как на самом деле - непонятно, потому что вопросы сформулированы изначально манипулятивно.
таким чином ви признаєте , що результат залежить не від істини , а від того як сформоване запитання
Таким чином виходить що референдум який хоче провести влада=лохотрон , бо результат залежить від формулювання питання, а питання буде формулювати той хто проводить...

Звідси висновок
Потрібна система противаг
Якщо влада хоче провести референдум(опитування) - вона оголошує тему цього референдуму (опитування) , а опозиція формулює питання по цій темі.
Тоді дійсно це думка народу , а не маніпуляція влади думкою народу.


Ну ты и зрадофил!

Помню, была шутка про референдум в Беларуси.

Не возражаете ли вы, чтобы А.Г.Лукашенко баллотировался на пост Президента в третий раз:
1) Нет, не возражаю;
2) Да, не возражаю.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Может для начала дождешься объявления референдума, списка вопросов и вариантов ответов, а потом уже будешь поливать ассенизатором?..
zРадио
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