Аргументы закончились, переход на личности.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:40
Аргументы закончились, переход на личности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:42
Ничего не решают. Но ответа нет, хотя и должен быть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:48
...
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 тра, 2019 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:49
От перестановки кроватей в борделе... сами знаете. Можете вместо своего ника подставить любой другой - результаты будут те же.
Недовольные всегда жалуются чаще, чем довольные - хвалят. Эта нерациональная особенность homo известна всем психологам, маркетологам и продажникам. Вероятно, вы с этим не работали, поэтому и не понимаете, где манипуляция...
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:55
Согласен, изменения произошли, действительно, огромные.
Но при этом в мире существенно выросла производительность труда, что позволяет не только сохранять, но и повышать уровень жизни.
Медицина была бесплатная не потому, что "не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов", а потому что был достаточно низкий уровень зарплат. То же самое объяснение и по низким тарифам ЖКХ. Т.е. недоплачивали зарплату и за счёт этих денег обеспечивали бесплатность медицины - такой себе вариант страховой медицины.
Да, к нашему разговору о расходах на жизнь и хорошей (нормальной) жизни Ваших знакомых пенсионеров.
P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 тра, 2019 19:05, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:02
1 Вояка - язичок переведи в нормальний стиль ,а то я також таким зеленойобам як ти швиденько відповідь знайду
2 За Зеленського 40 млн не голосувало
3 За час коли за нього були віддані голоси - пройшло більше доби , а з тими нововведеннями які він вводить тих 10 млн які за нього голосували швиденько могли перетворитись в 48000 голосів за петицію про його відставку
4 Ти забув , що це в армії я начальник-ти дурень
В громадянському суспільстві кожен може висловити своє невдоволення в той чи інший спосіб, чим ти з симпатиками зеленського і противниками Порошенка чудово скористався.
Тому тепер хлєбай по повній за косяки свого лідера
5 Я якось не зрозумів
Діджітал керування вводить Зеленський , його цим діджіталом по фейсу- то може нехай він те що ввів- підкорегує? чи буде й далі отримувати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:07
Re: Політичні дискусії
таким чином ви признаєте , що результат залежить не від істини , а від того як сформоване запитання
Таким чином виходить що референдум який хоче провести влада=лохотрон , бо результат залежить від формулювання питання, а питання буде формулювати той хто проводить...
Звідси висновок
Потрібна система противаг
Якщо влада хоче провести референдум(опитування) - вона оголошує тему цього референдуму (опитування) , а опозиція формулює питання по цій темі.
Тоді дійсно це думка народу , а не маніпуляція влади думкою народу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:09
Re: Політичні дискусії
Тепер розумієте хто кістяк виборців Зеленського ?
Ті хто не зміг сам себе реалізувати....
Але у всіх суспільствах
25 відсотків реалізовують і отримують більше ніж їм треба
50 відсотків плюс мінус в нулях
25 відсотків - дотаційні..
І тільки у нас різкий розподіл
25% - надлишкові
75% дотаційні.-
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:12
Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!
С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.
Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Подробности на профильной ветке:
viewtopic.php?f=117&t=220289&p=4673615#p4673615
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:17
Ну ты и зрадофил!
Помню, была шутка про референдум в Беларуси.
Не возражаете ли вы, чтобы А.Г.Лукашенко баллотировался на пост Президента в третий раз:
1) Нет, не возражаю;
2) Да, не возражаю.
Может для начала дождешься объявления референдума, списка вопросов и вариантов ответов, а потом уже будешь поливать ассенизатором?..
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