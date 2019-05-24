Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:55

Starikan написав: ....................

В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения.

.......... ....................В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения...........

По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.



На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары – 2 281 грн или 29,0%, на услуги – 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг – 1080 грн, или 13,7%).



Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.



В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

Напомним, в III квартале 2018 года украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг 8,0% от общих денежных расходов. В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц (?).

Согласен, изменения произошли, действительно, огромные.Но при этом в мире существенно выросла производительность труда, что позволяет не только сохранять, но и повышать уровень жизни.Медицина была бесплатная не потому, что "не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов", а потому что был достаточно низкий уровень зарплат. То же самое объяснение и по низким тарифам ЖКХ. Т.е. недоплачивали зарплату и за счёт этих денег обеспечивали бесплатность медицины - такой себе вариант страховой медицины.Да, к нашему разговору о расходах на жизнь и хорошей (нормальной) жизни Ваших знакомых пенсионеров.. Надо будет, правда, проверить на сайте Госстата - у наших журналистов бывают грубые очепятки, как было вчера или позавчера по субсидиям. Здесь, похоже тоже:P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа".