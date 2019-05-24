Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:3 За час коли за нього були віддані голоси - пройшло більше доби , а з тими нововведеннями які він вводить тих 10 млн які за нього голосували швиденько могли перетворитись в 48000 голосів за петицію про його відставку
Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе на него п. А сейчас я письдю на твоего воришку и брехуна Порошенка, которому народ дал под сраку. И пора уже вам с этим смириться. Надо было меньше брехать, воровать и больше прислушиваться к людям. В обществе сейчас запрос на порядочность и честность. Спрос на свинарчуков, кононенков, грановских и прочих бэпэпэ стремится к нулю. Убедитесь на выборах в парламент. У вас остался один единственный шанс - начинайте новую честную жизнь с нашим замечательным украинским народом.
По мнению первого заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – говорится в сообщении.
По его словам, удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского, как роспуск Верховной Рады, будут оказывать дополнительное давление на ситуацию.
«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны», – написал Милованов. По мнению Милованова, возможный дефолт «положит украинские банки» и в итоге потенциала для быстрого экономического роста не будет.