RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2988298929902991

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:29

  budivelnik написав:3 За час коли за нього були віддані голоси - пройшло більше доби , а з тими нововведеннями які він вводить тих 10 млн які за нього голосували швиденько могли перетворитись в 48000 голосів за петицію про його відставку


Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе на него п. :oops:
А сейчас я письдю на твоего воришку и брехуна Порошенка, которому народ дал под сраку. И пора уже вам с этим смириться. Надо было меньше брехать, воровать и больше прислушиваться к людям. В обществе сейчас запрос на порядочность и честность. Спрос на свинарчуков, кононенков, грановских и прочих бэпэпэ стремится к нулю. Убедитесь на выборах в парламент. У вас остался один единственный шанс - начинайте новую честную жизнь с нашим замечательным украинским народом.

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7146
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:31

Ещё один зрадофил нарисовался. :)
По мнению первого заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – говорится в сообщении.

По его словам, удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского, как роспуск Верховной Рады, будут оказывать дополнительное давление на ситуацию.

«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны», – написал Милованов.
По мнению Милованова, возможный дефолт «положит украинские банки» и в итоге потенциала для быстрого экономического роста не будет.

https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/rospusk-rady-obojdetsja-ukraine-v-sotni-millionov-dollarov-3883102
Логики нет, но главное прокукарекать.
Досрочные выборы в этом отношении вроде как лучше. МВФ говорит о продолжении работы после выборов и назначения правительства. А случае досрочных выборов это произойдёт в конце августа, при нормальных выборах - к декабрю, т.е. на 3-4 месяца позже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13185
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:32

Блок Петра Порошенко избавился от имени своего лидера.
С таким название конечно ловить на выборах было нечего. Шаг понятный и нормальный.
Теперь - это Европейская солидарность.
freeze
4
 
Повідомлень: 11555
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5185 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 2988298929902991
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.