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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2988298929902991 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:29 budivelnik написав: 3 За час коли за нього були віддані голоси - пройшло більше доби , а з тими нововведеннями які він вводить тих 10 млн які за нього голосували швиденько могли перетворитись в 48000 голосів за петицію про його відставку

3 За час коли за нього були віддані голоси - пройшло більше доби , а з тими нововведеннями які він вводить тих 10 млн які за нього голосували швиденько могли перетворитись в 48000 голосів за петицію про його відставку



Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе на него п.

А сейчас я письдю на твоего воришку и брехуна Порошенка, которому народ дал под сраку. И пора уже вам с этим смириться. Надо было меньше брехать, воровать и больше прислушиваться к людям. В обществе сейчас запрос на порядочность и честность. Спрос на свинарчуков, кононенков, грановских и прочих бэпэпэ стремится к нулю. Убедитесь на выборах в парламент. У вас остался один единственный шанс - начинайте новую честную жизнь с нашим замечательным украинским народом.



Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе на него п.А сейчас я письдю на твоего воришку и брехуна Порошенка, которому народ дал под сраку. И пора уже вам с этим смириться. Надо было меньше брехать, воровать и больше прислушиваться к людям. В обществе сейчас запрос на порядочность и честность. Спрос на свинарчуков, кононенков, грановских и прочих бэпэпэ стремится к нулю. Убедитесь на выборах в парламент. У вас остался один единственный шанс - начинайте новую честную жизнь с нашим замечательным украинским народом. Libo 2

Повідомлень: 7146 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:31

По мнению первого заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – говорится в сообщении.



По его словам, удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского, как роспуск Верховной Рады, будут оказывать дополнительное давление на ситуацию.



«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны», – написал Милованов.

По мнению Милованова, возможный дефолт «положит украинские банки» и в итоге потенциала для быстрого экономического роста не будет.

https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/rospusk-rady-obojdetsja-ukraine-v-sotni-millionov-dollarov-3883102

Логики нет, но главное прокукарекать.

Досрочные выборы в этом отношении вроде как лучше. МВФ говорит о продолжении работы после выборов и назначения правительства. А случае досрочных выборов это произойдёт в конце августа, при нормальных выборах - к декабрю, т.е. на 3-4 месяца позже. Ещё один зрадофил нарисовался.Логики нет, но главное прокукарекать.Досрочные выборы в этом отношении вроде как лучше. МВФ говорит о продолжении работы после выборов и назначения правительства. А случае досрочных выборов это произойдёт в конце августа, при нормальных выборах - к декабрю, т.е. на 3-4 месяца позже.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13185 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:32 Блок Петра Порошенко избавился от имени своего лидера.

С таким название конечно ловить на выборах было нечего. Шаг понятный и нормальный.

Теперь - это Европейская солидарность. freeze 4 Повідомлень: 11555 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2988298929902991 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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