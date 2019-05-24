Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Повесьте на голосование 2 вопроса - 1) кто согласен, что pesikot - тролль, и 2) кто не согласен, что pesikot - тролль.
Аргументы закончились, переход на личности.
От перестановки кроватей в борделе... сами знаете. Можете вместо своего ника подставить любой другой - результаты будут те же.
Недовольные всегда жалуются чаще, чем довольные - хвалят. Эта нерациональная особенность homo известна всем психологам, маркетологам и продажникам. Вероятно, вы с этим не работали, поэтому и не понимаете, где манипуляция...
Starikan написав:.................... В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. ..........
Согласен, изменения произошли, действительно, огромные. Но при этом в мире существенно выросла производительность труда, что позволяет не только сохранять, но и повышать уровень жизни. Медицина была бесплатная не потому, что "не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов", а потому что был достаточно низкий уровень зарплат. То же самое объяснение и по низким тарифам ЖКХ. Т.е. недоплачивали зарплату и за счёт этих денег обеспечивали бесплатность медицины - такой себе вариант страховой медицины.
Да, к нашему разговору о расходах на жизнь и хорошей (нормальной) жизни Ваших знакомых пенсионеров.
По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.
На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары – 2 281 грн или 29,0%, на услуги – 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг – 1080 грн, или 13,7%).
Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.
В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.
Напомним, в III квартале 2018 года украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг 8,0% от общих денежных расходов. В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц(?).
P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 тра, 2019 19:05, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Вот увидете - по результатам такого голосования вы окажетесь троллем. А как на самом деле - непонятно, потому что вопросы сформулированы изначально манипулятивно.
таким чином ви признаєте , що результат залежить не від істини , а від того як сформоване запитання Таким чином виходить що референдум який хоче провести влада=лохотрон , бо результат залежить від формулювання питання, а питання буде формулювати той хто проводить...
Звідси висновок Потрібна система противаг Якщо влада хоче провести референдум(опитування) - вона оголошує тему цього референдуму (опитування) , а опозиція формулює питання по цій темі. Тоді дійсно це думка народу , а не маніпуляція влади думкою народу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Недовольные всегда жалуются чаще, чем довольные - хвалят.
Тепер розумієте хто кістяк виборців Зеленського ? Ті хто не зміг сам себе реалізувати.... Але у всіх суспільствах 25 відсотків реалізовують і отримують більше ніж їм треба 50 відсотків плюс мінус в нулях 25 відсотків - дотаційні..
І тільки у нас різкий розподіл 25% - надлишкові 75% дотаційні.-
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
По мнению первого заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – говорится в сообщении.
По его словам, удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского, как роспуск Верховной Рады, будут оказывать дополнительное давление на ситуацию.
«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны», – написал Милованов. По мнению Милованова, возможный дефолт «положит украинские банки» и в итоге потенциала для быстрого экономического роста не будет.
Libo написав:Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе
1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо 2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов 3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.
Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібне А вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
По мнению первого заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – говорится в сообщении.
По его словам, удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского, как роспуск Верховной Рады, будут оказывать дополнительное давление на ситуацию.
«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны», – написал Милованов. По мнению Милованова, возможный дефолт «положит украинские банки» и в итоге потенциала для быстрого экономического роста не будет.