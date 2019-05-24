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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2987298829892990> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:49 pesikot написав: zРадио написав: Повесьте на голосование 2 вопроса - 1) кто согласен, что pesikot - тролль, и 2) кто не согласен, что pesikot - тролль. Повесьте на голосование 2 вопроса - 1) кто согласен, что- тролль, и 2) кто не согласен, что- тролль.

Аргументы закончились, переход на личности. Аргументы закончились, переход на личности.



От перестановки кроватей в борделе... сами знаете. Можете вместо своего ника подставить любой другой - результаты будут те же.



Недовольные всегда жалуются чаще, чем довольные - хвалят. Эта нерациональная особенность homo известна всем психологам, маркетологам и продажникам. Вероятно, вы с этим не работали, поэтому и не понимаете, где манипуляция... От перестановки кроватей в борделе... сами знаете. Можете вместо своего ника подставить любой другой - результаты будут те же.Недовольныежалуются чаще, чем довольные - хвалят. Эта нерациональная особенность homo известна всем психологам, маркетологам и продажникам. Вероятно, вы с этим не работали, поэтому и не понимаете, где манипуляция... zРадио

Повідомлень: 2303 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:55 Starikan написав: ....................

В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения.

.......... ....................В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения...........

Согласен, изменения произошли, действительно, огромные.

Но при этом в мире существенно выросла производительность труда, что позволяет не только сохранять, но и повышать уровень жизни.

Медицина была бесплатная не потому, что "не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов", а потому что был достаточно низкий уровень зарплат. То же самое объяснение и по низким тарифам ЖКХ. Т.е. недоплачивали зарплату и за счёт этих денег обеспечивали бесплатность медицины - такой себе вариант страховой медицины.



Да, к нашему разговору о расходах на жизнь и хорошей (нормальной) жизни Ваших знакомых пенсионеров.

По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.



На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары – 2 281 грн или 29,0%, на услуги – 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг – 1080 грн, или 13,7%).



Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.



В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

https://mpulse.top/news/5ce7fefd532c3d3439dda1aa . Надо будет, правда, проверить на сайте Госстата - у наших журналистов бывают грубые очепятки, как было вчера или позавчера по субсидиям. Здесь, похоже тоже:

Напомним, в III квартале 2018 года украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг 8,0% от общих денежных расходов. В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц (?).



P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа". Согласен, изменения произошли, действительно, огромные.Но при этом в мире существенно выросла производительность труда, что позволяет не только сохранять, но и повышать уровень жизни.Медицина была бесплатная не потому, что "не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов", а потому что был достаточно низкий уровень зарплат. То же самое объяснение и по низким тарифам ЖКХ. Т.е. недоплачивали зарплату и за счёт этих денег обеспечивали бесплатность медицины - такой себе вариант страховой медицины.Да, к нашему разговору о расходах на жизнь и хорошей (нормальной) жизни Ваших знакомых пенсионеров.. Надо будет, правда, проверить на сайте Госстата - у наших журналистов бывают грубые очепятки, как было вчера или позавчера по субсидиям. Здесь, похоже тоже:P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа". Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 тра, 2019 19:05, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13185 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:07 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Вот увидете - по результатам такого голосования вы окажетесь троллем. А как на самом деле - непонятно, потому что вопросы сформулированы изначально манипулятивно. Вот увидете - по результатам такого голосования вы окажетесь троллем. А как на самом деле - непонятно, потому что вопросы сформулированы изначально манипулятивно. таким чином ви признаєте , що результат залежить не від істини , а від того як сформоване запитання

Таким чином виходить що референдум який хоче провести влада=лохотрон , бо результат залежить від формулювання питання, а питання буде формулювати той хто проводить...



Звідси висновок

Потрібна система противаг

Якщо влада хоче провести референдум(опитування) - вона оголошує тему цього референдуму (опитування) , а опозиція формулює питання по цій темі.

Тоді дійсно це думка народу , а не маніпуляція влади думкою народу. таким чином ви признаєте , що результат залежить не від істини , а від того як сформоване запитанняТаким чином виходить що референдум який хоче провести влада=лохотрон , бо результат залежить від формулювання питання, а питання буде формулювати той хто проводить...Звідси висновокПотрібна система противагЯкщо влада хоче провести референдум(опитування) - вона оголошує тему цього референдуму (опитування) , а опозиція формулює питання по цій темі.Тоді дійсно це думка народу , а не маніпуляція влади думкою народу. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20911 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:09 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Недовольные всегда жалуются чаще, чем довольные - хвалят. Недовольные всегда жалуются чаще, чем довольные - хвалят. Тепер розумієте хто кістяк виборців Зеленського ?

Ті хто не зміг сам себе реалізувати....

Але у всіх суспільствах

25 відсотків реалізовують і отримують більше ніж їм треба

50 відсотків плюс мінус в нулях

25 відсотків - дотаційні..



І тільки у нас різкий розподіл

25% - надлишкові

75% дотаційні.- Тепер розумієте хто кістяк виборців Зеленського ?Ті хто не зміг сам себе реалізувати....Але у всіх суспільствах25 відсотків реалізовують і отримують більше ніж їм треба50 відсотків плюс мінус в нулях25 відсотків - дотаційні..І тільки у нас різкий розподіл25% - надлишкові75% дотаційні.- в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20911 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:12



С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.



Население же будет платить по тарифу 8627 грн.



Подробности на профильной ветке:

viewtopic.php?f=117&t=220289&p=4673615#p4673615 Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.Население же будет платить по тарифу 8627 грн.Подробности на профильной ветке: zРадио

Повідомлень: 2303 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:31

По мнению первого заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – говорится в сообщении.



По его словам, удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского, как роспуск Верховной Рады, будут оказывать дополнительное давление на ситуацию.



«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны», – написал Милованов.

По мнению Милованова, возможный дефолт «положит украинские банки» и в итоге потенциала для быстрого экономического роста не будет.

https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/rospusk-rady-obojdetsja-ukraine-v-sotni-millionov-dollarov-3883102

Логики нет, но главное прокукарекать.

Досрочные выборы в этом отношении вроде как лучше. МВФ говорит о продолжении работы после выборов и назначения правительства. А случае досрочных выборов это произойдёт в конце августа, при нормальных выборах - к декабрю, т.е. на 3-4 месяца позже. Ещё один зрадофил нарисовался.Логики нет, но главное прокукарекать.Досрочные выборы в этом отношении вроде как лучше. МВФ говорит о продолжении работы после выборов и назначения правительства. А случае досрочных выборов это произойдёт в конце августа, при нормальных выборах - к декабрю, т.е. на 3-4 месяца позже.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13185 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:32 Блок Петра Порошенко избавился от имени своего лидера.

С таким название конечно ловить на выборах было нечего. Шаг понятный и нормальный.

Теперь - это Европейская солидарность. freeze 4 Повідомлень: 11554 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5186 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:14 Libo написав: Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе 1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо

2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов

3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.



Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібне

А вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила. 1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібнеА вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20911 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:39 budivelnik написав: 2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов

2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов



Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?



PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? zРадио

Повідомлень: 2303 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:21 ЛАД написав: Ещё один зрадофил нарисовался.

По мнению первого заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – говорится в сообщении.



По его словам, удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского, как роспуск Верховной Рады, будут оказывать дополнительное давление на ситуацию.



«В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны», – написал Милованов.

По мнению Милованова, возможный дефолт «положит украинские банки» и в итоге потенциала для быстрого экономического роста не будет.

https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/rospusk-rady-obojdetsja-ukraine-v-sotni-millionov-dollarov-3883102

Логики нет, но главное прокукарекать.

Досрочные выборы в этом отношении вроде как лучше. МВФ говорит о продолжении работы после выборов и назначения правительства. А случае досрочных выборов это произойдёт в конце августа, при нормальных выборах - к декабрю, т.е. на 3-4 месяца позже. Ещё один зрадофил нарисовался.Логики нет, но главное прокукарекать.Досрочные выборы в этом отношении вроде как лучше. МВФ говорит о продолжении работы после выборов и назначения правительства. А случае досрочных выборов это произойдёт в конце августа, при нормальных выборах - к декабрю, т.е. на 3-4 месяца позже.

В случае плановых выборов МВФ затребует правильный проект бюджета-2020 В случае плановых выборов МВФ затребует правильный проект бюджета-2020 antey1969 1

Повідомлень: 8293 З нами з: 30.11.11 Подякував: 998 раз. Подякували: 2237 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2987298829892990> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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