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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2987298829892990

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:25

  budivelnik написав:
  Libo написав:Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе
1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо
2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов
3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.

Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібне
А вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила.


С ложечками и тотализатором ты погорячился, а с остальным я согласен. Гражданское общество должно строго контролировать свою власть. И при малейших курвостях гнать её в шею. А еще лучше - сажать на осиновый кол на Майдане.
Примечание.
Зеленый никаких курвостей еще не наделал. Ты преждевременно начал исходить на дрышли. Надо остыть, посмотреть на его первые шаги и помочь ему в его благих начинаниях.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:33

  zРадио написав:Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!
С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.
Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Подробности на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті

Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:36

  Starikan написав:
  zРадио написав:Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!
С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.
Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Подробности на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті

Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители.

Не поспоришь. Справедливо. Но несправедливо, что для цена движется в разных направлениях. Ведь у нас уже каждый президент (с). :mrgreen: Поэтому в элементарной экономике обязан разбираться.
buratinyo
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  #<1 ... 2987298829892990
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