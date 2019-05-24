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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2987298829892990 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:25 budivelnik написав: Libo написав: Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе 1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо

2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов

3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.



Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібне

А вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила. 1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібнеА вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила.



С ложечками и тотализатором ты погорячился, а с остальным я согласен. Гражданское общество должно строго контролировать свою власть. И при малейших курвостях гнать её в шею. А еще лучше - сажать на осиновый кол на Майдане.

Примечание.

Зеленый никаких курвостей еще не наделал. Ты преждевременно начал исходить на дрышли. Надо остыть, посмотреть на его первые шаги и помочь ему в его благих начинаниях. С ложечками и тотализатором ты погорячился, а с остальным я согласен. Гражданское общество должно строго контролировать свою власть. И при малейших курвостях гнать её в шею. А еще лучше - сажать на осиновый кол на Майдане.Примечание.Зеленый никаких курвостей еще не наделал. Ты преждевременно начал исходить на дрышли. Надо остыть, посмотреть на его первые шаги и помочь ему в его благих начинаниях. Libo 2

Повідомлень: 7142 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:33 zРадио написав: Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!

С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.

Население же будет платить по тарифу 8627 грн.

Подробности на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.Население же будет платить по тарифу 8627 грн.Подробности на профильной ветке:

Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители. Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15878 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:36 Starikan написав: zРадио написав: Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!

С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.

Население же будет платить по тарифу 8627 грн.

Подробности на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.Население же будет платить по тарифу 8627 грн.Подробности на профильной ветке:

Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители. Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители.

Не поспоришь. Справедливо. Но несправедливо, что для цена движется в разных направлениях. Ведь у нас уже каждый президент (с). Поэтому в элементарной экономике обязан разбираться. Не поспоришь. Справедливо. Но несправедливо, что для цена движется в разных направлениях. Ведь у нас уже каждый президент (с).Поэтому в элементарной экономике обязан разбираться. buratinyo

Повідомлень: 1065 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1977 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2987298829892990 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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