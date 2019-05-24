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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:25
budivelnik написав: Libo написав:
Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе
1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо
2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов
3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.
Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібне
А вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила.
С ложечками и тотализатором ты погорячился, а с остальным я согласен. Гражданское общество должно строго контролировать свою власть. И при малейших курвостях гнать её в шею. А еще лучше - сажать на осиновый кол на Майдане.
Примечание.
Зеленый никаких курвостей еще не наделал. Ты преждевременно начал исходить на дрышли. Надо остыть, посмотреть на его первые шаги и помочь ему в его благих начинаниях.
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Libo
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:33
zРадио написав:
Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!
С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.
Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Подробности на профильной ветке:Ринок енергоносіїв в контексті
Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:36
Starikan написав: zРадио написав:
Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!
С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.
Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Подробности на профильной ветке:Ринок енергоносіїв в контексті
Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители.
Не поспоришь. Справедливо. Но несправедливо, что для цена движется в разных направлениях. Ведь у нас уже каждый президент (с).
Поэтому в элементарной экономике обязан разбираться.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:43
ЛАД написав: Doctor написав: ЛАД написав:
Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.
Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46%
Тому писати що
ЛАД написав:
подавляющее большинство народа против них
є дещо не зовсім коректно)
Мне казалось, что ясно написал:
1. в то, что "75% хом"якчів будуть проти" ЕС и НАТО, не верю;
2. дальше абстрактный вариант: "вступать в какие-то
организации, если подавляющее большинство народа против них" нельзя.
Обычно Вы хорошо понимаете написанное. Будем считать, что просто поторопились с ответом и были поэтому невнимательны.
особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:49
flyman написав:
особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...
Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.
А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.
Удивляюсь твоей тупости.
Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ...
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:04
Гройсман заявил о походе на досрочные выборы во главе партии Украинская стратегия.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:06
zРадио написав: budivelnik написав:
2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов
Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?
PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме?
Я щось не доганяю
Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-і всі симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....
а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському
б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка
в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?
Тому
Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:07
Libo написав: flyman написав:
особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...
Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.
А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.
Удивляюсь твоей тупости.
Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ...
Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!
А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.
В 1990-х это окно было открыто, но наши элиты тогда этого не увидели.
В 2000-х окно закрылось и закрыто по сей день, но наши элиты снова этого не видят.
Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.
Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей
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zРадио
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:11
ЛАД P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа" - А как вы думаете - для того чтобы допустим холостяку каждый день есть мясо или рыбу, и не минтай и голяшки куриные с распродажи в АТБ - сколько ему надо денег в сутки ну или в неделю? А если из-за нагрузки на работе и длинной дороги туда и обратно некогда готовить - сколько будет стоить полноценно поужинать в Пузатой Хате по дороге к кровати и позавтракать в столовой офисного центра(или кафе)? Просто с отбивной, борщом, салатом, соком , да наконец блинчиками с мясом или варениками не с потрипкой? Гривен 200? Умноаем минимум на два и количество дней в месяце. Плюс полюбому будет алкоголь, тортики, да хоть оливки с распродажи к Артёмовскому Брюту(или джерки/пицца к торпеде пива) под футбол в пятницу. При Ющенко и курсе 5 вы на картохе с макарошками сидели при тех доходах или позволяли себе поесть то, что хочется, а не надо из чувства скупердяйства?
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:15
zРадио написав: Libo написав: flyman написав:
особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...
Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.
А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.
Удивляюсь твоей тупости.
Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ...
Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!
А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.
В 1990-х это окно было открыто, но наши элиты тогда этого не увидели.
В 2000-х окно закрылось и закрыто по сей день, но наши элиты снова этого не видят.
Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.
Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей
двачую
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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