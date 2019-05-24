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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2988298929902991> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:25 budivelnik написав: Libo написав: Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе 1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо

2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов

3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.



Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібне

А вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила. 1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібнеА вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила.



С ложечками и тотализатором ты погорячился, а с остальным я согласен. Гражданское общество должно строго контролировать свою власть. И при малейших курвостях гнать её в шею. А еще лучше - сажать на осиновый кол на Майдане.

Примечание.

Зеленый никаких курвостей еще не наделал. Ты преждевременно начал исходить на дрышли. Надо остыть, посмотреть на его первые шаги и помочь ему в его благих начинаниях. С ложечками и тотализатором ты погорячился, а с остальным я согласен. Гражданское общество должно строго контролировать свою власть. И при малейших курвостях гнать её в шею. А еще лучше - сажать на осиновый кол на Майдане.Примечание.Зеленый никаких курвостей еще не наделал. Ты преждевременно начал исходить на дрышли. Надо остыть, посмотреть на его первые шаги и помочь ему в его благих начинаниях. Libo 2

Повідомлень: 7144 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:33 zРадио написав: Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!

С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.

Население же будет платить по тарифу 8627 грн.

Подробности на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.Население же будет платить по тарифу 8627 грн.Подробности на профильной ветке:

Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители. Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15878 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:36 Starikan написав: zРадио написав: Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!

С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.

Население же будет платить по тарифу 8627 грн.

Подробности на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.Население же будет платить по тарифу 8627 грн.Подробности на профильной ветке:

Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители. Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители.

Не поспоришь. Справедливо. Но несправедливо, что для цена движется в разных направлениях. Ведь у нас уже каждый президент (с). Поэтому в элементарной экономике обязан разбираться. Не поспоришь. Справедливо. Но несправедливо, что для цена движется в разных направлениях. Ведь у нас уже каждый президент (с).Поэтому в элементарной экономике обязан разбираться. buratinyo

Повідомлень: 1065 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1977 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:43 ЛАД написав: Doctor написав: ЛАД написав: Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь. Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.

Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46%

Тому писати що

ЛАД написав: подавляющее большинство народа против них подавляющее большинство народа против них

є дещо не зовсім коректно) Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46%Тому писати щоє дещо не зовсім коректно)

Мне казалось, что ясно написал:

1. в то, что "75% хом"якчів будуть проти" ЕС и НАТО, не верю;

2. дальше абстрактный вариант: "вступать в какие-то организации, если подавляющее большинство народа против них" нельзя.

Обычно Вы хорошо понимаете написанное. Будем считать, что просто поторопились с ответом и были поэтому невнимательны. Мне казалось, что ясно написал:1. в то, что "75% хом"якчів будуть проти" ЕС и НАТО, не верю;2. дальше абстрактный вариант: "вступать ворганизации, если подавляющее большинство народа против них" нельзя.Обычно Вы хорошо понимаете написанное. Будем считать, что просто поторопились с ответом и были поэтому невнимательны.

особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,

проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ... особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ... В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15464 З нами з: 09.03.14 Подякував: 928 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:49 flyman написав: особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,

проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ... особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...



Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.

А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.

Удивляюсь твоей тупости.

Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ... Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.Удивляюсь твоей тупости.Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ... Libo 2

Повідомлень: 7144 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:04 Re: Політичні дискусії Гройсман заявил о походе на досрочные выборы во главе партии Украинская стратегия. freeze 4 Повідомлень: 11556 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5187 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:06 zРадио написав: budivelnik написав: 2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов 2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?

PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? Я щось не доганяю

Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-і всі симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....

а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському

б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка

в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?



Тому

Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив. Я щось не доганяюПорошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-і всі симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленськомуб - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенкав - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?ТомуЯкщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20914 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:07 Libo написав: flyman написав: особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,

проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ... особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...



Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.

А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.

Удивляюсь твоей тупости.

Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ... Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.Удивляюсь твоей тупости.Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ...



Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!



А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.



В 1990-х это окно было открыто, но наши элиты тогда этого не увидели.



В 2000-х окно закрылось и закрыто по сей день, но наши элиты снова этого не видят.



Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.



Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.В 1990-х это окно было открыто, но наши элиты тогда этого не увидели.В 2000-х окно закрылось и закрыто по сей день, но наши элиты снова этого не видят.Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей zРадио

Повідомлень: 2307 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:11 ЛАД P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа" - А как вы думаете - для того чтобы допустим холостяку каждый день есть мясо или рыбу, и не минтай и голяшки куриные с распродажи в АТБ - сколько ему надо денег в сутки ну или в неделю? А если из-за нагрузки на работе и длинной дороги туда и обратно некогда готовить - сколько будет стоить полноценно поужинать в Пузатой Хате по дороге к кровати и позавтракать в столовой офисного центра(или кафе)? Просто с отбивной, борщом, салатом, соком , да наконец блинчиками с мясом или варениками не с потрипкой? Гривен 200? Умноаем минимум на два и количество дней в месяце. Плюс полюбому будет алкоголь, тортики, да хоть оливки с распродажи к Артёмовскому Брюту(или джерки/пицца к торпеде пива) под футбол в пятницу. При Ющенко и курсе 5 вы на картохе с макарошками сидели при тех доходах или позволяли себе поесть то, что хочется, а не надо из чувства скупердяйства? барабашов Повідомлень: 1434 З нами з: 16.06.15 Подякував: 141 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:15 zРадио написав: Libo написав: flyman написав: особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,

проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ... особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...



Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.

А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.

Удивляюсь твоей тупости.

Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ... Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.Удивляюсь твоей тупости.Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ...



Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!



А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.



В 1990-х это окно было открыто, но наши элиты тогда этого не увидели.



В 2000-х окно закрылось и закрыто по сей день, но наши элиты снова этого не видят.



Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.



Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.В 1990-х это окно было открыто, но наши элиты тогда этого не увидели.В 2000-х окно закрылось и закрыто по сей день, но наши элиты снова этого не видят.Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей

двачую двачую В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15464 З нами з: 09.03.14 Подякував: 928 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2988298929902991> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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