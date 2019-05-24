RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2988298929902991>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:25

  budivelnik написав:
  Libo написав:Вот когда у Зеленого останется 48 тыщ сторонников, тогда и будем вместе
1 З продавцями срібних ложечок і гравцями на тоталізаторі-ми разом ніколи не будемо
2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов
3 Якщо не дай бог кількість прихильників впаде до 0,5 млн - це буде свідчити про величезні проблеми в України як Держави.

Тому на відміну від гастролерів по Брюселям-Вашінгтонам - я не можу(і не хочу) випробовувати в черговий раз Україну на міцність , а значить буду давати копняків туди куди вважаю за потрібне і тоді коли вважаю за потрібне
А вчасна свята піз.юліна в правильному напрямку ще нікому не зашкодила.


С ложечками и тотализатором ты погорячился, а с остальным я согласен. Гражданское общество должно строго контролировать свою власть. И при малейших курвостях гнать её в шею. А еще лучше - сажать на осиновый кол на Майдане.
Примечание.
Зеленый никаких курвостей еще не наделал. Ты преждевременно начал исходить на дрышли. Надо остыть, посмотреть на его первые шаги и помочь ему в его благих начинаниях.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7144
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:33

  zРадио написав:Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!
С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.
Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Подробности на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті

Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
2
 
Повідомлень: 15878
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 2465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:36

  Starikan написав:
  zРадио написав:Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!
С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.
Население же будет платить по тарифу 8627 грн.
Подробности на профильной ветке:
Ринок енергоносіїв в контексті

Я не буду обсуждать конкретные цифры, но по всем канонам население должно платить за энергоносители больше, чем промышленные потребители.

Не поспоришь. Справедливо. Но несправедливо, что для цена движется в разных направлениях. Ведь у нас уже каждый президент (с). :mrgreen: Поэтому в элементарной экономике обязан разбираться.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1977 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:43

  ЛАД написав:
  Doctor написав:
  ЛАД написав:Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.

Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46%
Тому писати що
  ЛАД написав:подавляющее большинство народа против них

є дещо не зовсім коректно)

Мне казалось, что ясно написал:
1. в то, что "75% хом"якчів будуть проти" ЕС и НАТО, не верю;
2. дальше абстрактный вариант: "вступать в какие-то организации, если подавляющее большинство народа против них" нельзя.
Обычно Вы хорошо понимаете написанное. Будем считать, что просто поторопились с ответом и были поэтому невнимательны.

особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15464
З нами з: 09.03.14
Подякував: 928 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:49

  flyman написав:особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...


Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.
А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.
Удивляюсь твоей тупости.
Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ... :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7144
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:04

Re: Політичні дискусії

Гройсман заявил о походе на досрочные выборы во главе партии Украинская стратегия.
freeze
4
 
Повідомлень: 11556
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5187 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:06

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов
Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?
PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? :mrgreen:
Я щось не доганяю
Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-і всі симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....
а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському
б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка
в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?

Тому
Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20914
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:07

  Libo написав:
  flyman написав:особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...


Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.
А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.
Удивляюсь твоей тупости.
Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ... :?


Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!

А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.

В 1990-х это окно было открыто, но наши элиты тогда этого не увидели.

В 2000-х окно закрылось и закрыто по сей день, но наши элиты снова этого не видят.

Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.

Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:11

ЛАД P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа" - А как вы думаете - для того чтобы допустим холостяку каждый день есть мясо или рыбу, и не минтай и голяшки куриные с распродажи в АТБ - сколько ему надо денег в сутки ну или в неделю? А если из-за нагрузки на работе и длинной дороги туда и обратно некогда готовить - сколько будет стоить полноценно поужинать в Пузатой Хате по дороге к кровати и позавтракать в столовой офисного центра(или кафе)? Просто с отбивной, борщом, салатом, соком , да наконец блинчиками с мясом или варениками не с потрипкой? Гривен 200? Умноаем минимум на два и количество дней в месяце. Плюс полюбому будет алкоголь, тортики, да хоть оливки с распродажи к Артёмовскому Брюту(или джерки/пицца к торпеде пива) под футбол в пятницу. При Ющенко и курсе 5 вы на картохе с макарошками сидели при тех доходах или позволяли себе поесть то, что хочется, а не надо из чувства скупердяйства?
барабашов
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 16.06.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:15

  zРадио написав:
  Libo написав:
  flyman написав:особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...


Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.
А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.
Удивляюсь твоей тупости.
Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ... :?


Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!

А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.

В 1990-х это окно было открыто, но наши элиты тогда этого не увидели.

В 2000-х окно закрылось и закрыто по сей день, но наши элиты снова этого не видят.

Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.

Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей

двачую
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15464
З нами з: 09.03.14
Подякував: 928 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2988298929902991>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (375)
25.05.2019 00:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.