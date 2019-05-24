Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:11

ЛАД P.s. Кстати, когда вижу такие цифры и при этом читаю на форуме высказывания, что для нормального питания нужно тысяч 20 на человека, вспоминаются слова Ленина о декабристах: "Страшно далеки они от народа" - А как вы думаете - для того чтобы допустим холостяку каждый день есть мясо или рыбу, и не минтай и голяшки куриные с распродажи в АТБ - сколько ему надо денег в сутки ну или в неделю? А если из-за нагрузки на работе и длинной дороги туда и обратно некогда готовить - сколько будет стоить полноценно поужинать в Пузатой Хате по дороге к кровати и позавтракать в столовой офисного центра(или кафе)? Просто с отбивной, борщом, салатом, соком , да наконец блинчиками с мясом или варениками не с потрипкой? Гривен 200? Умноаем минимум на два и количество дней в месяце. Плюс полюбому будет алкоголь, тортики, да хоть оливки с распродажи к Артёмовскому Брюту(или джерки/пицца к торпеде пива) под футбол в пятницу. При Ющенко и курсе 5 вы на картохе с макарошками сидели при тех доходах или позволяли себе поесть то, что хочется, а не надо из чувства скупердяйства?