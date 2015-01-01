Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ти зеленському скільки днів даєш і просиш щоб його не дзьобали , бо взяти булаву і відповідати- ніби трошки рознесені в часі поняття.. Тому може давай почнемо про Порошенка судити у відрізку мінімум 100 днів від інавгурації Тобто в заслуги Порошенко впишемо період 01-01-2015 - 01-01-2020 І порівнювати їх будемо з періодом 01-01-2020 - 01-01-2025 Так буде добре? А якщо добре- то перерахуй тоді по новому свої інсинуації.
Тебе не надоело врать??? Язык скоро отсохнет Или корявки отпадут, которыми наклациваешь свои перлы...
В мене руки-але якщо ти судиш по собі-то мені тебе шкода...Але воно не дивно , у всіх хто жене бруд на державу -пальці перетворюються в корявки..сходи до лікаря.в ольгіно класні спеціалісти по корявкам
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 24 тра, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав: При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.
Да, 120 была неплохая пенсия. Максимальная вообще была 160 для обычных категорий (может, шахтеры и военные имели больше, не в курсе). Но тогда и запросы были гораздо меньше, и потратить легально большой доход было сложно, отсюда десятки тысяч у многих на сберкнижках. Насчет медицины - тогда вообще не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов. Конечно, такую медицину можно было делать бесплатной. В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. По той же причине бессмысленно вспоминать ВВП 1991 года, квт-ч по 4 коп и прочее.
Взял отсюда:
Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.
Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России. Возможно, неверно понял.
Да, неверно. Всё относилось к взаимоотношениям с ОРДЛО.
переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню
120 р = $40 = 1000 UAH
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
а що з е.е.? буде "вирiвнювання" для населення до ПА2.5 як для комерцii?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ, проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...
Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог. А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать. Удивляюсь твоей тупости. Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ...
Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!
А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.
Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.
Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей
Во-первых, русские, российские, чеченские, бурятские пр. - это всё мерзкие отбросы человечества. Где бы они не находились. Во-вторых, никакой оккупации Левобережья не будет, а будет ликвидация пида-рашки. Ты можешь не ссать. Такие тупые и сцыкливые нам не нужны. Будешь мобализован в хозвзвод или в похоронную команду. На свинарник или ямы русским рыть.
budivelnik написав:Ти зеленському скільки днів даєш і просиш щоб його не дзьобали , бо взяти булаву і відповідати- ніби трошки рознесені в часі поняття.. Тому може давай почнемо про Порошенка судити у відрізку мінімум 100 днів від інавгурації
Важный момент - у процессов, на которые прямо и активно не воздействуют, действительно есть инерция, а значит и отложенный результат. Но денежная и банковская система 2014-го года к таковым абсолютно точно не относится!
Главой НБУ Порошенко поставил Гонтареву уже 19 июня 2014-го, спустя всего 10 дней после собственной инаугурации. И именно ОНА принуждала к банкротству более сотни банков, именно ОНА управляла славнозвестной девальвацией ("кто купит доллар по 13, пожалеет от этом") и именно ОНИ ВМЕСТЕ С ПОРОШЕНКО сами же ставят себе в заслуги "очистку банковской системы".
Поэтому рукотворные направленные действия по валютном рынке времен 2014-го года мы ну никак не можем повесить на папередников!
Из предложенного тобой могу согласиться записать в актив Порошенко динамику ВВП 2019-го. Это действительно будет честно, если только Зе не успеет что-то радикально поменять (а я думаю, что не успеет).
Подождем. Подведем итоги деятельности Порошенко немного позже - я не против.
budivelnik написав: у всіх хто жене бруд на державу -пальці перетворюються в корявки..
А скажи, американские пацифисты, боровшиеся за вывод войск из Вьетнама, американские правозащитники, боровшиеся за права негров - это тоже какие-то неправильные люди в твоем извращенном понимании? Ведь они вылили тысячи тонн грязи на свое правительство!
Нет, дружище, не выйдет у тебя подменить эти понятия! Критика власти и нелюбовь к стране - это вещи очень разные!
zРадио написав: Во-первых, не русские, а российские - русских и в Украине четверть населения! Так что следи за базаром!
А во-вторых, для вхождения в НАТО нужно окно возможностей - когда РФ слаба.
Сегодня попытка втянуть Украину в НАТО закончится вторжением РФ дальше вглубь нашей территории - как минимум бросок по Югу до Крыма, а, возможно, и Приднестровья, как максимум - оккупация большей части Левобережья.
Самая разумная стратегия на сейчас - это нейтралитет с самостоятельным укреплением армии. Выжидание следующего окна возможностей
Во-первых, русские, российские, чеченские, бурятские пр. - это всё мерзкие отбросы человечества. Где бы они не находились. Во-вторых, никакой оккупации Левобережья не будет, а будет ликвидация пида-рашки. Ты можешь не ссать. Такие тупые и сцыкливые нам не нужны. Будешь мобализован в хозвзвод или в похоронную команду. На свинарник или ямы русским рыть.
Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору!