Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:59

budivelnik написав: Ти зеленському скільки днів даєш і просиш щоб його не дзьобали , бо взяти булаву і відповідати- ніби трошки рознесені в часі поняття..

Тому може давай почнемо про Порошенка судити у відрізку мінімум 100 днів від інавгурації

Ти зеленському скільки днів даєш і просиш щоб його не дзьобали , бо взяти булаву і відповідати- ніби трошки рознесені в часі поняття..Тому може давай почнемо про Порошенка судити у відрізку мінімум 100 днів від інавгурації

budivelnik написав: у всіх хто жене бруд на державу -пальці перетворюються в корявки.. у всіх хто жене бруд на державу -пальці перетворюються в корявки..

Важный момент - у процессов, на которые прямо и активно не воздействуют, действительно есть инерция, а значит и отложенный результат. Но денежная и банковская система 2014-го года к таковым абсолютно точно не относится!Главой НБУ Порошенко поставил Гонтареву уже 19 июня 2014-го, спустя всего 10 дней после собственной инаугурации. И именно ОНА принуждала к банкротству более сотни банков, именно ОНА управляла славнозвестной девальвацией ("кто купит доллар по 13, пожалеет от этом") и именно ОНИ ВМЕСТЕ С ПОРОШЕНКО сами же ставят себе в заслуги "очистку банковской системы".Поэтому рукотворные направленные действия по валютном рынке времен 2014-го года мы ну никак не можем повесить на папередников!Из предложенного тобой могу согласиться записать в актив Порошенко динамику ВВП 2019-го. Это действительно будет честно, если только Зе не успеет что-то радикально поменять (а я думаю, что не успеет).Подождем. Подведем итоги деятельности Порошенко немного позже - я не против.А скажи, американские пацифисты, боровшиеся за вывод войск из Вьетнама, американские правозащитники, боровшиеся за права негров - это тоже какие-то неправильные люди в твоем извращенном понимании? Ведь они вылили тысячи тонн грязи на свое правительство!Нет, дружище, не выйдет у тебя подменить эти понятия! Критика власти и нелюбовь к стране - это вещи очень разные!