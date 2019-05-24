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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2989299029912992

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:19

  zРадио написав:Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору!


Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью. :P
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:38

барабашов
Простите, что Вы хотели сказать, не понял.
Я написал о реальной ситуации по данным Госстата, в которой находится большинство жителей Украины. Не обсуждая, хорошо это или плохо.
Если хотите, могу признать, что это плохо, но факт от моего признания не изменится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:47

  Libo написав:
  zРадио написав:Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору!


Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью. :P


Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:50

  flyman написав:
  Starikan написав:------------
ЛАД При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.
-------------
Да, 120 была неплохая пенсия. Максимальная вообще была 160 для обычных категорий (может, шахтеры и военные имели больше, не в курсе).
Но тогда и запросы были гораздо меньше, и потратить легально большой доход было сложно, отсюда десятки тысяч у многих на сберкнижках.
Насчет медицины - тогда вообще не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов. Конечно, такую медицину можно было делать бесплатной.
В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. По той же причине бессмысленно вспоминать ВВП 1991 года, квт-ч по 4 коп и прочее.

Взял отсюда:
-------------
Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов. 8)
----------
Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.
Возможно, неверно понял.

Да, неверно. Всё относилось к взаимоотношениям с ОРДЛО.

переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню

120 р = $40 = 1000 UAH

Вопрос не в курсе доллара в те времена - тогда это никого не интересовало, а в том, как можно было жить за эти деньги.
В конце 90-х (или чуть раньше?) можно было вполне нормально жить семьёй за 100 долл., сегодня 100 долл. крайне мало на одного .
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:59

  freeze написав:
budivelnik написав:Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль:
- "ЧУДО ДЕМОКРАТІЇ В ТОМУ, ЩО ДУРНІВ ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ, А ЇХ ОБДУРИТИ НАБАГАТО ПРОСТІШЕ І ДЕШЕВШЕ, НІЖ ПІДПОРЯДКУВАТИ РОЗУМНИХ".
Отже питання до Зе-команди
Перважну більшість дурнів- надурили...
Що будете робити з підпорядкуванням розумних?


Откуда цитатка ?

Гадаю, з довiдника Стеля. :)
Больше всего нравится, что почему-то все уверены, что уж они-то к дурням не относятся. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 00:02

Libo
Похоже, последние 2 дня я Вас перехвалил.
И Вы решили исправиться.
А лучше бы не надо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 тра, 2019 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 00:08

  zРадио написав:Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам!


А ты почему тут защищаешь русских убийц и захватчиков украинской земли?
Ты откуда пишешь?
СБУ куда смотрит?
Почему не в тюрьме?
Или ты русский гадёныш из конторы кремлевского повара?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 00:21

  ЛАД написав:
  Ethereum написав:airmax78
Пора мочити козлів :D
.....

Полностью согласен. :lol:



Обезьяна тому і обезьяна))
Козли ,мокші чи кацапи))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 00:27

  Libo написав:
  zРадио написав:Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам!


А ты почему тут защищаешь русских убийц и захватчиков украинской земли?
Ты откуда пишешь?
СБУ куда смотрит?
Почему не в тюрьме?
Или ты русский гадёныш из конторы кремлевского повара?
:roll: :roll: :roll:


Я не защищаю убийц и захватчиков - я говорю о том, что они не имеют общих этно-национальных признаков.

Русский - не равно россиянин! И россиянин - не равно русский! Тысячи русских по происхождению граждан Украины защищают свою страну от российской агрессии!

А ты, нацист, оскорбляешь их и разжигаешь ненависть по национальному признаку внутри Украины!

Твоя риторика не направлена против РФ, твоя риторика направлена против миллионов украинских граждан!
zРадио
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  #<1 ... 2989299029912992
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