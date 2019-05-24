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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2989299029912992 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:19 zРадио написав: Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору! Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору!



Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью. Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью. Libo 2

Повідомлень: 7146 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:38 барабашов

Простите, что Вы хотели сказать, не понял.

Я написал о реальной ситуации по данным Госстата, в которой находится большинство жителей Украины. Не обсуждая, хорошо это или плохо.

Если хотите, могу признать, что это плохо, но факт от моего признания не изменится.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:47 Libo написав: zРадио написав: Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору! Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору!



Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью. Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью.



Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам! Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам! zРадио

Повідомлень: 2310 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:50 flyman написав: Starikan написав: ------------

ЛАД При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.

-------------

Да, 120 была неплохая пенсия. Максимальная вообще была 160 для обычных категорий (может, шахтеры и военные имели больше, не в курсе).

Но тогда и запросы были гораздо меньше, и потратить легально большой доход было сложно, отсюда десятки тысяч у многих на сберкнижках.

Насчет медицины - тогда вообще не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов. Конечно, такую медицину можно было делать бесплатной.

В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. По той же причине бессмысленно вспоминать ВВП 1991 года, квт-ч по 4 коп и прочее.





-------------

Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.

----------

Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.

Возможно, неверно понял. Взял отсюда:-------------Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.----------Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.Возможно, неверно понял.

Да, неверно. Всё относилось к взаимоотношениям с ОРДЛО. ------------При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.-------------Да, 120 была неплохая пенсия. Максимальная вообще была 160 для обычных категорий (может, шахтеры и военные имели больше, не в курсе).Но тогда и запросы были гораздо меньше, и потратить легально большой доход было сложно, отсюда десятки тысяч у многих на сберкнижках.Насчет медицины - тогда вообще не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов. Конечно, такую медицину можно было делать бесплатной.В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. По той же причине бессмысленно вспоминать ВВП 1991 года, квт-ч по 4 коп и прочее.Да, неверно. Всё относилось к взаимоотношениям с ОРДЛО.

переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню



120 р = $40 = 1000 UAH переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню120 р = $40 = 1000 UAH

Вопрос не в курсе доллара в те времена - тогда это никого не интересовало, а в том, как можно было жить за эти деньги.

В конце 90-х (или чуть раньше?) можно было вполне нормально жить семьёй за 100 долл., сегодня 100 долл. крайне мало на одного . Вопрос не в курсе доллара в те времена - тогда это никого не интересовало, а в том, как можно было жить за эти деньги.В конце 90-х (или чуть раньше?) можно было вполне нормально жить семьёй за 100 долл., сегодня 100 долл. крайне мало на одного .

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:59 freeze написав: budivelnik написав: Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль: - "ЧУДО ДЕМОКРАТІЇ В ТОМУ, ЩО ДУРНІВ ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ, А ЇХ ОБДУРИТИ НАБАГАТО ПРОСТІШЕ І ДЕШЕВШЕ, НІЖ ПІДПОРЯДКУВАТИ РОЗУМНИХ". Отже питання до Зе-команди

Перважну більшість дурнів- надурили...

Що будете робити з підпорядкуванням розумних? Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль:Отже питання до Зе-командиПерважну більшість дурнів- надурили...Що будете робити з підпорядкуванням розумних?



Откуда цитатка ? Откуда цитатка ?

Гадаю, з довiдника Стеля.

Больше всего нравится, что почему-то все уверены, что уж они-то к дурням не относятся. Гадаю, з довiдника Стеля.Больше всего нравится, что почему-то все уверены, что уж они-то к дурням не относятся.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 00:02 Libo

Похоже, последние 2 дня я Вас перехвалил.

И Вы решили исправиться.

А лучше бы не надо. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 тра, 2019 00:41, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 00:08 zРадио написав: Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам! Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам!



А ты почему тут защищаешь русских убийц и захватчиков украинской земли?

Ты откуда пишешь?

СБУ куда смотрит?

Почему не в тюрьме?

Или ты русский гадёныш из конторы кремлевского повара?

А ты почему тут защищаешь русских убийц и захватчиков украинской земли?Ты откуда пишешь?СБУ куда смотрит?Почему не в тюрьме?Или ты русский гадёныш из конторы кремлевского повара? Libo 2

Повідомлень: 7146 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 00:21 ЛАД написав: Ethereum написав: airmax78

Пора мочити козлів

..... Пора мочити козлів.....

Полностью согласен. Полностью согласен.





Обезьяна тому і обезьяна))

Козли ,мокші чи кацапи)) Обезьяна тому і обезьяна))Козли ,мокші чи кацапи)) Ethereum Повідомлень: 515 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 00:27 Libo написав: zРадио написав: Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам! Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам!



А ты почему тут защищаешь русских убийц и захватчиков украинской земли?

Ты откуда пишешь?

СБУ куда смотрит?

Почему не в тюрьме?

Или ты русский гадёныш из конторы кремлевского повара?

А ты почему тут защищаешь русских убийц и захватчиков украинской земли?Ты откуда пишешь?СБУ куда смотрит?Почему не в тюрьме?Или ты русский гадёныш из конторы кремлевского повара?



Я не защищаю убийц и захватчиков - я говорю о том, что они не имеют общих этно-национальных признаков.



Русский - не равно россиянин! И россиянин - не равно русский! Тысячи русских по происхождению граждан Украины защищают свою страну от российской агрессии!



А ты, нацист, оскорбляешь их и разжигаешь ненависть по национальному признаку внутри Украины!



Твоя риторика не направлена против РФ, твоя риторика направлена против миллионов украинских граждан! Я не защищаю убийц и захватчиков - я говорю о том, что они не имеют общих этно-национальных признаков.Русский - не равно россиянин! И россиянин - не равно русский! Тысячи русских по происхождению граждан Украины защищают свою страну от российской агрессии!А ты, нацист, оскорбляешь их и разжигаешь ненависть по национальному признаку внутри Украины!Твоя риторика не направлена против РФ, твоя риторика направлена против миллионов украинских граждан! zРадио

Повідомлень: 2310 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2989299029912992 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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