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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:19
zРадио написав:
Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору!
Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:38
барабашов
Простите, что Вы хотели сказать, не понял.
Я написал о реальной ситуации по данным Госстата, в которой находится большинство жителей Украины. Не обсуждая, хорошо это или плохо.
Если хотите, могу признать, что это плохо, но факт от моего признания не изменится.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:47
Libo написав: zРадио написав:
Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору!
Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью.
Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам!
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:50
flyman написав: Starikan написав:
------------ЛАД
При "совке" моя мама заработала максим. в то время пенсию 120 р. - за счёт очень большого стажа, зарплата была невысокая. На эти деньги шиковать было нельзя, но, учитывая те цены на ЖКХ, профсоюзные путёвки, бесплатное лечение, нормально жить было вполне можно.
-------------
Да, 120 была неплохая пенсия. Максимальная вообще была 160 для обычных категорий (может, шахтеры и военные имели больше, не в курсе).
Но тогда и запросы были гораздо меньше, и потратить легально большой доход было сложно, отсюда десятки тысяч у многих на сберкнижках.
Насчет медицины - тогда вообще не было современного оборудования, которое сейчас стоит десятки млн долл, дорогих медикаментов. Конечно, такую медицину можно было делать бесплатной.
В общем, сложно сравнивать те времена с нынешними. Я как-то пытался поиграть сравнительными цифрами, потом понял, что это бессмысленно, произошли огромные структурные и социальные изменения. По той же причине бессмысленно вспоминать ВВП 1991 года, квт-ч по 4 коп и прочее.
Взял отсюда:
-------------
Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.
----------
Т.е. Вы подвязали "роттердамы и дюссельдорфы" к укр. политике по отношению к России.
Возможно, неверно понял.
Да, неверно. Всё относилось к взаимоотношениям с ОРДЛО.
переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню
120 р = $40 = 1000 UAH
Вопрос не в курсе доллара в те времена - тогда это никого не интересовало, а в том, как можно было жить за эти деньги.
В конце 90-х (или чуть раньше?) можно было вполне нормально жить семьёй за 100 долл., сегодня 100 долл. крайне мало на одного .
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:59
freeze написав: budivelnik написав:
Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль:
- "ЧУДО ДЕМОКРАТІЇ В ТОМУ, ЩО ДУРНІВ ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ, А ЇХ ОБДУРИТИ НАБАГАТО ПРОСТІШЕ І ДЕШЕВШЕ, НІЖ ПІДПОРЯДКУВАТИ РОЗУМНИХ".
Отже питання до Зе-команди
Перважну більшість дурнів- надурили...
Що будете робити з підпорядкуванням розумних?
Откуда цитатка ?
Гадаю, з довiдника Стеля.
Больше всего нравится, что почему-то все уверены, что уж они-то к дурням не относятся.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 00:02
Libo
Похоже, последние 2 дня я Вас перехвалил.
И Вы решили исправиться.
А лучше бы не надо.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 25 тра, 2019 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 25 тра, 2019 00:08
zРадио написав:
Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам!
А ты почему тут защищаешь русских убийц и захватчиков украинской земли?
Ты откуда пишешь?
СБУ куда смотрит?
Почему не в тюрьме?
Или ты русский гадёныш из конторы кремлевского повара?
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Додано: Суб 25 тра, 2019 00:21
ЛАД написав: Ethereum написав:airmax78
Пора мочити козлів
.....
Полностью согласен.
Обезьяна тому і обезьяна))
Козли ,мокші чи кацапи))
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Додано: Суб 25 тра, 2019 00:27
Libo написав: zРадио написав:
Вот именно, что на украинском интеллигентном форуме нет места твоим противозаконным шовинистическим высерам!
А ты почему тут защищаешь русских убийц и захватчиков украинской земли?
Ты откуда пишешь?
СБУ куда смотрит?
Почему не в тюрьме?
Или ты русский гадёныш из конторы кремлевского повара?
Я не защищаю убийц и захватчиков - я говорю о том, что они не имеют общих этно-национальных признаков.
Русский - не равно россиянин! И россиянин - не равно русский! Тысячи русских по происхождению граждан Украины защищают свою страну от российской агрессии!
А ты, нацист, оскорбляешь их и разжигаешь ненависть по национальному признаку внутри Украины!
Твоя риторика не направлена против РФ, твоя риторика направлена против миллионов украинских граждан!
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