|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:14
flyman написав:
а що з е.е.?
буде "вирiвнювання" для населення до ПА2.5 як для комерцii?
Будет не вирiвнювання, а просто дальнейшее повышение. Я на своей даче (в черте города) года 3 уже плачу 2.68.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15880
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1509 раз.
- Подякували: 2465 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:24
zРадио написав:
Нет, дружище, не выйдет у тебя подменить эти понятия! Критика власти и нелюбовь к стране - это вещи очень разные!
Точнее будет: критика отдельных конкретных действий власти и ненависть к стране.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21799
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 08:49
видел выступ нд от нф высоцкого.
так тот заявил, что зе продукт ростехнологий.
надо бы и меру знать, а то они уже сами в порыве берут пример у рашаполитиков в откровенной брехне.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2052
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:05
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов
Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?
PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме?
Я щось не доганяю
Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-і всі
симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....
а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському
б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка
в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?
Тому
Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив.
Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)?
На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21799
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:13
Starikan написав: flyman написав:
переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню
120 р = $40 = 1000 UAH
И что дальше? Какой смысл сравнивать?
Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев.
Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала").
iнфляцiя долара теж в наявностi...
якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз,
а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...
при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15470
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:14
Starikan написав: flyman написав:
а що з е.е.?
буде "вирiвнювання" для населення до ПА2.5 як для комерцii?
Будет не вирiвнювання, а просто дальнейшее повышение. Я на своей даче (в черте города) года 3 уже плачу 2.68.
на дачу е.е. через дачний кооператив, тому така цiна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15470
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:25
Libo написав: flyman написав:
особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,
проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...
Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.
А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.
Удивляюсь твоей тупости.
Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ...
Какое попадание в рабство рашке рано или поздно?!!!
Ведь рашке вот-вот капец по приговору масонов.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21799
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2019 09:26
"Хочу спросить у тех людей, которые строчат километры текстов с ужасными словами в адрес политических оппонентов. Откуда у вас есть столько времени? Чтобы писать в адрес друг друга столько ненависти?
Это же надо иметь свободное время для этой писанины. Время, которое можно было потратить на работу. Читаю километры тех текстов, где люди обвиняют власть предыдущую, нынешнюю, любую. В бездействии и что им плохо жить", - говорит Притула.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 518
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|