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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2990299129922993 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Суб 25 тра, 2019 08:14 flyman написав: а що з е.е.?

буде "вирiвнювання" для населення до ПА2.5 як для комерцii? а що з е.е.?буде "вирiвнювання" для населення до ПА2.5 як для комерцii?

Будет не вирiвнювання, а просто дальнейшее повышение. Я на своей даче (в черте города) года 3 уже плачу 2.68. Будет не вирiвнювання, а просто дальнейшее повышение. Я на своей даче (в черте города) года 3 уже плачу 2.68. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15880 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 08:24 zРадио написав: Нет, дружище, не выйдет у тебя подменить эти понятия! Критика власти и нелюбовь к стране - это вещи очень разные! Нет, дружище, не выйдет у тебя подменить эти понятия! Критика власти и нелюбовь к стране - это вещи очень разные!

Точнее будет: критика отдельных конкретных действий власти и ненависть к стране. Точнее будет: критика отдельных конкретных действий власти и ненависть к стране. detroytred

Повідомлень: 21799 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 08:45 Libo написав: zРадио написав: Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору! Бан нацисту, экстремисту, ксенофобу и провокатору!



Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью. Не тебе решать. Учись вести себя на интеллигентном украинском форуме. Ты не в своем русском свинарнике со своей русской пьянью.

Для таких, как ты, и детям объясняют вот так по-простому:



Для таких, как ты, и детям объясняют вот так по-простому: detroytred

Повідомлень: 21799 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 08:49 допистелись..... видел выступ нд от нф высоцкого.

так тот заявил, что зе продукт ростехнологий.

надо бы и меру знать, а то они уже сами в порыве берут пример у рашаполитиков в откровенной брехне. 19yuriy91 Повідомлень: 2052 З нами з: 15.09.12 Подякував: 213 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 09:05 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: 2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов 2 Коли в Зеленського залишиться 3 млн прихильників з 10 млн - вже тоді йому треба буде в прискореному порядку вивчати розклад рейсів на ростов Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?

PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? Я щось не доганяю

Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-і всі симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....

а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському

б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка

в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?



Тому

Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив. Я щось не доганяюПорошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленськомуб - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенкав - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?ТомуЯкщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив.



Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)?

На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное. Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)?На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное. detroytred

Повідомлень: 21799 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 09:13 Starikan написав: flyman написав: переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню

120 р = $40 = 1000 UAH переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню120 р = $40 = 1000 UAH

И что дальше? Какой смысл сравнивать?

Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев.

Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала"). И что дальше? Какой смысл сравнивать?Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев.Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала").

iнфляцiя долара теж в наявностi...



якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз,

а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...





при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано) iнфляцiя долара теж в наявностi...якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз,а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано) В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15470 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 09:14 Starikan написав: flyman написав: а що з е.е.?

буде "вирiвнювання" для населення до ПА2.5 як для комерцii? а що з е.е.?буде "вирiвнювання" для населення до ПА2.5 як для комерцii?

Будет не вирiвнювання, а просто дальнейшее повышение. Я на своей даче (в черте города) года 3 уже плачу 2.68. Будет не вирiвнювання, а просто дальнейшее повышение. Я на своей даче (в черте города) года 3 уже плачу 2.68.

на дачу е.е. через дачний кооператив, тому така цiна на дачу е.е. через дачний кооператив, тому така цiна В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15470 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 09:25 Libo написав: flyman написав: особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,

проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ... особисто я би голосував проти НАТО, так як це дратування РФ,проти домовленостей в НАТО втягнуто Польщу та ще декiлька колишнiх членiв СЭВ...



Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.

А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.

Удивляюсь твоей тупости.

Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ... Именно поєтому эти бывшие члены СЭВ сейчас живут в мире и их не топчет русский сапог.А вы без НАТО рано или поздно опять попадете в русское рабство, русские варвары и нелюди будут продолжать вас рвать на куски и убивать.Удивляюсь твоей тупости.Ведь тут уже должен в твоих тупых мозгах должен говорить инстинкт самосохранения. А даже этой извилины у тебя нет ...

Какое попадание в рабство рашке рано или поздно?!!!

Ведь рашке вот-вот капец по приговору масонов. Какое попадание в рабство рашке рано или поздно?!!!Ведь рашке вот-вот капец по приговору масонов. detroytred

Повідомлень: 21799 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 09:26 "Хочу спросить у тех людей, которые строчат километры текстов с ужасными словами в адрес политических оппонентов. Откуда у вас есть столько времени? Чтобы писать в адрес друг друга столько ненависти?



Это же надо иметь свободное время для этой писанины. Время, которое можно было потратить на работу. Читаю километры тех текстов, где люди обвиняют власть предыдущую, нынешнюю, любую. В бездействии и что им плохо жить", - говорит Притула. Ethereum Повідомлень: 518 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2990299129922993 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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