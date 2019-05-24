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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2992299329942995> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Суб 25 тра, 2019 09:57 detroytred написав: budivelnik написав: zРадио написав: Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?

PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял?PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме? Я щось не доганяю

Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому- і тотальна більшість симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....

а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському

б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка

в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?

Тому

Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив. Я щось не доганяюПорошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленськомуб - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенкав - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?ТомуЯкщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив. Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)?

На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное. Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)?На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное. Погоджуюсь - підловили на використанні ВСІ

Нічого не маю проти того , щоб в моєму оригінальному повідомлення замінити всі на тотальна більшість...

Тепер претензії по суті будуть - чи почнете вимагати списочний склад завірений нотаріально? Погоджуюсь - підловили на використанніНічого не маю проти того , щоб в моєму оригінальному повідомлення замінити...Тепер претензії по суті будуть - чи почнете вимагати списочний склад завірений нотаріально? Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 тра, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20917 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 09:57 прийняття закону про імпічмент президента активно голосують - до добу + 2100 підписів.



Дата початку збору підписів: 20 травня, 2019

Дата завершення збору підписів: 20 серпня, 2019

Залишилось днів до закінчення збору: 87

Загальна кількість підписів: 8227

Залишилось: 16773



https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?page=1 За петицію до ВРактивно голосують - до добу + 2100 підписів.Дата початку збору підписів: 20 травня, 2019Дата завершення збору підписів: 20 серпня, 2019Залишилось днів до закінчення збору: 87Загальна кількість підписів: 8227Залишилось: 16773 avax Повідомлень: 1356 З нами з: 16.09.09 Подякував: 40 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:03 detroytred написав: Причины и решение искать в плоскости - каждый сделай себе сам - это азировщина, показывающая слабое понимание общественных процессов. Причины и решение искать в плоскости - каждый сделай себе сам - это азировщина, показывающая слабое понимание общественных процессов. Це не азаровщина - а єдино можливий варіант зміни на краще для себе і своєї сімї....

Якщо надіятись на те що суспільні інститути зміняться - можна прочекати не одне покоління.

Тому є тактичне і стратегічне бачення

Тактично - горизонт 30 років - кожен повинен про себе і свою сімю дбати сам

Стратегічно - горизонт 100 років - про це повинні подбати політики , а пересічні на це впливають виключно крізь призму

а - виборів(вибираючи стратегів а не популістів)

б - власних дій , створюючи навколо себе той суспільний порядок.який дозволяє їм максимально реалізуватись на протязі свого одного(бо другого не буде) активного періоду в 30 років життя Це не азаровщина - а єдино можливий варіант зміни на краще для себе і своєї сімї....Якщо надіятись на те що суспільні інститути зміняться - можна прочекати не одне покоління.Тому є тактичне і стратегічне баченняТактично - горизонт 30 років - кожен повинен про себе і свою сімю дбати самСтратегічно - горизонт 100 років - про це повинні подбати політики , а пересічні на це впливають виключно крізь призмуа - виборів(вибираючи стратегів а не популістів)б - власних дій , створюючи навколо себе той суспільний порядок.який дозволяє їм максимально реалізуватись на протязі свого одного(бо другого не буде) активного періоду в 30 років життя в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20917 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:08 flyman написав: при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано) при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано)

Кто рассказывает про молочные реки? Протри глаза и читай, шевеля губами. Кто рассказывает про молочные реки? Протри глаза и читай, шевеля губами. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15881 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:13 flyman написав: Starikan написав: flyman написав: переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню

120 р = $40 = 1000 UAH переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню120 р = $40 = 1000 UAH

И что дальше? Какой смысл сравнивать?

Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев.

Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала"). И что дальше? Какой смысл сравнивать?Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев.Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала").

iнфляцiя долара теж в наявностi...



якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз,

а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...





при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано) iнфляцiя долара теж в наявностi...якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз,а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано)

Так сравнивать нельзя.

Потратить деньги всегда было на что, лишь бы были.

Но структура расходов была совсем другая. И спокойствия было больше. Низкие цены ЖКХ и гарантированная бесплатная медицина сильно меняют ситуацию. Сегодня при мало-мальски серьезном заболевании одного из членов семьи бюджет летит к чёрту.

Многих вещей (и, соответственно, затрат) тогда просто не было - компы, мобилки, ...

Какие-то затраты были не так нужны - например, авто. При относительно прилично налаженном и дёшевом

обществ. транспорте, авто было предметом роскоши, а не первой необходимости. Так сравнивать нельзя.Потратить деньги всегда было на что, лишь бы были.Но структура расходов была совсем другая. И спокойствия было больше. Низкие цены ЖКХ и гарантированная бесплатная медицина сильно меняют ситуацию. Сегодня при мало-мальски серьезном заболевании одного из членов семьи бюджет летит к чёрту.Многих вещей (и, соответственно, затрат) тогда просто не было - компы, мобилки, ...Какие-то затраты были не так нужны - например, авто. При относительно прилично налаженном и дёшевомобществ. транспорте, авто было предметом роскоши, а не первой необходимости.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13191 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:20 ЛАД написав: flyman написав: Starikan написав: И что дальше? Какой смысл сравнивать?

Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев.

Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала"). И что дальше? Какой смысл сравнивать?Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев.Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала").

iнфляцiя долара теж в наявностi...



якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз,

а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...





при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано) iнфляцiя долара теж в наявностi...якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз,а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано)

Так сравнивать нельзя.

Потратить деньги всегда было на что, лишь бы были.

Но структура расходов была совсем другая. И спокойствия было больше. Низкие цены ЖКХ и гарантированная бесплатная медицина сильно меняют ситуацию. Сегодня при мало-мальски серьезном заболевании одного из членов семьи бюджет летит к чёрту.

Многих вещей (и, соответственно, затрат) тогда просто не было - компы, мобилки, ...

Какие-то затраты были не так нужны - например, авто. При относительно прилично налаженном и дёшевом

обществ. транспорте, авто было предметом роскоши, а не первой необходимости. Так сравнивать нельзя.Потратить деньги всегда было на что, лишь бы были.Но структура расходов была совсем другая. И спокойствия было больше. Низкие цены ЖКХ и гарантированная бесплатная медицина сильно меняют ситуацию. Сегодня при мало-мальски серьезном заболевании одного из членов семьи бюджет летит к чёрту.Многих вещей (и, соответственно, затрат) тогда просто не было - компы, мобилки, ...Какие-то затраты были не так нужны - например, авто. При относительно прилично налаженном и дёшевомобществ. транспорте, авто было предметом роскоши, а не первой необходимости.

ну щас помнять розвинутий комунiзм при Льонi, тобто останнiх 20 рокiв СРСР, так сказати - розовий закат iмперii, що перейшов в дикii 90i та й те що маемо сьогоднi



та й пр ВФЯ було краще чим зара, але ж чомусь бажаючих мало вернути його з Ростова ну щас помнять розвинутий комунiзм при Льонi, тобто останнiх 20 рокiв СРСР, так сказати - розовий закат iмперii, що перейшов в дикii 90i та й те що маемо сьогоднiта й пр ВФЯ було краще чим зара, але ж чомусь бажаючих мало вернути його з Ростова В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15475 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:38 flyman написав: та й пр ВФЯ було краще чим зара, але ж чомусь бажаючих мало вернути його з Ростова та й пр ВФЯ було краще чим зара, але ж чомусь бажаючих мало вернути його з Ростова



Тут причина не в этом, а в моральных качествах ростовчанина, не раз слышал от людей, постоянно голосовавших за регионалов, в адрес Януковича - помните как у Стоянова в Городке - Будь ты проклят, ты всех нас предал.

Условно погиб бы тогда Янукович, для очень многих он был бы сейчас, как модно говорить, иконой стиля. А так - неудачник и отщепенец для всех. Тут причина не в этом, а в моральных качествах ростовчанина, не раз слышал от людей, постоянно голосовавших за регионалов, в адрес Януковича - помните как у Стоянова в Городке - Будь ты проклят, ты всех нас предал.Условно погиб бы тогда Янукович, для очень многих он был бы сейчас, как модно говорить, иконой стиля. А так - неудачник и отщепенец для всех. freeze 4 Повідомлень: 11561 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5187 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:43 zРадио написав: Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!



С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.



Население же будет платить по тарифу 8627 грн.



Подробности на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті Тем временем, стрижка населения продолжается - Нефтегаз снова снизил тарифы промышленным потребителям при одновременном увеличении их для населения!С июня за 1000 кубов бизнес платит 6937 грн, из которых 1156 грн НДС ставит в налоговый кредит - итого 5781 грн + 300-400 грн за транзит.Население же будет платить по тарифу 8627 грн.Подробности на профильной ветке:

Люди - это новая нефть Люди - это новая нефть Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8446 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6060 раз. Подякували: 2357 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 10:43 flyman

Вернуть прошлое нельзя и говорить об этом бесполезно и бессмысленно - ни времена Лёни бровастого, ни времена Вити.

Ну и плюс пропаганда. Как правило, при смене режима прошлое стараются очернить как можно сильнее, чтобы нынешние правители и порядки казались если не райскими, то хотя бы лучшими из возможного/когда-либо существовавшего.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13191 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 11:01 Интересное мнение по поводу легитимности Рады.



Александр Гвоздиков, адвокат od 24 мая, 11:59 ↓ +10 ↑

Добровольно не откажутся, да дело в том, что их можно и не спрашивать. Ниже я подробно написал, почему, но повторюсь.

В 2000 году в Украине прошёл всенародный референдум, на который было вынесено 4 вопроса: о снятии депутатской неприкосновенности; о расширении полномочий Президента по роспуску парламента; о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 300 человек; о создании двухпалатного парламента и внесении соответствующих изменений в Конституцию. На все 4 вопроса более 80% опрошенный ответили «да». Однако результаты референдума до сих пор не имплементированы, то есть не выполнены. Тогдашний министр юстиции набрался наглости утверждать, что якобы результаты референдума должны быть утверждены Верховной Радой. Президент Кучма обратился за разъяснениями в Конституционный суд Украины. Согласно решения Конституционного суда от 16 апреля 2008 года (долго рассматривали), поскольку народ Украины является носителем суверенитета и источником власти, результат референдума является выраженной волей народа, решение референдума является окончательным и не требует какого-либо утверждения, в том числе и Верховной Радой, или подписи Президента. Решение Конституционного суда обязательно к выполнению на всей территории Украины, окончательно и не может быть обжаловано. Однако оно не выполнено до настоящего момента. Таким образом, действующая Верховная Рада нелигитимна с 16 апреля 2008 года, а депутаты тогдашнего созыва и всех последующих виновны в неисполнении решения суда. freeze 4 Повідомлень: 11561 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5187 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2992299329942995> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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