Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Т.е. Ростов уже прям заждался Порошенко, получившего свои 3 млн честных голосов в 1-м туре? Я правильно понял? PS: точнее не Ростов, а что там - вилла в Марбелье и офис в Панаме?
Я щось не доганяю Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-і тотальна більшість симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл.... а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара? Тому Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив.
Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)? На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное.
Погоджуюсь - підловили на використанні ВСІ Нічого не маю проти того , щоб в моєму оригінальному повідомлення замінити всі на тотальна більшість... Тепер претензії по суті будуть - чи почнете вимагати списочний склад завірений нотаріально?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 тра, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Причины и решение искать в плоскости - каждый сделай себе сам - это азировщина, показывающая слабое понимание общественных процессов.
Це не азаровщина - а єдино можливий варіант зміни на краще для себе і своєї сімї.... Якщо надіятись на те що суспільні інститути зміняться - можна прочекати не одне покоління. Тому є тактичне і стратегічне бачення Тактично - горизонт 30 років - кожен повинен про себе і свою сімю дбати сам Стратегічно - горизонт 100 років - про це повинні подбати політики , а пересічні на це впливають виключно крізь призму а - виборів(вибираючи стратегів а не популістів) б - власних дій , створюючи навколо себе той суспільний порядок.який дозволяє їм максимально реалізуватись на протязі свого одного(бо другого не буде) активного періоду в 30 років життя
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
flyman написав:при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано)
Кто рассказывает про молочные реки? Протри глаза и читай, шевеля губами.
flyman написав: переведи 120 р в долари не по курсу ВЭБ 0.63 а по 3 (чорного ринка) а дальше в гривню 120 р = $40 = 1000 UAH
И что дальше? Какой смысл сравнивать? Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев. Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала").
iнфляцiя долара теж в наявностi...
якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз, а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...
при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано)
Так сравнивать нельзя. Потратить деньги всегда было на что, лишь бы были. Но структура расходов была совсем другая. И спокойствия было больше. Низкие цены ЖКХ и гарантированная бесплатная медицина сильно меняют ситуацию. Сегодня при мало-мальски серьезном заболевании одного из членов семьи бюджет летит к чёрту. Многих вещей (и, соответственно, затрат) тогда просто не было - компы, мобилки, ... Какие-то затраты были не так нужны - например, авто. При относительно прилично налаженном и дёшевом обществ. транспорте, авто было предметом роскоши, а не первой необходимости.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав:И что дальше? Какой смысл сравнивать? Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев. Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала").
iнфляцiя долара теж в наявностi...
якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз, а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...
при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано)
Так сравнивать нельзя. Потратить деньги всегда было на что, лишь бы были. Но структура расходов была совсем другая. И спокойствия было больше. Низкие цены ЖКХ и гарантированная бесплатная медицина сильно меняют ситуацию. Сегодня при мало-мальски серьезном заболевании одного из членов семьи бюджет летит к чёрту. Многих вещей (и, соответственно, затрат) тогда просто не было - компы, мобилки, ... Какие-то затраты были не так нужны - например, авто. При относительно прилично налаженном и дёшевом обществ. транспорте, авто было предметом роскоши, а не первой необходимости.
ну щас помнять розвинутий комунiзм при Льонi, тобто останнiх 20 рокiв СРСР, так сказати - розовий закат iмперii, що перейшов в дикii 90i та й те що маемо сьогоднi
та й пр ВФЯ було краще чим зара, але ж чомусь бажаючих мало вернути його з Ростова
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:та й пр ВФЯ було краще чим зара, але ж чомусь бажаючих мало вернути його з Ростова
Тут причина не в этом, а в моральных качествах ростовчанина, не раз слышал от людей, постоянно голосовавших за регионалов, в адрес Януковича - помните как у Стоянова в Городке - Будь ты проклят, ты всех нас предал. Условно погиб бы тогда Янукович, для очень многих он был бы сейчас, как модно говорить, иконой стиля. А так - неудачник и отщепенец для всех.
flyman Вернуть прошлое нельзя и говорить об этом бесполезно и бессмысленно - ни времена Лёни бровастого, ни времена Вити. Ну и плюс пропаганда. Как правило, при смене режима прошлое стараются очернить как можно сильнее, чтобы нынешние правители и порядки казались если не райскими, то хотя бы лучшими из возможного/когда-либо существовавшего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Александр Гвоздиков, адвокат od 24 мая, 11:59 ↓ +10 ↑ Добровольно не откажутся, да дело в том, что их можно и не спрашивать. Ниже я подробно написал, почему, но повторюсь. В 2000 году в Украине прошёл всенародный референдум, на который было вынесено 4 вопроса: о снятии депутатской неприкосновенности; о расширении полномочий Президента по роспуску парламента; о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 300 человек; о создании двухпалатного парламента и внесении соответствующих изменений в Конституцию. На все 4 вопроса более 80% опрошенный ответили «да». Однако результаты референдума до сих пор не имплементированы, то есть не выполнены. Тогдашний министр юстиции набрался наглости утверждать, что якобы результаты референдума должны быть утверждены Верховной Радой. Президент Кучма обратился за разъяснениями в Конституционный суд Украины. Согласно решения Конституционного суда от 16 апреля 2008 года (долго рассматривали), поскольку народ Украины является носителем суверенитета и источником власти, результат референдума является выраженной волей народа, решение референдума является окончательным и не требует какого-либо утверждения, в том числе и Верховной Радой, или подписи Президента. Решение Конституционного суда обязательно к выполнению на всей территории Украины, окончательно и не может быть обжаловано. Однако оно не выполнено до настоящего момента. Таким образом, действующая Верховная Рада нелигитимна с 16 апреля 2008 года, а депутаты тогдашнего созыва и всех последующих виновны в неисполнении решения суда.