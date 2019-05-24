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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2992299329942995

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:06

  Ethereum написав:"Хочу спросить у тех людей, которые строчат километры текстов с ужасными словами в адрес политических оппонентов. Откуда у вас есть столько времени? Чтобы писать в адрес друг друга столько ненависти?

Это же надо иметь свободное время для этой писанины. Время, которое можно было потратить на работу. Читаю километры тех текстов, где люди обвиняют власть предыдущую, нынешнюю, любую. В бездействии и что им плохо жить", - говорит Притула.


Передай ему, что это ремесло приносит нам хороший доход. :shock:
Плюс опыт политической борьбы. Плюс навыки полемики и риторики.
Я люблю постоять раком на картошке, но не более трёх дней.
Три дня там, три дня тут. И тебе достойная жизнь. Чувство собственной многознаменательности.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 2992299329942995
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