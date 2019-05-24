Ethereum написав:"Хочу спросить у тех людей, которые строчат километры текстов с ужасными словами в адрес политических оппонентов. Откуда у вас есть столько времени? Чтобы писать в адрес друг друга столько ненависти?
Это же надо иметь свободное время для этой писанины. Время, которое можно было потратить на работу. Читаю километры тех текстов, где люди обвиняют власть предыдущую, нынешнюю, любую. В бездействии и что им плохо жить", - говорит Притула.
Передай ему, что это ремесло приносит нам хороший доход.
Плюс опыт политической борьбы. Плюс навыки полемики и риторики.
Я люблю постоять раком на картошке, но не более трёх дней.
Три дня там, три дня тут. И тебе достойная жизнь. Чувство собственной многознаменательности.