Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:И что дальше? Какой смысл сравнивать? Я в начале 2000х регулярно ездил работать в Штаты на пару месяцев. Те, кто были там в 60-х, отказывались верить ценам на продукты, аренду жилья и авто, которые я им называл ("мы на доллар наедались доотвала").
iнфляцiя долара теж в наявностi...
якщо взяти пиво, хлiб, морозиво .. то 20 коп тодi, це приблизно 10 грн зараз, а 120 ре це те саме, що зараз 6000 грн.., живи не вiдмовляй собi нi в чому...
при совку 300 руб., це вже "куркуль", але з другого боку "дехвiцит" - грошi та як би е, а купити за них що нема, тому розказувати про молочнi рiки при СРСР не варто (хiба якщо ти не номенклатурщик, але тим що при коритi зараз теж непогано)
Так сравнивать нельзя. Потратить деньги всегда было на что, лишь бы были. Но структура расходов была совсем другая. И спокойствия было больше. Низкие цены ЖКХ и гарантированная бесплатная медицина сильно меняют ситуацию. Сегодня при мало-мальски серьезном заболевании одного из членов семьи бюджет летит к чёрту. Многих вещей (и, соответственно, затрат) тогда просто не было - компы, мобилки, ... Какие-то затраты были не так нужны - например, авто. При относительно прилично налаженном и дёшевом обществ. транспорте, авто было предметом роскоши, а не первой необходимости.
ну щас помнять розвинутий комунiзм при Льонi, тобто останнiх 20 рокiв СРСР, так сказати - розовий закат iмперii, що перейшов в дикii 90i та й те що маемо сьогоднi
та й пр ВФЯ було краще чим зара, але ж чомусь бажаючих мало вернути його з Ростова
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:та й пр ВФЯ було краще чим зара, але ж чомусь бажаючих мало вернути його з Ростова
Тут причина не в этом, а в моральных качествах ростовчанина, не раз слышал от людей, постоянно голосовавших за регионалов, в адрес Януковича - помните как у Стоянова в Городке - Будь ты проклят, ты всех нас предал. Условно погиб бы тогда Янукович, для очень многих он был бы сейчас, как модно говорить, иконой стиля. А так - неудачник и отщепенец для всех.
flyman Вернуть прошлое нельзя и говорить об этом бесполезно и бессмысленно - ни времена Лёни бровастого, ни времена Вити. Ну и плюс пропаганда. Как правило, при смене режима прошлое стараются очернить как можно сильнее, чтобы нынешние правители и порядки казались если не райскими, то хотя бы лучшими из возможного/когда-либо существовавшего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Александр Гвоздиков, адвокат od 24 мая, 11:59 ↓ +10 ↑ Добровольно не откажутся, да дело в том, что их можно и не спрашивать. Ниже я подробно написал, почему, но повторюсь. В 2000 году в Украине прошёл всенародный референдум, на который было вынесено 4 вопроса: о снятии депутатской неприкосновенности; о расширении полномочий Президента по роспуску парламента; о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 300 человек; о создании двухпалатного парламента и внесении соответствующих изменений в Конституцию. На все 4 вопроса более 80% опрошенный ответили «да». Однако результаты референдума до сих пор не имплементированы, то есть не выполнены. Тогдашний министр юстиции набрался наглости утверждать, что якобы результаты референдума должны быть утверждены Верховной Радой. Президент Кучма обратился за разъяснениями в Конституционный суд Украины. Согласно решения Конституционного суда от 16 апреля 2008 года (долго рассматривали), поскольку народ Украины является носителем суверенитета и источником власти, результат референдума является выраженной волей народа, решение референдума является окончательным и не требует какого-либо утверждения, в том числе и Верховной Радой, или подписи Президента. Решение Конституционного суда обязательно к выполнению на всей территории Украины, окончательно и не может быть обжаловано. Однако оно не выполнено до настоящего момента. Таким образом, действующая Верховная Рада нелигитимна с 16 апреля 2008 года, а депутаты тогдашнего созыва и всех последующих виновны в неисполнении решения суда.
Ethereum написав:"Хочу спросить у тех людей, которые строчат километры текстов с ужасными словами в адрес политических оппонентов. Откуда у вас есть столько времени? Чтобы писать в адрес друг друга столько ненависти?
Это же надо иметь свободное время для этой писанины. Время, которое можно было потратить на работу. Читаю километры тех текстов, где люди обвиняют власть предыдущую, нынешнюю, любую. В бездействии и что им плохо жить", - говорит Притула.
Передай ему, что это ремесло приносит нам хороший доход. Плюс опыт политической борьбы. Плюс навыки полемики и риторики. Я люблю постоять раком на картошке, но не более трёх дней. Три дня там, три дня тут. И тебе достойная жизнь. Чувство собственной многознаменательности.
ЛАД написав: Так сравнивать нельзя. Потратить деньги всегда было на что, лишь бы были. Но структура расходов была совсем другая. И спокойствия было больше. Низкие цены ЖКХ и гарантированная бесплатная медицина сильно меняют ситуацию. Сегодня при мало-мальски серьезном заболевании одного из членов семьи бюджет летит к чёрту.
ЛАД, вы опять за свое. За расхваливание совка я буду вас нещадно критиковать. Что могла вылечить эта бесплатная совковая медицина? Какие серьезные заболевания? И как она их лечила? Сейчас многие операции делают с помощью зондов, чтобы не резать лишнего. Большинство из них одноразовые. Знаете, сколько стоит такой зонд? Я бы уже стал инвалидом, если бы меня каждый раз при операции кромсали скальпелем, а жена вообще бы не выжила.
Бессмысленно сравнивать старую и новую медицину. Тогда скальпель, вата и бинт - сейчас МРТ и искусственные клапаны сердца - рядовые инструменты медицины. И никакая совковая система финансирования медицины в таких условиях не выжила бы. Поэтому НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЕЙЧАС ГАРАНТИРОВАННОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ!! (знаю, что капслок - это дурной тон, но не могу сдержаться).
Другое дело, что необходимо введение обязательного медицинского страхования. И чтобы взносы платили все, даже пенсионеры.
Ethereum написав:"Хочу спросить у тех людей, которые строчат километры текстов с ужасными словами в адрес политических оппонентов. Откуда у вас есть столько времени? Чтобы писать в адрес друг друга столько ненависти?
Это же надо иметь свободное время для этой писанины. Время, которое можно было потратить на работу. Читаю километры тех текстов, где люди обвиняют власть предыдущую, нынешнюю, любую. В бездействии и что им плохо жить", - говорит Притула.
Starikan написав:Что могла вылечить эта бесплатная совковая медицина? Какие серьезные заболевания? И как она их лечила?
А какими критериями оценки медицины вы пользуетесь ? В 80-х средняя продолжительность жизни - 68-69 лет, сейчас, что в Украине, что в РФ - тоже примерно - 68-71 лет, плюс минус по разным данным.
Вообще-то лично своими, о чем и писал. Вот еще независимые данные
За время независимости в Украине возросла продолжительность жизни и снизилась детская смертность. Об этом говорится в исследовании американского Института показателей оценки здоровья.
В 1990 году украинские женщины жили в среднем 74,6 года, в 2016 году – 77 лет. У мужчин продолжительность жизни выросла с 65,2 до 67 лет.
28 лет назад смертность детей в возрасте до одного года составляла 16,8 на тысячу, а к 2016-му показатель упал до 7,6. Среди детей до пяти лет в 1990 году смертность была на уровне 20,6 на тысячу, а в 2016 году – 9,2. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/v-ukr ... 46782.html
А вообще продолжительность жизни сильно зависит от структуры питания. Но ни японская, ни средиземноморская кухни у нас не приживутся, во-первых, у нас свои традиции (борщ и гречку в мире мало кто ест, а я, например, не люблю рыбу и оливки), во-вторых, в наших условиях это дорогое удовольствие - у нас нет под боком настоящего моря (практически мертвое Черное не в счет). Плюс, конечно, экология.