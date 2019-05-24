Додано: Суб 25 тра, 2019 11:01

Интересное мнение по поводу легитимности Рады.



Александр Гвоздиков, адвокат od 24 мая, 11:59 ↓ +10 ↑

Добровольно не откажутся, да дело в том, что их можно и не спрашивать. Ниже я подробно написал, почему, но повторюсь.

В 2000 году в Украине прошёл всенародный референдум, на который было вынесено 4 вопроса: о снятии депутатской неприкосновенности; о расширении полномочий Президента по роспуску парламента; о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 300 человек; о создании двухпалатного парламента и внесении соответствующих изменений в Конституцию. На все 4 вопроса более 80% опрошенный ответили «да». Однако результаты референдума до сих пор не имплементированы, то есть не выполнены. Тогдашний министр юстиции набрался наглости утверждать, что якобы результаты референдума должны быть утверждены Верховной Радой. Президент Кучма обратился за разъяснениями в Конституционный суд Украины. Согласно решения Конституционного суда от 16 апреля 2008 года (долго рассматривали), поскольку народ Украины является носителем суверенитета и источником власти, результат референдума является выраженной волей народа, решение референдума является окончательным и не требует какого-либо утверждения, в том числе и Верховной Радой, или подписи Президента. Решение Конституционного суда обязательно к выполнению на всей территории Украины, окончательно и не может быть обжаловано. Однако оно не выполнено до настоящего момента. Таким образом, действующая Верховная Рада нелигитимна с 16 апреля 2008 года, а депутаты тогдашнего созыва и всех последующих виновны в неисполнении решения суда.