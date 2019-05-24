Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2992299329942995 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Суб 25 тра, 2019 12:34 freeze написав: Starikan написав: Что могла вылечить эта бесплатная совковая медицина?

Какие серьезные заболевания? И как она их лечила? Что могла вылечить эта бесплатная совковая медицина?Какие серьезные заболевания? И как она их лечила? А какими критериями оценки медицины вы пользуетесь ?

В 80-х средняя продолжительность жизни - 68-69 лет, сейчас, что в Украине, что в РФ - тоже примерно - 68-71 лет, плюс минус по разным данным. А какими критериями оценки медицины вы пользуетесь ?В 80-х средняя продолжительность жизни - 68-69 лет, сейчас, что в Украине, что в РФ - тоже примерно - 68-71 лет, плюс минус по разным данным. З ваших данних видно

1 Тривалість виросла на 3%

2 Враховуючи який страшний геноцид творив Порошенко , якими поганими продуктами годували людей, як сильно погіршилась екологія, як відрізняється сьогоднішнє скотське відношення до простих людей в порівнянні з ангельським від сталіна-хрущова-брєжнєва-черненко-андропова....



То виходить що сьогоднішня медицина творить чудеса, адже вона перекрила всі негаразди і навіть збільшила тривалість життя. З ваших данних видно1 Тривалість виросла на 3%2 Враховуючи який страшний геноцид творив Порошенко , якими поганими продуктами годували людей, як сильно погіршилась екологія, як відрізняється сьогоднішнє скотське відношення до простих людей в порівнянні з ангельським від сталіна-хрущова-брєжнєва-черненко-андропова....То виходить що сьогоднішня медицина творить чудеса, адже вона перекрила всі негаразди і навіть збільшила тривалість життя. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20919 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 12:50 Starikan написав: Вообще-то лично своими, о чем и писал. Вообще-то лично своими, о чем и писал.



Не знаю, был после Пасхи в Одессе на Западном кладбище, говорят самое большое в Европе по площади, поразило, что на глаз половину новых захоронений это умершие от 30 до 50-55 лет.

Особо тяжелое впечатление произвел так называемый Детский участок кладбища - множество могил от 0 до 10 лет. Не знаю, был после Пасхи в Одессе на Западном кладбище, говорят самое большое в Европе по площади, поразило, что на глаз половину новых захоронений это умершие от 30 до 50-55 лет.Особо тяжелое впечатление произвел так называемый Детский участок кладбища - множество могил от 0 до 10 лет. freeze 4 Повідомлень: 11567 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5187 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 12:50 freeze

Но вообще дискуссия была немного о другом.

Повторю другими словами.



Современная медицина (пусть вы ее, как мне показалось, считаете не намного успешней "старой") - очень дорогое удовольствие, даже у нас в стране, где официальная зарплата врачей не намного превышает среднюю (на Западе - это разы).

Ни один специалист вас не примет без обследования на дорогостоящей аппаратуре, стоматолог не будет сверлить вам зуб сверлом с электроприводом и т.п.

А сколько надо затратить средств, чтобы подготовить врача использовать всю эту аппаратуру?



Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.

Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.

Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15884 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 12:58 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Я щось не доганяю

Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому- і тотальна більшість симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....

а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському

б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка

в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?

Тому

Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив. Я щось не доганяюПорошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленськомуб - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенкав - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?ТомуЯкщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив. Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)?

На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное. Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)?На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное. Погоджуюсь - підловили на використанні ВСІ

Нічого не маю проти того , щоб в моєму оригінальному повідомлення замінити всі на тотальна більшість...

Тепер претензії по суті будуть - чи почнете вимагати списочний склад завірений нотаріально? Погоджуюсь - підловили на використанніНічого не маю проти того , щоб в моєму оригінальному повідомлення замінити...Тепер претензії по суті будуть - чи почнете вимагати списочний склад завірений нотаріально?

Конечно будут.

Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол?



И главное - из активно топить за ЗЕ ником образом автоматически не следует, что и за посадку на кол ПАПа. Конечно будут.Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол?И главное - из активно топить за ЗЕ ником образом автоматически не следует, что и за посадку на кол ПАПа. detroytred

Повідомлень: 21803 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 13:07 detroytred написав: Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол? Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол? Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулювання

Звичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацією

Ще сотні садистів хотіли відрубати руки

Тисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі красти

мільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....



З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....



Як бачимо в реаліях

Зеленський прийшов....

Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...

Все залишається по старому і мільйони люмпенів залишаються люмпенами , бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії) Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулюванняЗвичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацієюЩе сотні садистів хотіли відрубати рукиТисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі крастимільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....Як бачимо в реаліяхЗеленський прийшов....Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...Все залишається по старому і мільйони люмпенів залишаються люмпенами , бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20919 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 13:10 Starikan написав:

Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.

Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.

Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена. Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена.

Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.

Причём отличное. Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.Причём отличное. detroytred

Повідомлень: 21803 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 13:18 detroytred написав: zРадио написав: Нет, дружище, не выйдет у тебя подменить эти понятия! Критика власти и нелюбовь к стране - это вещи очень разные! Нет, дружище, не выйдет у тебя подменить эти понятия! Критика власти и нелюбовь к стране - это вещи очень разные!

Точнее будет: критика отдельных конкретных действий власти и ненависть к стране. Точнее будет: критика отдельных конкретных действий власти и ненависть к стране.



Согласен. Просто Порошенко и Ко за редким исключением не принимали правильных решений. За все 5 лет можно похвалить разве что за:



1) разбокирование развития 3G/4G;

2) снижение ЕСВ (правда, источников индексации пенсий так и не было найдено);

3) патрульную полицию;

4) и безвиз с ЕС.



Поэтому критика власти как таковой и критика конкретных действий власти на протяжении последних 5 лет - на 99% одно и то же. Согласен. Просто Порошенко и Ко за редким исключением не принимали правильных решений. За все 5 лет можно похвалить разве что за:1) разбокирование развития 3G/4G;2) снижение ЕСВ (правда, источников индексации пенсий так и не было найдено);3) патрульную полицию;4) и безвиз с ЕС.Поэтому критика власти как таковой и критика конкретных действий власти на протяжении последних 5 лет - на 99% одно и то же. zРадио

Повідомлень: 2309 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 13:22 Starikan написав: freeze

Но вообще дискуссия была немного о другом.

Повторю другими словами.



Современная медицина (пусть вы ее, как мне показалось, считаете не намного успешней "старой") - очень дорогое удовольствие, даже у нас в стране, где официальная зарплата врачей не намного превышает среднюю (на Западе - это разы).

Ни один специалист вас не примет без обследования на дорогостоящей аппаратуре, стоматолог не будет сверлить вам зуб сверлом с электроприводом и т.п.

А сколько надо затратить средств, чтобы подготовить врача использовать всю эту аппаратуру?



Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.

Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.

Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена. Но вообще дискуссия была немного о другом.Повторю другими словами.Современная медицина (пусть вы ее, как мне показалось, считаете не намного успешней "старой") - очень дорогое удовольствие, даже у нас в стране, где официальная зарплата врачей не намного превышает среднюю (на Западе - это разы).Ни один специалист вас не примет без обследования на дорогостоящей аппаратуре, стоматолог не будет сверлить вам зуб сверлом с электроприводом и т.п.А сколько надо затратить средств, чтобы подготовить врача использовать всю эту аппаратуру?Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена.





Привет !

Всем Здоровья и Удачи.

Вы правильно все говорите .

Вот , например по психиатрии ОГРОМНЫЕ перемены !



...теперь Европа поставляет в Украину МОЩНЕЙШИЕ , НОВЕЙШИЕ , СОВРЕМЕННЫЕ препараты , которые способны поставить на ноги кого хочешь , даже "FRANTA"/

...есть конечно несколько условий для получения бесплатных препаратов (ну там согласие на постановку на учет и инвалидность ), но !!! в конечном итоге , люди не выброшены на помойку .... Привет !Всем Здоровья и Удачи.Вы правильно все говорите .Вот , например по психиатрии ОГРОМНЫЕ перемены !...теперь Европа поставляет в Украину МОЩНЕЙШИЕ , НОВЕЙШИЕ , СОВРЕМЕННЫЕ препараты , которые способны поставить на ноги кого хочешь , даже "FRANTA"/...есть конечно несколько условий для получения бесплатных препаратов (ну там согласие на постановку на учет и инвалидность ), но !!! в конечном итоге , люди не выброшены на помойку .... холява 2 Повідомлень: 2242 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1862 раз. Подякували: 1736 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 13:24 budivelnik написав: detroytred написав: Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол? Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол? Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулювання

Звичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацією

Ще сотні садистів хотіли відрубати руки

Тисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі красти

мільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....



З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....



Як бачимо в реаліях

Зеленський прийшов....

Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...

Все залишається по старому і мільйони люмпенів залишаються люмпенами , бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії) Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулюванняЗвичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацієюЩе сотні садистів хотіли відрубати рукиТисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі крастимільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....Як бачимо в реаліяхЗеленський прийшов....Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...Все залишається по старому і мільйони люмпенів залишаються люмпенами , бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії)

Ключевым у Вас было (Ваш же вывод)):

Тому

Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив.



Теперь, получается, что радикалов - единицы...

На это (эту ошибку) мною было обращено внимание.



З.Ы. это нормально, что люди надеялись на краще.

Так всегда было, есть и будет.

Неудовлетворены - убирают.



А вот то, что некоторые волали, что с ЗЕ будут кардинальные изменения действующей политики в крайне худшую сторону, а теперь, оказывается, *продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії)* --- это

Ошиблись.

Немного)) Ключевым у Вас было (Ваш же вывод)):Теперь, получается, что радикалов - единицы...На это (эту ошибку) мною было обращено внимание.З.Ы. это нормально, что люди надеялись на краще.Так всегда было, есть и будет.Неудовлетворены - убирают.А вот то, что некоторые волали, что с ЗЕ будут кардинальные изменения действующей политики в крайне худшую сторону, а теперь, оказывается, *продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії)* --- этоОшиблись.Немного)) detroytred

Повідомлень: 21803 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 13:29 budivelnik написав: detroytred написав: Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол? Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол? Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулювання

Звичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацією

Ще сотні садистів хотіли відрубати руки

Тисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі красти

мільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....



З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....



Як бачимо в реаліях

Зеленський прийшов....

Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...

Все залишається по старому і мільйони люмпенів залишаються люмпенами , бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії) Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулюванняЗвичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацієюЩе сотні садистів хотіли відрубати рукиТисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі крастимільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....Як бачимо в реаліяхЗеленський прийшов....Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...Все залишається по старому і, бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії)



Я знаю, кто эти миллионы люмпенов - при "злочинной панде" средняя пенсия составляла 110-190 долларов, при "европейских реформаторах" - 40-90 долларов.



В чем виноваты старики - пусть budivelnik сам расскажет. Его же гипотеза. Наверно, в том, что не каждый из них обзавелся собственным магазином к пенсии?..



Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Я знаю, кто эти миллионы люмпенов - при "злочинной панде" средняя пенсия составляла 110-190 долларов, при "европейских реформаторах" - 40-90 долларов.В чем виноваты старики - пустьсам расскажет. Его же гипотеза. Наверно, в том, что не каждый из них обзавелся собственным магазином к пенсии?..Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! zРадио

Повідомлень: 2309 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2992299329942995 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням zРадио,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: холява ЛАД і 1 гістьМодератори: ТупУм