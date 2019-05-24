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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:34
freeze написав: Starikan написав:
Что могла вылечить эта бесплатная совковая медицина?
Какие серьезные заболевания? И как она их лечила?
А какими критериями оценки медицины вы пользуетесь ?
В 80-х средняя продолжительность жизни - 68-69 лет, сейчас, что в Украине, что в РФ - тоже примерно - 68-71 лет, плюс минус по разным данным.
З ваших данних видно
1 Тривалість виросла на 3%
2 Враховуючи який страшний геноцид творив Порошенко , якими поганими продуктами годували людей, як сильно погіршилась екологія, як відрізняється сьогоднішнє скотське відношення до простих людей в порівнянні з ангельським від сталіна-хрущова-брєжнєва-черненко-андропова....
То виходить що сьогоднішня медицина творить чудеса, адже вона перекрила всі негаразди і навіть збільшила тривалість життя.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:50
Starikan написав:
Вообще-то лично своими, о чем и писал.
Не знаю, был после Пасхи в Одессе на Западном кладбище, говорят самое большое в Европе по площади, поразило, что на глаз половину новых захоронений это умершие от 30 до 50-55 лет.
Особо тяжелое впечатление произвел так называемый Детский участок кладбища - множество могил от 0 до 10 лет.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:50
freeze
Но вообще дискуссия была немного о другом.
Повторю другими словами.
Современная медицина (пусть вы ее, как мне показалось, считаете не намного успешней "старой") - очень дорогое удовольствие, даже у нас в стране, где официальная зарплата врачей не намного превышает среднюю (на Западе - это разы).
Ни один специалист вас не примет без обследования на дорогостоящей аппаратуре, стоматолог не будет сверлить вам зуб сверлом с электроприводом и т.п.
А сколько надо затратить средств, чтобы подготовить врача использовать всю эту аппаратуру?
Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.
Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.
Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Суб 25 тра, 2019 12:58
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Я щось не доганяю
Порошенко отримав 3 млн в першому і 4,5 млн в другому-і тотальна більшість
симпатики Зеленського хотіли посадити його на кіл....
а - Чому того ж симпатики Порошенка не можуть бажати Зеленському
б - чи повинні бути досягнення (як мінімум економічні і антикорупційні) в Зеленського кращими від досягненнь Порошенка
в - чи зможе Зеленський за 5 років в 3 рази збільшити ВВП в гривні при сталому курсі доллара?
Тому
Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив.
Откуда данные, что ВСЕ сторонники ЗЕ бажали - ПАПа на кол (за грати и т.п.)?
На этом фундаменте (с потолка) построено всё остальное.
Погоджуюсь - підловили на використанні ВСІ
Нічого не маю проти того , щоб в моєму оригінальному повідомлення замінити всі на тотальна більшість
...
Тепер претензії по суті будуть - чи почнете вимагати списочний склад завірений нотаріально?
Конечно будут.
Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол?
И главное - из активно топить за ЗЕ ником образом автоматически не следует, что и за посадку на кол ПАПа.
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detroytred
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:07
detroytred написав:
Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол?
Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулювання
Звичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацією
Ще сотні садистів хотіли відрубати руки
Тисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі красти
мільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....
З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....
Як бачимо в реаліях
Зеленський прийшов....
Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...
Все залишається по старому і мільйони люмпенів залишаються люмпенами , бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:10
Starikan написав:
Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.
Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.
Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена.
Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.
Причём отличное.
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detroytred
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:18
detroytred написав: zРадио написав:
Нет, дружище, не выйдет у тебя подменить эти понятия! Критика власти и нелюбовь к стране - это вещи очень разные!
Точнее будет: критика отдельных конкретных действий власти и ненависть к стране.
Согласен. Просто Порошенко и Ко за редким исключением не принимали правильных решений. За все 5 лет можно похвалить разве что за:
1) разбокирование развития 3G/4G;
2) снижение ЕСВ (правда, источников индексации пенсий так и не было найдено);
3) патрульную полицию;
4) и безвиз с ЕС.
Поэтому критика власти как таковой и критика конкретных действий власти на протяжении последних 5 лет - на 99% одно и то же.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:22
Starikan написав:freeze
Но вообще дискуссия была немного о другом.
Повторю другими словами.
Современная медицина (пусть вы ее, как мне показалось, считаете не намного успешней "старой") - очень дорогое удовольствие, даже у нас в стране, где официальная зарплата врачей не намного превышает среднюю (на Западе - это разы).
Ни один специалист вас не примет без обследования на дорогостоящей аппаратуре, стоматолог не будет сверлить вам зуб сверлом с электроприводом и т.п.
А сколько надо затратить средств, чтобы подготовить врача использовать всю эту аппаратуру?
Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.
Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.
Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена.
Привет !
Всем Здоровья и Удачи.
Вы правильно все говорите .
Вот , например по психиатрии ОГРОМНЫЕ перемены !
...теперь Европа поставляет в Украину МОЩНЕЙШИЕ , НОВЕЙШИЕ , СОВРЕМЕННЫЕ препараты , которые способны поставить на ноги кого хочешь , даже "FRANTA"/
...есть конечно несколько условий для получения бесплатных препаратов (ну там согласие на постановку на учет и инвалидность ), но !!! в конечном итоге , люди не выброшены на помойку ....
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:24
budivelnik написав: detroytred написав:
Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол?
Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулювання
Звичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацією
Ще сотні садистів хотіли відрубати руки
Тисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі красти
мільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....
З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....
Як бачимо в реаліях
Зеленський прийшов....
Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...
Все залишається по старому і мільйони люмпенів залишаються люмпенами , бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії)
Ключевым у Вас было (Ваш же вывод)):
Тому
Якщо в пухнастого Зеленського це не вийде-не ображайтесь що разом з ним під роздачу потраплять і ті хто за нього найактивніше топив.
Теперь, получается, что радикалов - единицы...
На это (эту ошибку) мною было обращено внимание.
З.Ы. это нормально, что люди надеялись на краще.
Так всегда было, есть и будет.
Неудовлетворены - убирают.
А вот то, что некоторые волали, что с ЗЕ будут кардинальные изменения действующей политики в крайне худшую сторону, а теперь, оказывается, *продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії)* --- это
Ошиблись.
Немного))
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:29
budivelnik написав: detroytred написав:
Откуда данные, что тотальное большинство за посадить ПАПа на кол?
Я звичайно ще раз можу трошки змінити формулювання
Звичайно на кіл хотіли посадити одиниці з нетрадиційною сексуальною орієнтацією
Ще сотні садистів хотіли відрубати руки
Тисячі вигнаних з роботи корупціонерів хотіли повернутись на роботу щоб далі красти
мільйони люмпенів вважали що саме Порошенко винуватий в їх бідності....
З цих одиниць-тисяч-мільйонів і склалась та маса яка була за Зеленського і мріяла що останній так нашкодить Порошенкові, що їм стане краще....
Як бачимо в реаліях
Зеленський прийшов....
Але з ним не прийшли нові лиця і нові підходи...
Все залишається по старому і мільйони люмпенів залишаються люмпенами
, бо виявляється що сам Зеленський не збирається робити їх успішними,а продовжує політику попередника (і по тарифам і по відношенню до росії)
Я знаю, кто эти миллионы люмпенов - при "злочинной панде" средняя пенсия составляла 110-190 долларов, при "европейских реформаторах" - 40-90 долларов.
В чем виноваты старики - пусть budivelnik
сам расскажет. Его же гипотеза. Наверно, в том, что не каждый из них обзавелся собственным магазином к пенсии?..
Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить!
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