Додано: Суб 25 тра, 2019 14:16

detroytred написав: zРадио

Развитие общества. Аналогично саду-огороду.



При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.

В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры.



Условия в обществе устанавливают управленцы, можновладци.

Это их прямые функции и обязанности.

В их руках возможности и инструменты.



Когда пробившиеся сильные считают и советуют, что и все остальные в обществе способны, должны!!! и могут выбиться сами -- это ошибка.



Меркели-обамы создают благоприятные условия.

Контролируют процесс, внося изменения.

А наши говорят - бери лопату и копай)))

Умалчивая о том, почему копающие копают с малой эффективностью или вовсе не копают. Развитие общества. Аналогично саду-огороду.При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры.Условия в обществе устанавливают управленцы, можновладци.Это их прямые функции и обязанности.В их руках возможности и инструменты.Когда пробившиеся сильные считают и советуют, что и все остальные в обществе способны, должны!!! и могут выбиться сами -- это ошибка.Меркели-обамы создают благоприятные условия.Контролируют процесс, внося изменения.А наши говорят - бери лопату и копай)))Умалчивая о том, почему копающие копают с малой эффективностью или вовсе не копают.

Полностью согласен - зачем нам элита "эволюционнного фашизма"? Какую пользу обществу она несет? Тем более, что она является элитой только до тех пор, пока может паразитировать на Украине (специально для ура-патриотов - предлог правильный: на ком/на чем, а не где).Кто из ее представителей заработал состояние не на украинцах? Никто! Наоборот - как только одна часть элиты попадает в немилость другой и отлучается от кормушки - состояние первой резко растворяется, а элитный статус - исчезает.За рубежом они не умеют зарабатывать - умеют только тратить заработанное на украинцах. А внутри Украины - не хотят менять правила игры, потому что паразитировать будет тяжелее.Вот и ведут пропаганду - "украинцы бедные, потому что едят мног", или потому что "неэффективно работают".А возьми самого обычного парикмахера в Киеве - работает он не менее качественно и продуктивно, чем его лондонский коллега, но зарабаывает - в 15-25 раз меньше...Так он люмпен, или элита низкосортная?..