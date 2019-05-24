Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение. Причём отличное.
Читайте
Більшість іспанців готові платити за приватну страховку, щоби тільки не користатися державною — безкоштовною — медициною. ...Чим більше місто, в якому ви мешкаєте, тим довше доведеться чекати.
Я живу в Барселоні, місті з населенням понад півтора мільйони, тож, приміром, на прийом до гінеколога потрібно буде чекати три місяці, до дерматолога, цілком може бути, й півроку. Педіатр, звичайно, трохи швидше. Щоб зробити будь-який аналіз чи діагностичну процедуру, також потрібно чекати місяці. Наприклад, якщо вам знадобиться колоноскопія, будьте готові, що призначену процедуру вам можуть провести навіть за рік (якщо велике місто). ... https://tsn.ua/blogi/themes/health_spor ... 67245.html
detroytred написав:Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение. Причём отличное.
Читайте
Більшість іспанців готові платити за приватну страховку, щоби тільки не користатися державною — безкоштовною — медициною. ...Чим більше місто, в якому ви мешкаєте, тим довше доведеться чекати.
Я живу в Барселоні, місті з населенням понад півтора мільйони, тож, приміром, на прийом до гінеколога потрібно буде чекати три місяці, до дерматолога, цілком може бути, й півроку. Педіатр, звичайно, трохи швидше. Щоб зробити будь-який аналіз чи діагностичну процедуру, також потрібно чекати місяці. Наприклад, якщо вам знадобиться колоноскопія, будьте готові, що призначену процедуру вам можуть провести навіть за рік (якщо велике місто). ... https://tsn.ua/blogi/themes/health_spor ... 67245.html
В Испании бедные долго ждут бесплатного лечения, у нас бедные - долго ждут, пока соберут нужную сумму на платное лечение. Как-то так
zРадио Развитие общества. Аналогично саду-огороду.
При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад. В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры.
Условия в обществе устанавливают управленцы, можновладци. Это их прямые функции и обязанности. В их руках возможности и инструменты.
Когда пробившиеся сильные считают и советуют, что и все остальные в обществе способны, должны!!! и могут выбиться сами -- это ошибка.
Меркели-обамы создают благоприятные условия. Контролируют процесс, внося изменения. А наши говорят - бери лопату и копай))) Умалчивая о том, почему копающие копают с малой эффективностью или вовсе не копают.
detroytred написав:Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение. Причём отличное.
Читайте
Більшість іспанців готові платити за приватну страховку, щоби тільки не користатися державною — безкоштовною — медициною. ...Чим більше місто, в якому ви мешкаєте, тим довше доведеться чекати.
Я живу в Барселоні, місті з населенням понад півтора мільйони, тож, приміром, на прийом до гінеколога потрібно буде чекати три місяці, до дерматолога, цілком може бути, й півроку. Педіатр, звичайно, трохи швидше. Щоб зробити будь-який аналіз чи діагностичну процедуру, також потрібно чекати місяці. Наприклад, якщо вам знадобиться колоноскопія, будьте готові, що призначену процедуру вам можуть провести навіть за рік (якщо велике місто). ... https://tsn.ua/blogi/themes/health_spor ... 67245.html
В Испании бедные долго ждут бесплатного лечения, у нас бедные - долго ждут, пока соберут нужную сумму на платное лечение. Как-то так
+1000000 Бедный испанец скорее дождется, чем бедный украинец соберёт сумму. Богатый же испанец -- частных клиник без очереди у них полно.
detroytred написав:zРадио Развитие общества. Аналогично саду-огороду.
При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад. В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры.
Условия в обществе устанавливают управленцы, можновладци. Это их прямые функции и обязанности. В их руках возможности и инструменты.
Когда пробившиеся сильные считают и советуют, что и все остальные в обществе способны, должны!!! и могут выбиться сами -- это ошибка.
Меркели-обамы создают благоприятные условия. Контролируют процесс, внося изменения. А наши говорят - бери лопату и копай))) Умалчивая о том, почему копающие копают с малой эффективностью или вовсе не копают.
Полностью согласен - зачем нам элита "эволюционнного фашизма"? Какую пользу обществу она несет? Тем более, что она является элитой только до тех пор, пока может паразитировать на Украине (специально для ура-патриотов - предлог правильный: на ком/на чем, а не где ).
Кто из ее представителей заработал состояние не на украинцах? Никто! Наоборот - как только одна часть элиты попадает в немилость другой и отлучается от кормушки - состояние первой резко растворяется, а элитный статус - исчезает.
За рубежом они не умеют зарабатывать - умеют только тратить заработанное на украинцах. А внутри Украины - не хотят менять правила игры, потому что паразитировать будет тяжелее.
Вот и ведут пропаганду - "украинцы бедные, потому что едят мног", или потому что "неэффективно работают".
А возьми самого обычного парикмахера в Киеве - работает он не менее качественно и продуктивно, чем его лондонский коллега, но зарабаывает - в 15-25 раз меньше...
Starikan написав:............ ЛАД, вы опять за свое. За расхваливание совка я буду вас нещадно критиковать. Что могла вылечить эта бесплатная совковая медицина? Какие серьезные заболевания? И как она их лечила? Сейчас многие операции делают с помощью зондов, чтобы не резать лишнего. Большинство из них одноразовые. Знаете, сколько стоит такой зонд? Я бы уже стал инвалидом, если бы меня каждый раз при операции кромсали скальпелем, а жена вообще бы не выжила.
Бессмысленно сравнивать старую и новую медицину. Тогда скальпель, вата и бинт - сейчас МРТ и искусственные клапаны сердца - рядовые инструменты медицины. И никакая совковая система финансирования медицины в таких условиях не выжила бы. Поэтому НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЕЙЧАС ГАРАНТИРОВАННОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ!! (знаю, что капслок - это дурной тон, но не могу сдержаться).
Другое дело, что необходимо введение обязательного медицинского страхования. И чтобы взносы платили все, даже пенсионеры.
Критиковать меня Вы можете, не возражаю. Но я уже писал - нельзя сравнивать несравнимое. МРТ в советские времена не существовало нигде. И "запасных" клапанов сердца, как и многого другого, тоже не было. Опять же, на днях писал, бесплатная медицина в Союзе обеспечивалась недоплатой зарплат (низкими зарплатами). Можно рассматривать это как вариант обязательной страховой медицины, за кот. Вы совершенно правильно ратуете и кот. у нас до сих пор нет. Фактически государство в неявном виде удерживало у всех людей часть заработка и за счёт этого обеспечивало необходимые социальные блага. Замечание freese о продолжительности жизни вполне справедливо и, на мой взгляд, в значительной степени объясняется недоступностью современной медицины для большинства населения в условиях отсутствия медстрахования. Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.
Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.
Самозанятые должны покупать себе страховки самостоятельно, а наемных работников должен обеспечить наниматель.
Ничего, кроме кривых рук и коррупционных амбиций, не мешает осуществить реальную реформу уже сейчас!
zРадио написав:а наемных работников должен обеспечить наниматель.
Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг.
ЛАД написав:Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.
Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.
budivelnik написав:16 однотипних петицій з однотипною вимогою відмінити петицію з вимогою відставки Зеленського підписало 3000 одних і тих самих осіб 16 разів , що в сумі дало 48908 осіб) В той час коли одну петицію з вимогою відставки підписало 46398 осіб
А вы "впритул бачите"? На "сей час":
Скасувати петицію №22/053360-еп «За відставку Президента України Володимира Зеленського». 21626 голосів з 25000 необхідних
Более того, сама идея петиций извращена, создаются, причем массово, такие петиции, что сомневаешься, а есть ли элементарные знания законов и ум у их создающих? К примеру
Закупити для всіх автошкіл, як для державних, так і приватних навчальних автомобілі з дублюючими педалями у інструкторів і ліцензії для наступних категорій AM А1 А2 А В1. В С1 С D1 D BE C1E CE D1E DE для кожного міста, села, селища. Включаючи величезні фури, для яких потрібно навчати далекобійників і створити офіційну організацію яка буде видавати посвідчення код 95 який буде визнаватися всіма країнами партнерами.