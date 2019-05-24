RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2994299529962997>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:36

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.
Причём отличное.


Читайте
Більшість іспанців готові платити за приватну страховку, щоби тільки не користатися державною — безкоштовною — медициною.
...Чим більше місто, в якому ви мешкаєте, тим довше доведеться чекати.

Я живу в Барселоні, місті з населенням понад півтора мільйони, тож, приміром, на прийом до гінеколога потрібно буде чекати три місяці, до дерматолога, цілком може бути, й півроку. Педіатр, звичайно, трохи швидше. 
Щоб зробити будь-який аналіз чи діагностичну процедуру, також потрібно чекати місяці. Наприклад, якщо вам знадобиться колоноскопія, будьте готові, що призначену процедуру вам можуть провести навіть за рік (якщо велике місто). ...
https://tsn.ua/blogi/themes/health_spor ... 67245.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:40

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.
Причём отличное.


Читайте
Більшість іспанців готові платити за приватну страховку, щоби тільки не користатися державною — безкоштовною — медициною.
...Чим більше місто, в якому ви мешкаєте, тим довше доведеться чекати.

Я живу в Барселоні, місті з населенням понад півтора мільйони, тож, приміром, на прийом до гінеколога потрібно буде чекати три місяці, до дерматолога, цілком може бути, й півроку. Педіатр, звичайно, трохи швидше. 
Щоб зробити будь-який аналіз чи діагностичну процедуру, також потрібно чекати місяці. Наприклад, якщо вам знадобиться колоноскопія, будьте готові, що призначену процедуру вам можуть провести навіть за рік (якщо велике місто). ...
https://tsn.ua/blogi/themes/health_spor ... 67245.html


В Испании бедные долго ждут бесплатного лечения, у нас бедные - долго ждут, пока соберут нужную сумму на платное лечение. Как-то так
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:41

zРадио
Развитие общества. Аналогично саду-огороду.

При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.
В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры.

Условия в обществе устанавливают управленцы, можновладци.
Это их прямые функции и обязанности.
В их руках возможности и инструменты.

Когда пробившиеся сильные считают и советуют, что и все остальные в обществе способны, должны!!! и могут выбиться сами -- это ошибка.

Меркели-обамы создают благоприятные условия.
Контролируют процесс, внося изменения.
А наши говорят - бери лопату и копай)))
Умалчивая о том, почему копающие копают с малой эффективностью или вовсе не копают.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21805
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:45

  zРадио написав:
  Ой+ написав:
  detroytred написав:Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.
Причём отличное.


Читайте
Більшість іспанців готові платити за приватну страховку, щоби тільки не користатися державною — безкоштовною — медициною.
...Чим більше місто, в якому ви мешкаєте, тим довше доведеться чекати.

Я живу в Барселоні, місті з населенням понад півтора мільйони, тож, приміром, на прийом до гінеколога потрібно буде чекати три місяці, до дерматолога, цілком може бути, й півроку. Педіатр, звичайно, трохи швидше. 
Щоб зробити будь-який аналіз чи діагностичну процедуру, також потрібно чекати місяці. Наприклад, якщо вам знадобиться колоноскопія, будьте готові, що призначену процедуру вам можуть провести навіть за рік (якщо велике місто). ...
https://tsn.ua/blogi/themes/health_spor ... 67245.html


В Испании бедные долго ждут бесплатного лечения, у нас бедные - долго ждут, пока соберут нужную сумму на платное лечение. Как-то так

+1000000
Бедный испанец скорее дождется, чем бедный украинец соберёт сумму.
Богатый же испанец -- частных клиник без очереди у них полно.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21805
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:16

  detroytred написав:zРадио
Развитие общества. Аналогично саду-огороду.

При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.
В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры.

Условия в обществе устанавливают управленцы, можновладци.
Это их прямые функции и обязанности.
В их руках возможности и инструменты.

Когда пробившиеся сильные считают и советуют, что и все остальные в обществе способны, должны!!! и могут выбиться сами -- это ошибка.

Меркели-обамы создают благоприятные условия.
Контролируют процесс, внося изменения.
А наши говорят - бери лопату и копай)))
Умалчивая о том, почему копающие копают с малой эффективностью или вовсе не копают.


Полностью согласен - зачем нам элита "эволюционнного фашизма"? Какую пользу обществу она несет? Тем более, что она является элитой только до тех пор, пока может паразитировать на Украине (специально для ура-патриотов - предлог правильный: на ком/на чем, а не где :mrgreen:).

Кто из ее представителей заработал состояние не на украинцах? Никто! Наоборот - как только одна часть элиты попадает в немилость другой и отлучается от кормушки - состояние первой резко растворяется, а элитный статус - исчезает.

За рубежом они не умеют зарабатывать - умеют только тратить заработанное на украинцах. А внутри Украины - не хотят менять правила игры, потому что паразитировать будет тяжелее.

Вот и ведут пропаганду - "украинцы бедные, потому что едят мног", или потому что "неэффективно работают".

А возьми самого обычного парикмахера в Киеве - работает он не менее качественно и продуктивно, чем его лондонский коллега, но зарабаывает - в 15-25 раз меньше...

Так он люмпен, или элита низкосортная?..
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:24

  Starikan написав:............
ЛАД, вы опять за свое.
За расхваливание совка я буду вас нещадно критиковать.
Что могла вылечить эта бесплатная совковая медицина?
Какие серьезные заболевания? И как она их лечила?
Сейчас многие операции делают с помощью зондов, чтобы не резать лишнего.
Большинство из них одноразовые. Знаете, сколько стоит такой зонд?
Я бы уже стал инвалидом, если бы меня каждый раз при операции кромсали скальпелем, а жена вообще бы не выжила.

Бессмысленно сравнивать старую и новую медицину. Тогда скальпель, вата и бинт - сейчас МРТ и искусственные клапаны сердца - рядовые инструменты медицины. И никакая совковая система финансирования медицины в таких условиях не выжила бы.
Поэтому НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЕЙЧАС ГАРАНТИРОВАННОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ!! (знаю, что капслок - это дурной тон, но не могу сдержаться).

Другое дело, что необходимо введение обязательного медицинского страхования.
И чтобы взносы платили все, даже пенсионеры.

Критиковать меня Вы можете, не возражаю. :)
Но я уже писал - нельзя сравнивать несравнимое. МРТ в советские времена не существовало нигде. И "запасных" клапанов сердца, как и многого другого, тоже не было.
Опять же, на днях писал, бесплатная медицина в Союзе обеспечивалась недоплатой зарплат (низкими зарплатами). Можно рассматривать это как вариант обязательной страховой медицины, за кот. Вы совершенно правильно ратуете и кот. у нас до сих пор нет.
Фактически государство в неявном виде удерживало у всех людей часть заработка и за счёт этого обеспечивало необходимые социальные блага.
Замечание freese о продолжительности жизни вполне справедливо и, на мой взгляд, в значительной степени объясняется недоступностью современной медицины для большинства населения в условиях отсутствия медстрахования.
Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13192
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:31

  ЛАД написав:Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.


Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.

Самозанятые должны покупать себе страховки самостоятельно, а наемных работников должен обеспечить наниматель.

Ничего, кроме кривых рук и коррупционных амбиций, не мешает осуществить реальную реформу уже сейчас!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:48

  zРадио написав:а наемных работников должен обеспечить наниматель.


Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг.
freeze
4
 
Повідомлень: 11571
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5187 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:50

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  ЛАД написав:Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.


Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.


А поподробнее с цифрами?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24771
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 5841 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:52

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:16 однотипних петицій з однотипною вимогою відмінити петицію з вимогою відставки Зеленського підписало 3000 одних і тих самих осіб 16 разів , що в сумі дало 48908 осіб)
В той час коли одну петицію з вимогою відставки підписало 46398 осіб

А вы "впритул бачите"? На "сей час":
Скасувати петицію №22/053360-еп «За відставку Президента України Володимира Зеленського».
21626 голосів з 25000 необхідних

https://petition.president.gov.ua/petition/53988

21626 = 3000 ?

Но в целом, я согласен со Starikan, что
Это просто игры. С обеих сторон.

Более того, сама идея петиций извращена, создаются, причем массово, такие петиции, что сомневаешься, а есть ли элементарные знания законов и ум у их создающих? К примеру
Закупити для всіх автошкіл, як для державних, так і приватних навчальних автомобілі з дублюючими педалями у інструкторів і ліцензії для наступних категорій
AM А1 А2 А В1. В С1 С D1 D BE C1E CE D1E DE для кожного міста, села, селища. Включаючи величезні фури, для яких потрібно навчати далекобійників і створити офіційну організацію яка буде видавати посвідчення код 95 який буде визнаватися всіма країнами партнерами.

https://petition.president.gov.ua/petition/52354
про відповідальність пешехіда при порушенні ним правил дорожнього руху та спричинення ним дтп

https://petition.president.gov.ua/petition/56208
Прошу зменшити вартість проїзду громадського транспорту зокрема в місті Київ! Годі грабувати народ!

https://petition.president.gov.ua/petition/54166
Запретить отключать горячую воду, в городе Киеве, больше чем на 3 недели!

https://petition.president.gov.ua/petition/54238
Штучні квіти на кладовищах. Чому заборона?

https://petition.president.gov.ua/petition/53092
Заборонити вживати алкоголь та курити

https://petition.president.gov.ua/petition/11679
Заборонити всім курити на вулицях, у скверах, парках...

https://petition.president.gov.ua/petition/5697
Заборонити курити на балконах багатоповерхівок.

https://petition.president.gov.ua/petition/5298
Не позбавляти курців права курити в своїй квартирі.

https://petition.president.gov.ua/petition/5446
Оновити краєвид Києва
(Встановити пам'ятник Михайлу Саакашвілі замість "Родины-Матери". )

https://petition.president.gov.ua/petition/51278

Ну и т.д. Ответы типа "их же почти никто не подписал" не принимаются. Речь не о количестве подписантов, а о деб... создающих.
yanyura
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 2994299529962997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.