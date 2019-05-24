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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2994299529962997

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:08

  Faceless написав:
zРадио написав:
  ЛАД написав:Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.


Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.


А поподробнее с цифрами?


Все очень просто.

Текущие урезанные бюджетные расходы на медицину составляют 125 млрд грн в год (8,9% общих бюджетных расходов государства). Это по 6250 грн в год на 20 млн не работающих и не самозанятых украинцев - средняя сегодняшняя стоимость страхового полиса ДМС! На эффекте масштаба можно будет даже увеличить его наполнение и качество.

Ну а то, что у медицины за 5 лет украли "реформаторы" - примерно 3 п.п. общих бюджетных расходов государства (45 млрд грн) - необходимо вернуть обратно для обеспечения работы экстренных служб, противоэпидемиологических мероприятий и паллиативных программ, которые даже в страховой модели здравоохранения должны финансироваться государством.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:15

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало

Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

https://arctus.livejournal.com/106646.html
Там есть таблица
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства (рублей)

И в ней по годам 1940-1960-1970-1980-1985-1986
в т.ч.
Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение
1980 - 126,8
1985 - 132,8
1986 - 134,9
Наука и научное обеспечение (я так понимаю, сюда включены все, от лаборанта до академика)
Соотв. 179,5-202,4-208,2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:20

  freeze написав:
  zРадио написав:а наемных работников должен обеспечить наниматель.

Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг.

Цены увеличиваются теперь каждый день, зарплата по бюджетникам раз в год.
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  #<1 ... 2994299529962997
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