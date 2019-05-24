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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2994299529962997 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Суб 25 тра, 2019 15:08 Faceless написав: zРадио написав: ЛАД написав: Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду. Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.



Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.

Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечениястраховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.



А поподробнее с цифрами? А поподробнее с цифрами?



Все очень просто.



Текущие урезанные бюджетные расходы на медицину составляют 125 млрд грн в год (8,9% общих бюджетных расходов государства). Это по 6250 грн в год на 20 млн не работающих и не самозанятых украинцев - средняя сегодняшняя стоимость страхового полиса ДМС! На эффекте масштаба можно будет даже увеличить его наполнение и качество.



Ну а то, что у медицины за 5 лет украли "реформаторы" - примерно 3 п.п. общих бюджетных расходов государства (45 млрд грн) - необходимо вернуть обратно для обеспечения работы экстренных служб, противоэпидемиологических мероприятий и паллиативных программ, которые даже в страховой модели здравоохранения должны финансироваться государством. Все очень просто.Текущие урезанные бюджетные расходы на медицину составляют 125 млрд грн в год (8,9% общих бюджетных расходов государства). Это по 6250 грн в год на 20 млн не работающих и не самозанятых украинцев - средняя сегодняшняя стоимость страхового полиса ДМС! На эффекте масштаба можно будет даже увеличить его наполнение и качество.Ну а то, что у медицины за 5 лет украли "реформаторы" - примерно 3 п.п. общих бюджетных расходов государства (45 млрд грн) - необходимо вернуть обратно для обеспечения работы экстренных служб, противоэпидемиологических мероприятий и паллиативных программ, которые даже в страховой модели здравоохранения должны финансироваться государством. zРадио

Повідомлень: 2314 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:15 Re: Політичні дискусії Starikan написав: А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало

Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

https://arctus.livejournal.com/106646.html

Там есть таблица

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства (рублей)

И в ней по годам 1940-1960-1970-1980-1985-1986

в т.ч.

Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение

1980 - 126,8

1985 - 132,8

1986 - 134,9

Наука и научное обеспечение (я так понимаю, сюда включены все, от лаборанта до академика)

Соотв. 179,5-202,4-208,2 Там есть таблицаИ в ней по годам 1940-1960-1970-1980-1985-1986в т.ч.1980 - 126,81985 - 132,81986 - 134,9(я так понимаю, сюда включены все, от лаборанта до академика)Соотв. 179,5-202,4-208,2 yanyura Повідомлень: 4639 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:20 freeze написав: zРадио написав: а наемных работников должен обеспечить наниматель. а наемных работников должен обеспечить наниматель.

Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг. Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг.

Цены увеличиваются теперь каждый день, зарплата по бюджетникам раз в год. Цены увеличиваются теперь каждый день, зарплата по бюджетникам раз в год. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8158 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2994299529962997 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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