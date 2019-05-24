Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.
Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.
А поподробнее с цифрами?
Все очень просто.
Текущие урезанные бюджетные расходы на медицину составляют 125 млрд грн в год (8,9% общих бюджетных расходов государства). Это по 6250 грн в год на 20 млн не работающих и не самозанятых украинцев - средняя сегодняшняя стоимость страхового полиса ДМС! На эффекте масштаба можно будет даже увеличить его наполнение и качество.
Ну а то, что у медицины за 5 лет украли "реформаторы" - примерно 3 п.п. общих бюджетных расходов государства (45 млрд грн) - необходимо вернуть обратно для обеспечения работы экстренных служб, противоэпидемиологических мероприятий и паллиативных программ, которые даже в страховой модели здравоохранения должны финансироваться государством.
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства (рублей)
И в ней по годам 1940-1960-1970-1980-1985-1986 в т.ч. Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение 1980 - 126,8 1985 - 132,8 1986 - 134,9 Наука и научное обеспечение (я так понимаю, сюда включены все, от лаборанта до академика) Соотв. 179,5-202,4-208,2
zРадио написав:а наемных работников должен обеспечить наниматель.
Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг.
Цены увеличиваются теперь каждый день, зарплата по бюджетникам раз в год.