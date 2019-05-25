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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2995299629972998> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Суб 25 тра, 2019 15:08 Faceless написав: zРадио написав: ЛАД написав: Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду. Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.



Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.

Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечениястраховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.



А поподробнее с цифрами? А поподробнее с цифрами?



Все очень просто.



Текущие урезанные бюджетные расходы на медицину составляют 125 млрд грн в год (8,9% общих бюджетных расходов государства). Это по 6250 грн в год на 20 млн не работающих и не самозанятых украинцев - средняя сегодняшняя стоимость страхового полиса ДМС! На эффекте масштаба можно будет даже увеличить его наполнение и качество.



Ну а то, что у медицины за 5 лет украли "реформаторы" - примерно 3 п.п. общих бюджетных расходов государства (45 млрд грн) - необходимо вернуть обратно для обеспечения работы экстренных служб, противоэпидемиологических мероприятий и паллиативных программ, которые даже в страховой модели здравоохранения должны финансироваться государством. Все очень просто.Текущие урезанные бюджетные расходы на медицину составляют 125 млрд грн в год (8,9% общих бюджетных расходов государства). Это по 6250 грн в год на 20 млн не работающих и не самозанятых украинцев - средняя сегодняшняя стоимость страхового полиса ДМС! На эффекте масштаба можно будет даже увеличить его наполнение и качество.Ну а то, что у медицины за 5 лет украли "реформаторы" - примерно 3 п.п. общих бюджетных расходов государства (45 млрд грн) - необходимо вернуть обратно для обеспечения работы экстренных служб, противоэпидемиологических мероприятий и паллиативных программ, которые даже в страховой модели здравоохранения должны финансироваться государством. zРадио

Повідомлень: 2317 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:15 Re: Політичні дискусії Starikan написав: А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало

Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

https://arctus.livejournal.com/106646.html

Там есть таблица

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства (рублей)

И в ней по годам 1940-1960-1970-1980-1985-1986

в т.ч.

Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение

1980 - 126,8

1985 - 132,8

1986 - 134,9

Наука и научное обеспечение (я так понимаю, сюда включены все, от лаборанта до академика)

Соотв. 179,5-202,4-208,2 Там есть таблицаИ в ней по годам 1940-1960-1970-1980-1985-1986в т.ч.1980 - 126,81985 - 132,81986 - 134,9(я так понимаю, сюда включены все, от лаборанта до академика)Соотв. 179,5-202,4-208,2 yanyura Повідомлень: 4639 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:20 freeze написав: zРадио написав: а наемных работников должен обеспечить наниматель. а наемных работников должен обеспечить наниматель.

Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг. Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг.

Цены увеличиваются теперь каждый день, зарплата по бюджетникам раз в год. Цены увеличиваются теперь каждый день, зарплата по бюджетникам раз в год. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8158 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:25 freeze написав: zРадио написав: а наемных работников должен обеспечить наниматель. а наемных работников должен обеспечить наниматель.



Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг. Так наемным работникам будут оплачивать по факту страховки все, в том числе и пенсионеры, инвалиды и грудные дети, за счет инфляции и повышения цен. Любимое объяснение Госстата, НБУ и маршруточников - цены увеличились, потому что возросла минимальная зарплата, или просто зарплата. Замкнутый круг.



Среди работающих уже очень много застрахованных по ДМС. Не приведет обязательность такого страхования к значительному ускорению инфляции - дополнительных средств тут не более 50 млрд грн на 4 трлн ВВП. Да и дополнительные они только для работодателя, но не экономики - сейчас их тратит непосредственно работник из начисленных на руки средств Среди работающих уже очень много застрахованных по ДМС. Не приведет обязательность такого страхования к значительному ускорению инфляции - дополнительных средств тут не более 50 млрд грн на 4 трлн ВВП. Да и дополнительные они только для работодателя, но не экономики - сейчас их тратит непосредственно работник из начисленных на руки средств Востаннє редагувалось zРадио в Суб 25 тра, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2317 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:36 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав: [quote="4673977:ЛАД"]

Разница с Союзом в том, что если сейчас ввести медстраховку и начать в обязательном порядке удерживать её с зарплат и пенсий, то многим не хватит на еду.



Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечения качественными страховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.

Уже удерживаемого в виде налогов, акцизов, сборов и пошлин достаточно для обеспечениястраховками всех пенсионеров, всех инвалидов, всех детей до 18-и лет, всех учащихся студентов и всех временно безработных.



А поподробнее с цифрами? А поподробнее с цифрами?



Все очень просто.



Текущие урезанные бюджетные расходы на медицину составляют 125 млрд грн в год (8,9% общих бюджетных расходов государства). Это по 6250 грн в год на 20 млн не работающих и не самозанятых украинцев - средняя сегодняшняя стоимость страхового полиса ДМС! На эффекте масштаба можно будет даже увеличить его наполнение и качество.



Ну а то, что у медицины за 5 лет украли "реформаторы" - примерно 3 п.п. общих бюджетных расходов государства (45 млрд грн) - необходимо вернуть обратно для обеспечения работы экстренных служб, противоэпидемиологических мероприятий и паллиативных программ, которые даже в страховой модели здравоохранения должны финансироваться государством.[/quote]



Абсолютно не согласен.

Во-первых, за указанную сумму полис ДМС - только на самые базовые вещи, и только для взрослых. И не только работающие нуждаются в медуслугах.

Во-вторых, с чего вы решили, что с внедрением страховой медицины это означает ноль расходов на гос медицину? Нет. Госмедучреждения не исчезнут, и не могут перейти на 100% коммерческую основу. Всегда будут граждане без страховок, имеющие право на мед помощь (даже в США хватает). Никуда не пропадут медицинские госпрограммы. Не исчезнут мединституты. Само МОЗ не исчезнет и тоже требует финансирования.



Потому все как раз очень не просто Все очень просто.Текущие урезанные бюджетные расходы на медицину составляют 125 млрд грн в год (8,9% общих бюджетных расходов государства). Это по 6250 грн в год на 20 млн не работающих и не самозанятых украинцев - средняя сегодняшняя стоимость страхового полиса ДМС! На эффекте масштаба можно будет даже увеличить его наполнение и качество.Ну а то, что у медицины за 5 лет украли "реформаторы" - примерно 3 п.п. общих бюджетных расходов государства (45 млрд грн) - необходимо вернуть обратно для обеспечения работы экстренных служб, противоэпидемиологических мероприятий и паллиативных программ, которые даже в страховой модели здравоохранения должны финансироваться государством.[/quote]Абсолютно не согласен.Во-первых, за указанную сумму полис ДМС - только на самые базовые вещи, и только для взрослых. И не только работающие нуждаются в медуслугах.Во-вторых, с чего вы решили, что с внедрением страховой медицины это означает ноль расходов на гос медицину? Нет. Госмедучреждения не исчезнут, и не могут перейти на 100% коммерческую основу. Всегда будут граждане без страховок, имеющие право на мед помощь (даже в США хватает). Никуда не пропадут медицинские госпрограммы. Не исчезнут мединституты. Само МОЗ не исчезнет и тоже требует финансирования.Потому все как раз очень не просто Faceless

Модератор Повідомлень: 24774 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1121 раз. Подякували: 5841 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:45 Faceless написав: Абсолютно не согласен.

Во-первых, за указанную сумму полис ДМС - только на самые базовые вещи, и только для взрослых. И не только работающие нуждаются в медуслугах.

Во-вторых, с чего вы решили, что с внедрением страховой медицины это означает ноль расходов на гос медицину? Нет. Госмедучреждения не исчезнут, и не могут перейти на 100% коммерческую основу. Всегда будут граждане без страховок, имеющие право на мед помощь (даже в США хватает). Никуда не пропадут медицинские госпрограммы. Не исчезнут мединституты. Само МОЗ не исчезнет и тоже требует финансирования.



Потому все как раз очень не просто Абсолютно не согласен.Во-первых, за указанную сумму полис ДМС - только на самые базовые вещи, и только для взрослых. И не только работающие нуждаются в медуслугах.Во-вторых, с чего вы решили, что с внедрением страховой медицины это означает ноль расходов на гос медицину? Нет. Госмедучреждения не исчезнут, и не могут перейти на 100% коммерческую основу. Всегда будут граждане без страховок, имеющие право на мед помощь (даже в США хватает). Никуда не пропадут медицинские госпрограммы. Не исчезнут мединституты. Само МОЗ не исчезнет и тоже требует финансирования.Потому все как раз очень не просто



Я все это раскрыл, если внимательнее прочесть - страховки 20 млн оплачивает государство, всем остальным - работодатель, или самостоятельно (если самозанятость).



Источник финансирования - текущие расходы на медицину. Источник финансирования того, что останется государственным - украденные у медицины деньги, которые нужно вернуть от чиновников и ментов.



Что касается стоимости полиса ДМС - неправда ваша! 6 тыс грн - это не базовый набор, а средний на мелко-оптовых (в рамках государства) партиях, которые сегодня покупают корпораты для своих сотрудников! При условии, что государство будет покупать 20 млн таких полисов, даже текущее среднее наполнение можно будет расширить до того, что сегодня у нас считается премиальным сегментом Я все это раскрыл, если внимательнее прочесть - страховки 20 млн оплачивает государство, всем остальным - работодатель, или самостоятельно (если самозанятость).Источник финансирования - текущие расходы на медицину. Источник финансирования того, что останется государственным - украденные у медицины деньги, которые нужно вернуть от чиновников и ментов.Что касается стоимости полиса ДМС - неправда ваша! 6 тыс грн - это не базовый набор, а средний на мелко-оптовых (в рамках государства) партиях, которые сегодня покупают корпораты для своих сотрудников! При условии, что государство будет покупать 20 млн таких полисов, даже текущее среднее наполнение можно будет расширить до того, что сегодня у нас считается премиальным сегментом Востаннє редагувалось zРадио в Суб 25 тра, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2317 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:51 detroytred написав: Starikan написав: Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.

Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.

Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена. Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена.

Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.

Причём отличное. Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.Причём отличное.

Ничего бесплатного не бывает, испанцы платят страховой взнос.

Чтобы зарегистрироваться для общественного здравоохранения в Испании, вы должны получить номер социального страхования. Этот номер используется для внесения социальных взносов, которые автоматически вычитаются из вашей заработной платы. Социальные взносы сотрудников и работодателей используются для финансирования системы общественного здравоохранения. Правительство ежегодно определяет ставки взносов.

https://www.barcelonacheckin.com/ru/r/p ... ya-ispanii



Это примерно то, о чем я и писал.

Другое дело, что там много государственных медучреждений, в отличие от, скажем, Штатов.

Если же вы выбираете частную клинику - платите или покупайте отдельную страховку.

В Израиле такая же система. Причем даже пенсионеры (а там к старикам очень бережное отношение и масса льгот) платят взнос. Ничего бесплатного не бывает, испанцы платят страховой взнос.Это примерно то, о чем я и писал.Другое дело, что там много государственных медучреждений, в отличие от, скажем, Штатов.Если же вы выбираете частную клинику - платите или покупайте отдельную страховку.В Израиле такая же система. Причем даже пенсионеры (а там к старикам очень бережное отношение и масса льгот) платят взнос. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15887 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 15:57 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Faceless написав: Абсолютно не согласен.

Во-первых, за указанную сумму полис ДМС - только на самые базовые вещи, и только для взрослых. И не только работающие нуждаются в медуслугах.

Во-вторых, с чего вы решили, что с внедрением страховой медицины это означает ноль расходов на гос медицину? Нет. Госмедучреждения не исчезнут, и не могут перейти на 100% коммерческую основу. Всегда будут граждане без страховок, имеющие право на мед помощь (даже в США хватает). Никуда не пропадут медицинские госпрограммы. Не исчезнут мединституты. Само МОЗ не исчезнет и тоже требует финансирования.



Потому все как раз очень не просто Абсолютно не согласен.Во-первых, за указанную сумму полис ДМС - только на самые базовые вещи, и только для взрослых. И не только работающие нуждаются в медуслугах.Во-вторых, с чего вы решили, что с внедрением страховой медицины это означает ноль расходов на гос медицину? Нет. Госмедучреждения не исчезнут, и не могут перейти на 100% коммерческую основу. Всегда будут граждане без страховок, имеющие право на мед помощь (даже в США хватает). Никуда не пропадут медицинские госпрограммы. Не исчезнут мединституты. Само МОЗ не исчезнет и тоже требует финансирования.Потому все как раз очень не просто



Я все это раскрыл, если внимательнее прочесть - страховки 20 млн оплачивает государство, всем остальным - работодатель, или самостоятельно (если самозанятость).



Источник финансирования - текущие расходы на медицину. Источник финансирования того, что останется государственным - украденные у медицины деньги, которые нужно вернуть от чиновников и ментов.



Что касается стоимости полиса ДМС - неправда ваша! 6 тыс грн - это не базовый набор, а средний на мелко-оптовых (в рамках государства) партиях, которые сегодня покупают корпораты для своих сотрудников! При условии, что государство будет покупать 20 млн таких полисов, даже сегодняшнее среднее наполнение можно будет расширить до того, что сегодня у нас считается премиальным сегментом Я все это раскрыл, если внимательнее прочесть - страховки 20 млн оплачивает государство, всем остальным - работодатель, или самостоятельно (если самозанятость).Источник финансирования - текущие расходы на медицину. Источник финансирования того, что останется государственным - украденные у медицины деньги, которые нужно вернуть от чиновников и ментов.Что касается стоимости полиса ДМС - неправда ваша! 6 тыс грн - это не базовый набор, а средний на мелко-оптовых (в рамках государства) партиях, которые сегодня покупают корпораты для своих сотрудников! При условии, что государство будет покупать 20 млн таких полисов, даже сегодняшнее среднее наполнение можно будет расширить до того, что сегодня у нас считается премиальным сегментом

Страховки тем, кому не оплачивает государство, на эти деньги не опоатишь - страхование детей и пожилых куда дороже, чем взрослых

"Украденные у медицины деньги" - понятие абстрактное, не скатывайтесь до уровня бабуле у подъезда

Про стоимость полиса ДМС - эффект масштаба конечно будет, но не в разы, как вы того ожидаете, а если уж речь о совсем полноценном страховании и для всех, включая людей с хроническими болезнями, особенно в возрасте, со стоматологией, сложными заболеваниями - это даже не 10000 в год. Учтите, что в ликвидацией гос финансирования медучреждений, страховки подорожают, так как относительно халявных для 1-2 категории (госполиклиники) уже не будет, все подтянутся к ценовому уровню частных.

И до 6000 грн в мес средняя стоимость полиса не сползает,тем более, что и этих 6000 нет возможности выделить, нельзя обнулить все бюджетные расходы на медицину Страховки тем, кому не оплачивает государство, на эти деньги не опоатишь - страхование детей и пожилых куда дороже, чем взрослых"Украденные у медицины деньги" - понятие абстрактное, не скатывайтесь до уровня бабуле у подъездаПро стоимость полиса ДМС - эффект масштаба конечно будет, но не в разы, как вы того ожидаете, а если уж речь о совсем полноценном страховании и для всех, включая людей с хроническими болезнями, особенно в возрасте, со стоматологией, сложными заболеваниями - это даже не 10000 в год. Учтите, что в ликвидацией гос финансирования медучреждений, страховки подорожают, так как относительно халявных для 1-2 категории (госполиклиники) уже не будет, все подтянутся к ценовому уровню частных.И до 6000 грн в мес средняя стоимость полиса не сползает,тем более, что и этих 6000 нет возможности выделить, нельзя обнулить все бюджетные расходы на медицину Faceless

Модератор Повідомлень: 24774 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1121 раз. Подякували: 5841 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 16:08 yanyura написав: Starikan написав: А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало

Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

Правильно. Поэтому далеко не все пенсионеры получают минималку. Но таковых несколько миллионов, их я и имел в виду.

А вообще "средняя" - то таке. У моего приятеля родители работали на ФЭДе, там сборщики получали до 300-400, а в ОТК зарплата была те самые 120-130.



Предлагаю тему сравнения с СССР закрыть. Абсолютно неактуально. Правильно. Поэтому далеко не все пенсионеры получают минималку. Но таковых несколько миллионов, их я и имел в виду.А вообще "средняя" - то таке. У моего приятеля родители работали на ФЭДе, там сборщики получали до 300-400, а в ОТК зарплата была те самые 120-130.Предлагаю тему сравнения с СССР закрыть. Абсолютно неактуально. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15887 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 16:16 Faceless написав: Страховки тем, кому не оплачивает государство, на эти деньги не опоатишь - страхование детей и пожилых куда дороже, чем взрослых

"Украденные у медицины деньги" - понятие абстрактное, не скатывайтесь до уровня бабуле у подъезда

Страховки тем, кому не оплачивает государство, на эти деньги не опоатишь - страхование детей и пожилых куда дороже, чем взрослых"Украденные у медицины деньги" - понятие абстрактное, не скатывайтесь до уровня бабуле у подъезда



А зачем скатываться? Я не дублировал, потому что уже раскрывал этот сабж. Но если есть необходимость напомнить, то вот, пож-ста:



Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).

Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/



Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!



3,3 п.п. в расходах этого года - это 46 млрд грн. Вот настоящий смысл т.н. реформы, проводимой Супрун. И это она еще только начала...



Faceless написав: Про стоимость полиса ДМС - эффект масштаба конечно будет, но не в разы, как вы того ожидаете, а если уж речь о совсем полноценном страховании и для всех, включая людей с хроническими болезнями, особенно в возрасте, со стоматологией, сложными заболеваниями - это даже не 10000 в год.

Про стоимость полиса ДМС - эффект масштаба конечно будет, но не в разы, как вы того ожидаете, а если уж речь о совсем полноценном страховании и для всех, включая людей с хроническими болезнями, особенно в возрасте, со стоматологией, сложными заболеваниями - это даже не 10000 в год.



В разы, в разы! Более половины расходов страховой медицины - это диагностика и лекарства, которые на масштабе будут растортовываться просто на ура! Это американский опыт - там страховщики получают препараты у фармацевтов за 10-30%, а диагностику - за 40-50% розничной цены.



Сегодня же украинские страховщики в лучшем случае платят 70%, а как "стандарт" - 80-90%!



Faceless написав: Учтите, что в ликвидацией гос финансирования медучреждений, страховки подорожают, так как относительно халявных для 1-2 категории (госполиклиники) уже не будет, все подтянутся к ценовому уровню частных.

И до 6000 грн в мес средняя стоимость полиса не сползает,тем более, что и этих 6000 нет возможности выделить, нельзя обнулить все бюджетные расходы на медицину Учтите, что в ликвидацией гос финансирования медучреждений, страховки подорожают, так как относительно халявных для 1-2 категории (госполиклиники) уже не будет, все подтянутся к ценовому уровню частных.И до 6000 грн в мес средняя стоимость полиса не сползает,тем более, что и этих 6000 нет возможности выделить, нельзя обнулить все бюджетные расходы на медицину



Я уже ТРИЖДЫ сказал, где взять деньги на поддержание необходимого при работающем страховом рынке количества государственных учреждений и программ! А зачем скатываться? Я не дублировал, потому что уже раскрывал этот сабж. Но если есть необходимость напомнить, то вот, пож-ста:Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!3,3 п.п. в расходах этого года - это 46 млрд грн. Вот настоящий смысл т.н. реформы, проводимой Супрун. И это она еще только начала...В разы, в разы! Более половины расходов страховой медицины - это диагностика и лекарства, которые на масштабе будут растортовываться просто на ура! Это американский опыт - там страховщики получают препараты у фармацевтов за 10-30%, а диагностику - за 40-50% розничной цены.Сегодня же украинские страховщики в лучшем случае платят 70%, а как "стандарт" - 80-90%!Я уже ТРИЖДЫ сказал, где взять деньги на поддержание необходимого при работающем страховом рынке количества государственных учреждений и программ! zРадио

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