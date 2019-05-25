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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 тра, 2019 16:30
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством.[...} Но мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.
Руководство к действию для ЗеКоманды
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:08
zРадио написав:
В чем виноваты старики - пусть budivelnik сам расскажет. Его же гипотеза. Наверно, в том, что не каждый из них обзавелся собственным магазином к пенсии?..
80% цих пенсіонерів - з точки зору пересічного німця багаті, бо мають власне житло
Друге питання , що володіючи активом в 0,5-1 млн грн , і маючи можливість поміняти його на такий самий актив по площі і кращий по якості, але дешевший по вартості десь в районному містечку замість обласного (70% житла і населення в містах) і додатково отримати від 0,3 млн грн різниці - ці люди животіють , бо
а - їх нащадки ждуть коли пенсіонери вимруть щоб на халяву отримати актив вартістю в 0,5-1 млн грн
б - їх розуму не вистарчає провести описану мною операцію , а доходи не позволяють вкласти в модернізацію свого житла від 0,1 млн грн і на виході отримати як дорожче житло так і зменшення плати за комуналку
г - так як таких осіб приблизно 3-5 млн , з 16 млн наявних господарств-то не дивно ,що замість того щоб держава вкладала 70 млрд грн в розвиток медицини-освіти чи доріг , держава вкладає ці 70 млрд в субсидії... тобто просто викидає ці кошти на вітер.
д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють ,але так як їм 70 років вдовблювали в голову що вони його отримали безкоштовно - то вони помруть ,але так і не зрозуміють яким великим активом могли скористатись щоб покращити своє життя-але так і не скористались.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:13
zРадио написав:
Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить!
Тепер про Європу
1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа
2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти
3 Тому
Соціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...
Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділити
Дикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до ділення
Ми хочемо навпаки
Спочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулось
Поки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупі
Ті хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:15
detroytred написав:
При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.
В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры.
Поки поживних речовин мало - доти треба дати можливість розвиватись найсильнішим, а не гробити 100 найсильніших, для того щоб отримати 90 ледь-животіючих.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:20
zРадио написав:
страховки 20 млн оплачивает государство, всем остальным - работодатель, или самостоятельно (если самозанятость).
Працедавець не може платити за страхування...
Працедавець може забрати з працівника якусь суму і з неї заплатити страховку....
Все-тобто завжди платить працівник і ЄСВ і ПДФО і ПДВ.... а працедавець просто є агентом через якого частина заробленого його працівниками перетікає вДержавну казну.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:30
budivelnik написав: zРадио написав:
Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить!
Тепер про Європу
1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа
2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти
3 Тому
Соціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...
Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділити
Дикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до ділення
Ми хочемо навпаки
Спочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулось
Поки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупі
Ті хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів.
Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили)))
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:31
budivelnik
budivelnik написав:
д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють
за що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++?
перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiть
та й загалом ви коли пишете, таке враження
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:33
innamax2008 написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить!
Тепер про Європу
1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа
2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти
3 Тому
Соціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...
Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділити
Дикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до ділення
Ми хочемо навпаки
Спочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулось
Поки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупі
Ті хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів.
Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили)))
ще й зелений тариф рижому залишили, а пересiчену дали смоктати (не чупа чупс)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:39
innamax2008 написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить!
Тепер про Європу
1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа
2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти
3 Тому
Соціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...
Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділити
Дикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до ділення
Ми хочемо навпаки
Спочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулось
Поки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупі
Ті хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів.
Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили)))
Ще раз для любителів поділити...
Власність - штука цікава
Можна 5 млн володіти власністю вартістю в 2500 млрд грн (5 млн квартир * 0,5 млн грн вартість одної) і при цьому для обслуговування цієї власності вимагати від держави 70 млрд грн щорічних дотацій.....
Можна тримати в Державній власності всі шахти ... і дотувати їх на 100 млрд грн в рік
Можна навіть мати збитки на Державних спиртзаводах.....
А можна віддати це все в приватні руки і виграти як мінімум 200 млрд грн в рік не платячи різних субсидій....
Тому
а - населення у нас багате навіть по міркам Європи
б - економічна освіта населення десь приблизно на рівні нігерійської
А раз так- то завжди можна вимагати поділити 1000 млрд грн олігархів (які вони збирали 27 років) і отримати один раз +25000 грн на особу ... і все
Більше не буде ні олігархів з власністю 1000 млрд грн... ні багатого населення... бо 70% втратить роботу внаслідок банрутства заводів олігархів..Тому головний посилСпочатку Європа створила настільки багато , що забравши і розділивши 30% від створеного - змогла по мінімуму нагодувати всіх
Ми створюємо настільки мало , що забравши 100% в олігархів - отримаємо раз за життя +25000 на особу....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 25 тра, 2019 17:46
flyman написав:
budivelnik
budivelnik написав:
д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють
за що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++?
перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiть
Я беземоційний...Мене цікавлять цифри
Коли Ви пишете про ротердами-дюсельдорфи і про надприбутки - Ви можливо і праві... але завжди це треба виражати в числовому ряді..
Якщо на схемі ротердам+ Ахметов заробляє 20 млрд грн ( заробляє це різниця між витратами на виготовлення і сумою продаж) ,то приведення цього заробітку до нуля-здешевить для 16 млн українських домогосподарств суму в 100 грн/місяць..
При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нуль
І точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...
От і виходить
Бажання все поділити може бути ефективним тільки тоді коли це питання виживання (фізіологічного) , а коли це питання максимум 1% доходів домогосподарства- то спроба ефективніше витрачати наявні в домогосподарства кошти приведе до більшої економії ніж 100 грн/місяць.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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