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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2996299729982999> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Суб 25 тра, 2019 16:30 Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством.[...} Но мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.

Руководство к действию для ЗеКоманды Руководство к действию для ЗеКоманды Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15889 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:08 zРадио написав: В чем виноваты старики - пусть budivelnik сам расскажет. Его же гипотеза. Наверно, в том, что не каждый из них обзавелся собственным магазином к пенсии?.. В чем виноваты старики - пусть budivelnik сам расскажет. Его же гипотеза. Наверно, в том, что не каждый из них обзавелся собственным магазином к пенсии?.. 80% цих пенсіонерів - з точки зору пересічного німця багаті, бо мають власне житло

Друге питання , що володіючи активом в 0,5-1 млн грн , і маючи можливість поміняти його на такий самий актив по площі і кращий по якості, але дешевший по вартості десь в районному містечку замість обласного (70% житла і населення в містах) і додатково отримати від 0,3 млн грн різниці - ці люди животіють , бо

а - їх нащадки ждуть коли пенсіонери вимруть щоб на халяву отримати актив вартістю в 0,5-1 млн грн

б - їх розуму не вистарчає провести описану мною операцію , а доходи не позволяють вкласти в модернізацію свого житла від 0,1 млн грн і на виході отримати як дорожче житло так і зменшення плати за комуналку

г - так як таких осіб приблизно 3-5 млн , з 16 млн наявних господарств-то не дивно ,що замість того щоб держава вкладала 70 млрд грн в розвиток медицини-освіти чи доріг , держава вкладає ці 70 млрд в субсидії... тобто просто викидає ці кошти на вітер.

д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють ,але так як їм 70 років вдовблювали в голову що вони його отримали безкоштовно - то вони помруть ,але так і не зрозуміють яким великим активом могли скористатись щоб покращити своє життя-але так і не скористались. 80% цих пенсіонерів - з точки зору пересічного німця багаті, бо мають власне житлоДруге питання , що володіючи активом в 0,5-1 млн грн , і маючи можливість поміняти його на такий самий актив по площі і кращий по якості, але дешевший по вартості десь в районному містечку замість обласного (70% житла і населення в містах) і додатково отримати від 0,3 млн грн різниці - ці люди животіють , боа - їх нащадки ждуть коли пенсіонери вимруть щоб на халяву отримати актив вартістю в 0,5-1 млн грнб - їх розуму не вистарчає провести описану мною операцію , а доходи не позволяють вкласти в модернізацію свого житла від 0,1 млн грн і на виході отримати як дорожче житло так і зменшення плати за комуналкуг - так як таких осіб приблизно 3-5 млн , з 16 млн наявних господарств-то не дивно ,що замість того щоб держава вкладала 70 млрд грн в розвиток медицини-освіти чи доріг , держава вкладає ці 70 млрд в субсидії... тобто просто викидає ці кошти на вітер.д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють ,але так як їм 70 років вдовблювали в голову що вони його отримали безкоштовно - то вони помруть ,але так і не зрозуміють яким великим активом могли скористатись щоб покращити своє життя-але так і не скористались. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20926 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:13 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Тепер про Європу

1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа

2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти

3 Тому

Соціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...

Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділити

Дикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до ділення

Ми хочемо навпаки

Спочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулось

Поки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупі

Ті хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів. Тепер про Європу1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти3 ТомуСоціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділитиДикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до діленняМи хочемо навпакиСпочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулосьПоки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупіТі хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20926 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:15 Re: Політичні дискусії detroytred написав: При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.

В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры. При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры. Поки поживних речовин мало - доти треба дати можливість розвиватись найсильнішим, а не гробити 100 найсильніших, для того щоб отримати 90 ледь-животіючих. Поки поживних речовин мало - доти треба дати можливість розвиватись найсильнішим, а не гробити 100 найсильніших, для того щоб отримати 90 ледь-животіючих. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20926 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:20 Re: Політичні дискусії zРадио написав: страховки 20 млн оплачивает государство, всем остальным - работодатель, или самостоятельно (если самозанятость). страховки 20 млн оплачивает государство, всем остальным - работодатель, или самостоятельно (если самозанятость). Працедавець не може платити за страхування...

Працедавець може забрати з працівника якусь суму і з неї заплатити страховку....

Все-тобто завжди платить працівник і ЄСВ і ПДФО і ПДВ.... а працедавець просто є агентом через якого частина заробленого його працівниками перетікає вДержавну казну. Працедавець не може платити за страхування...Працедавець може забрати з працівника якусь суму і з неї заплатити страховку....Все-тобто завжди платить працівник і ЄСВ і ПДФО і ПДВ.... а працедавець просто є агентом через якого частина заробленого його працівниками перетікає вДержавну казну. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20926 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:30 budivelnik написав: zРадио написав: Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Тепер про Європу

1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа

2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти

3 Тому

Соціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...

Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділити

Дикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до ділення

Ми хочемо навпаки

Спочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулось

Поки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупі

Ті хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів. Тепер про Європу1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти3 ТомуСоціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділитиДикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до діленняМи хочемо навпакиСпочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулосьПоки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупіТі хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів.

Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили))) Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили))) innamax2008

Повідомлень: 292 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:31 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють

за що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++?

перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiть



та й загалом ви коли пишете, таке враження

budivelnikза що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++?перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiтьта й загалом ви коли пишете, таке враження В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15485 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:33 innamax2008 написав: budivelnik написав: zРадио написав: Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Тепер про Європу

1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа

2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти

3 Тому

Соціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...

Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділити

Дикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до ділення

Ми хочемо навпаки

Спочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулось

Поки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупі

Ті хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів. Тепер про Європу1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти3 ТомуСоціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділитиДикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до діленняМи хочемо навпакиСпочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулосьПоки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупіТі хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів.

Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили))) Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили)))

ще й зелений тариф рижому залишили, а пересiчену дали смоктати (не чупа чупс) ще й зелений тариф рижому залишили, а пересiчену дали смоктати (не чупа чупс) В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15485 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:39 innamax2008 написав: budivelnik написав: zРадио написав: Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Что ж, с позиции дикого капитализма, это справедливо. Но Европа уже не такая - социальные гарантии там на 1-м месте приоритетов! А значит и нечего было Порошенко на этой козе ездить! Тепер про Європу

1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа

2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти

3 Тому

Соціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...

Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділити

Дикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до ділення

Ми хочемо навпаки

Спочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулось

Поки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупі

Ті хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів. Тепер про Європу1 Спочатку треба пройти шлях який пройшла європа2 Те що ми ходимо манівцями і відстаємо по часу- не відміняє того , що весь шлях потрібно пройти3 ТомуСоціалісти-комуністи, дуже добре розробили схему в якій пояснили як поділити все що є...Єдине чого вони не знають - це як створити стільки ,щоб було що ділитиДикий капіталізм спочатку створив - а тільки після того прийшов до діленняМи хочемо навпакиСпочатку поділити... але так як створено мало, то й ділити нічого ,от і бідуємо вибираючи тих хто обіцяє ділити справедливіше ніж попередники...але ділити нічого , тому справедливо поділено чи ні - все одно кожен отримує менше ніж в Європі, от і приходить час того хто знову замість того щоб пояснити що спочатку треба створити - обіцяє правильно поділити... коло замкнулосьПоки будемо чекати справедливого ділильщика-доти будемо в дупіТі хто ділильщиків не чекає і створює - в тих завжди буде більше ніж в ждунів. Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили))) Так все вже поділили, вся металургія вже належить рижому, вся вугільна енергетика також. Ще трошки на останньому кабміні на користь рижого поділили. Україна займає шосте місце в світі по корисним копалинам, але має одне з найбідніших населення. Нормально все на рижого поділили))) Ще раз для любителів поділити...

Власність - штука цікава

Можна 5 млн володіти власністю вартістю в 2500 млрд грн (5 млн квартир * 0,5 млн грн вартість одної) і при цьому для обслуговування цієї власності вимагати від держави 70 млрд грн щорічних дотацій.....

Можна тримати в Державній власності всі шахти ... і дотувати їх на 100 млрд грн в рік

Можна навіть мати збитки на Державних спиртзаводах.....

А можна віддати це все в приватні руки і виграти як мінімум 200 млрд грн в рік не платячи різних субсидій....



Тому

а - населення у нас багате навіть по міркам Європи

б - економічна освіта населення десь приблизно на рівні нігерійської



А раз так- то завжди можна вимагати поділити 1000 млрд грн олігархів (які вони збирали 27 років) і отримати один раз +25000 грн на особу ... і все

Більше не буде ні олігархів з власністю 1000 млрд грн... ні багатого населення... бо 70% втратить роботу внаслідок банрутства заводів олігархів..

Тому головний посил

Спочатку Європа створила настільки багато , що забравши і розділивши 30% від створеного - змогла по мінімуму нагодувати всіх

Ми створюємо настільки мало , що забравши 100% в олігархів - отримаємо раз за життя +25000 на особу.... Ще раз для любителів поділити...Власність - штука цікаваМожна 5 млн володіти власністю вартістю в 2500 млрд грн (5 млн квартир * 0,5 млн грн вартість одної) і при цьому для обслуговування цієї власності вимагати від держави 70 млрд грн щорічних дотацій.....Можна тримати в Державній власності всі шахти ... і дотувати їх на 100 млрд грн в рікМожна навіть мати збитки на Державних спиртзаводах.....А можна віддати це все в приватні руки і виграти як мінімум 200 млрд грн в рік не платячи різних субсидій....Томуа - населення у нас багате навіть по міркам Європиб - економічна освіта населення десь приблизно на рівні нігерійськоїА раз так- то завжди можна вимагати поділити 1000 млрд грн олігархів (які вони збирали 27 років) і отримати один раз +25000 грн на особу ... і всеБільше не буде ні олігархів з власністю 1000 млрд грн... ні багатого населення... бо 70% втратить роботу внаслідок банрутства заводів олігархів.. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20926 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:46 flyman написав: budivelnik budivelnik написав: д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють за що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++?

перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiть budivelnikза що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++?перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiть Я беземоційний...Мене цікавлять цифри

Коли Ви пишете про ротердами-дюсельдорфи і про надприбутки - Ви можливо і праві... але завжди це треба виражати в числовому ряді..

Якщо на схемі ротердам+ Ахметов заробляє 20 млрд грн ( заробляє це різниця між витратами на виготовлення і сумою продаж) ,то приведення цього заробітку до нуля-здешевить для 16 млн українських домогосподарств суму в 100 грн/місяць..

При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нуль

І точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...



От і виходить

Бажання все поділити може бути ефективним тільки тоді коли це питання виживання (фізіологічного) , а коли це питання максимум 1% доходів домогосподарства- то спроба ефективніше витрачати наявні в домогосподарства кошти приведе до більшої економії ніж 100 грн/місяць. Я беземоційний...Мене цікавлять цифриКоли Ви пишете про ротердами-дюсельдорфи і про надприбутки - Ви можливо і праві... але завжди це треба виражати в числовому ряді..Якщо на схемі ротердам+ Ахметов заробляє 20 млрд грн ( заробляє це різниця між витратами на виготовлення і сумою продаж) ,то приведення цього заробітку до нуля-здешевить для 16 млн українських домогосподарств суму в 100 грн/місяць..При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нульІ точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...От і виходитьБажання все поділити може бути ефективним тільки тоді коли це питання виживання (фізіологічного) , а коли це питання максимум 1% доходів домогосподарства- то спроба ефективніше витрачати наявні в домогосподарства кошти приведе до більшої економії ніж 100 грн/місяць. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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