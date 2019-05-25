Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нуль І точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...
От і виходить
Вы просчитываете одну сторону, и забываете про другую. Комично называть заработок 20 миллиардов прибылью, а 10 миллиардов, или пять - игрой в ноль.
Если Ахметов уйдет из-под крыши наибольшего благоприятствования и Роттердамов+ и будет зарабатывать не 20 миллиардов, а всего лишь 10 миллиардов в год, он что бросит бизнес, обидевшись и пойдет на западные рынки ? А-га. 10 миллиардов тоже деньги. Сильно это ухудшит его жизнь ? Да вряд ли.
budivelnik написав:д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють
за що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++? перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiть
Я беземоційний...Мене цікавлять цифри Коли Ви пишете про ротердами-дюсельдорфи і про надприбутки - Ви можливо і праві... але завжди це треба виражати в числовому ряді.. Якщо на схемі ротердам+ Ахметов заробляє 20 млрд грн ( заробляє це різниця між витратами на виготовлення і сумою продаж) ,то приведення цього заробітку до нуля-здешевить для 16 млн українських домогосподарств суму в 100 грн/місяць.. При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нуль І точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...
От і виходить Бажання все поділити може бути ефективним тільки тоді коли це питання виживання (фізіологічного) , а коли це питання максимум 1% доходів домогосподарства- то спроба ефективніше витрачати наявні в домогосподарства кошти приведе до більшої економії ніж 100 грн/місяць.
мова не проподiлити 20 ярдiв, не прикидайся дурнем, мова напр, про те, щоб зробити облiк та регулювання спожитого телпа, щоб платити за спожите, а не начислене з "довiдника стеля" ... мова про те, що б не чекати роками заключення договору з монополiстом "обленерго" чи "облгаз" й т.д.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Starikan написав: Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может. Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать. Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена.
Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение. Причём отличное.
Ничего бесплатного не бывает, испанцы платят страховой взнос.
Чтобы зарегистрироваться для общественного здравоохранения в Испании, вы должны получить номер социального страхования. Этот номер используется для внесения социальных взносов, которые автоматически вычитаются из вашей заработной платы. Социальные взносы сотрудников и работодателей используются для финансирования системы общественного здравоохранения. Правительство ежегодно определяет ставки взносов.
Это примерно то, о чем я и писал. Другое дело, что там много государственных медучреждений, в отличие от, скажем, Штатов. Если же вы выбираете частную клинику - платите или покупайте отдельную страховку. В Израиле такая же система. Причем даже пенсионеры (а там к старикам очень бережное отношение и масса льгот) платят взнос.
Разве с моей стороны речь шла о бесплатной медицине? Нет.
Мой ответ был на Ваше отрицание возможности государственной (или общественной) медицины добротного уровня при капитализЬме на примере Испании.
detroytred написав:При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад. В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры.
Поки поживних речовин мало - доти треба дати можливість розвиватись найсильнішим, а не гробити 100 найсильніших, для того щоб отримати 90 ледь-животіючих.
Так о том и речь!!! Что благоприятных условий для развития крупному и среднему бизнесу наши управленцы не создают.
Крупному - монополизм и лоббирование вместо добросовестно конкуренции не стимулируют к развитию. Ринат вместо модернизации покупал, например, футболистов и т.д. Беня через Приват просто тырил деньги. Нема розвитку.... Плюс коррупция и слабая защита собственности, как барьер иностранному производственному капиталу.
Слой среднего бизнеса узок. Развитием тоже не блещет. По целому ряду причин.
И уж точно социальная нагрузка далеко не на первом месте среди факторов, мешающих развитию более быстрыми темпами.