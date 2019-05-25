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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2996299729982999 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Суб 25 тра, 2019 17:57 budivelnik написав: При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нуль

І точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...



От і виходить При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нульІ точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...От і виходить



Вы просчитываете одну сторону, и забываете про другую. Комично называть заработок 20 миллиардов прибылью, а 10 миллиардов, или пять - игрой в ноль.



Если Ахметов уйдет из-под крыши наибольшего благоприятствования и Роттердамов+ и будет зарабатывать не 20 миллиардов, а всего лишь 10 миллиардов в год, он что бросит бизнес, обидевшись и пойдет на западные рынки ? А-га. 10 миллиардов тоже деньги. Сильно это ухудшит его жизнь ? Да вряд ли. Вы просчитываете одну сторону, и забываете про другую. Комично называть заработок 20 миллиардов прибылью, а 10 миллиардов, или пять - игрой в ноль.Если Ахметов уйдет из-под крыши наибольшего благоприятствования и Роттердамов+ и будет зарабатывать не 20 миллиардов, а всего лишь 10 миллиардов в год, он что бросит бизнес, обидевшись и пойдет на западные рынки ? А-га. 10 миллиардов тоже деньги. Сильно это ухудшит его жизнь ? Да вряд ли. freeze 4 Повідомлень: 11572 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5187 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 17:59 budivelnik написав: flyman написав: budivelnik budivelnik написав: д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють д - для того , щоб суми субсидій направити на покращення енергоефективності-потрібно щоб власники житла усвідомлювали вартість житла яким володіють за що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++?

перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiть budivelnikза що тодi робити Ротердами+ з Дузельдорхвами++?перш за все це невигiдно монополiям та тим хто за ними стоiть Я беземоційний...Мене цікавлять цифри

Коли Ви пишете про ротердами-дюсельдорфи і про надприбутки - Ви можливо і праві... але завжди це треба виражати в числовому ряді..

Якщо на схемі ротердам+ Ахметов заробляє 20 млрд грн ( заробляє це різниця між витратами на виготовлення і сумою продаж) ,то приведення цього заробітку до нуля-здешевить для 16 млн українських домогосподарств суму в 100 грн/місяць..

При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нуль

І точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...



От і виходить

Бажання все поділити може бути ефективним тільки тоді коли це питання виживання (фізіологічного) , а коли це питання максимум 1% доходів домогосподарства- то спроба ефективніше витрачати наявні в домогосподарства кошти приведе до більшої економії ніж 100 грн/місяць. Я беземоційний...Мене цікавлять цифриКоли Ви пишете про ротердами-дюсельдорфи і про надприбутки - Ви можливо і праві... але завжди це треба виражати в числовому ряді..Якщо на схемі ротердам+ Ахметов заробляє 20 млрд грн ( заробляє це різниця між витратами на виготовлення і сумою продаж) ,то приведення цього заробітку до нуля-здешевить для 16 млн українських домогосподарств суму в 100 грн/місяць..При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нульІ точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...От і виходитьБажання все поділити може бути ефективним тільки тоді коли це питання виживання (фізіологічного) , а коли це питання максимум 1% доходів домогосподарства- то спроба ефективніше витрачати наявні в домогосподарства кошти приведе до більшої економії ніж 100 грн/місяць.

мова не проподiлити 20 ярдiв,

не прикидайся дурнем,

мова напр, про те, щоб зробити облiк та регулювання спожитого телпа, щоб платити за спожите, а не начислене з "довiдника стеля" ...

мова про те, що б не чекати роками заключення договору з монополiстом "обленерго" чи "облгаз"

й т.д. мова не проподiлити 20 ярдiв,не прикидайся дурнем,мова напр, про те, щоб зробити облiк та регулювання спожитого телпа, щоб платити за спожите, а не начислене з "довiдника стеля" ...мова про те, що б не чекати роками заключення договору з монополiстом "обленерго" чи "облгаз"й т.д. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15485 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 919 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 18:07

Хай живе Фiнляндiя! Финны победили "красно-коричневую машину" 1:0 !!!Хай живе Фiнляндiя! Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15889 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 18:21 Starikan написав: detroytred написав: Starikan написав: Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.

Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.

Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена. Мое основное утверждение - бесплатной медицины в нынешних условиях быть не может.Поскольку у нас капитализЬм, совковая система финансирования медицины, основанная на госраспределении доходов, не может существовать.Может быть только общегосударственная страховая медицина, которая по непонятной мне причине (популизм?) до сих пор не введена.

Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.

Причём отличное. Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.Причём отличное.

Ничего бесплатного не бывает, испанцы платят страховой взнос.

Чтобы зарегистрироваться для общественного здравоохранения в Испании, вы должны получить номер социального страхования. Этот номер используется для внесения социальных взносов, которые автоматически вычитаются из вашей заработной платы. Социальные взносы сотрудников и работодателей используются для финансирования системы общественного здравоохранения. Правительство ежегодно определяет ставки взносов.

https://www.barcelonacheckin.com/ru/r/p ... ya-ispanii



Это примерно то, о чем я и писал.

Другое дело, что там много государственных медучреждений, в отличие от, скажем, Штатов.

Если же вы выбираете частную клинику - платите или покупайте отдельную страховку.

В Израиле такая же система. Причем даже пенсионеры (а там к старикам очень бережное отношение и масса льгот) платят взнос. Ничего бесплатного не бывает, испанцы платят страховой взнос.Это примерно то, о чем я и писал.Другое дело, что там много государственных медучреждений, в отличие от, скажем, Штатов.Если же вы выбираете частную клинику - платите или покупайте отдельную страховку.В Израиле такая же система. Причем даже пенсионеры (а там к старикам очень бережное отношение и масса льгот) платят взнос.

Разве с моей стороны речь шла о бесплатной медицине?

Нет.



Мой ответ был на Ваше отрицание возможности государственной (или общественной) медицины добротного уровня при капитализЬме на примере Испании. Разве с моей стороны речь шла о бесплатной медицине?Нет.Мой ответ был на Ваше отрицание возможности государственной (или общественной) медицины добротного уровня при капитализЬме на примере Испании. detroytred

Повідомлень: 21808 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 18:26 detroytred написав: Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.

Причём отличное. Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании,Причём отличное.

Это не вы разве писали?

Я понимаю, что тут вопрос терминологии, но всё-таки называть страховую медицину бесплатной некорректно. Это не вы разве писали?Я понимаю, что тут вопрос терминологии, но всё-таки называть страховую медицину бесплатной некорректно. Востаннє редагувалось Starikan в Суб 25 тра, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15889 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 18:26 Starikan написав: Финны победили "красно-коричневую машину" 1:0 !!!

Хай живе Фiнляндiя! Финны победили "красно-коричневую машину" 1:0 !!!Хай живе Фiнляндiя!

Маннергейм придет - порядок наведет Маннергейм придет - порядок наведет UA Повідомлень: 4100 З нами з: 19.07.08 Подякував: 424 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 18:30 budivelnik написав: detroytred написав: При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.

В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры. При создании благоприятных для развития растений развиваются все растения и весь сад.В неблагоприятных условиях - только самые сильные виды и экземпляры. Поки поживних речовин мало - доти треба дати можливість розвиватись найсильнішим, а не гробити 100 найсильніших, для того щоб отримати 90 ледь-животіючих. Поки поживних речовин мало - доти треба дати можливість розвиватись найсильнішим, а не гробити 100 найсильніших, для того щоб отримати 90 ледь-животіючих.

Так о том и речь!!!

Что благоприятных условий для развития крупному и среднему бизнесу наши управленцы не создают.



Крупному - монополизм и лоббирование вместо добросовестно конкуренции не стимулируют к развитию.

Ринат вместо модернизации покупал, например, футболистов и т.д.

Беня через Приват просто тырил деньги.

Нема розвитку....

Плюс коррупция и слабая защита собственности, как барьер иностранному производственному капиталу.



Слой среднего бизнеса узок. Развитием тоже не блещет.

По целому ряду причин.



И уж точно социальная нагрузка далеко не на первом месте среди факторов, мешающих развитию более быстрыми темпами. Так о том и речь!!!Что благоприятных условий для развития крупному и среднему бизнесу наши управленцы не создают.Крупному - монополизм и лоббирование вместо добросовестно конкуренции не стимулируют к развитию.Ринат вместо модернизации покупал, например, футболистов и т.д.Беня через Приват просто тырил деньги.Нема розвитку....Плюс коррупция и слабая защита собственности, как барьер иностранному производственному капиталу.Слой среднего бизнеса узок. Развитием тоже не блещет.По целому ряду причин.И уж точно социальная нагрузка далеко не на первом месте среди факторов, мешающих развитию более быстрыми темпами. detroytred

Повідомлень: 21808 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 тра, 2019 18:35 Starikan написав: detroytred написав: Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании, бесплатное государственное здравоохранение.

Причём отличное. Поговаривают, что в некоторых странах Европы, в частности в Испании,Причём отличное.

Это не вы разве писали?

Я понимаю, что тут вопрос терминологии, но всё-таки называть страховую медицину бесплатной некорректно. Это не вы разве писали?Я понимаю, что тут вопрос терминологии, но всё-таки называть страховую медицину бесплатной некорректно.

Ключевым было государственное.

Или общественное.

То есть механизм реализации через государство или соц. учреждения.

В отличие от платы по факту и лично в частных учреждениях.



Бесплатных квартир и в совке не было Ключевым было государственное.Или общественное.То есть механизм реализации через государство или соц. учреждения.В отличие от платы по факту и лично в частных учреждениях.Бесплатных квартир и в совке не было detroytred

Повідомлень: 21808 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2996299729982999 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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