Додано: Суб 25 тра, 2019 18:53

budivelnik написав: Якщо на схемі ротердам+ Ахметов заробляє 20 млрд грн ( заробляє це різниця між витратами на виготовлення і сумою продаж) ,то приведення цього заробітку до нуля-здешевить для 16 млн українських домогосподарств суму в 100 грн/місяць..

При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нуль

І точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...

Якщо на схемі ротердам+ Ахметов заробляє 20 млрд грн ( заробляє це різниця між витратами на виготовлення і сумою продаж) ,то приведення цього заробітку до нуля-здешевить для 16 млн українських домогосподарств суму в 100 грн/місяць..При цьому надіюсь до вас доходить що жоден бізнес не буде працювати в нульІ точно так само доходить , що 100 грн/місяць не спасе і не покращить життя домогосподарства...

Во-первых, не 20 млрд грн! Это только то, что показано в отчетности ДТЭК, якобы закупающего российский уголь по 70 долларов. На самом же деле ростовские прокладки Рината покупают уголь так называемых ЛДНР по 35-38 долларов, перепродавая ДТЭК по средне-российской экспортной цене. Это еще где-то 15-17 млрд грн. И все благодаря Роттердаму и блокаде ОРДЛО "патриотами" Украины.Во-вторых, эта схема не единственная! Это капля в море!Еще:- 120-200 млрд грн в год - недоплата по налогу на прибыль путем трансфертного ценообразования с оффшорами;- порядка 30 млрд грн в год - незаконное бюджетное дотирование бизнеса олигархов;- 100-150 млрд грн в год - коррупция на госзакупках;- 25 млрд грн в год - коррупция с т.н. реверсом, оседающая в швейцарских офшорах, торгующих якобы словацким газом;- 30-40 млрд грн в год - коррупция с государственными долгами (дорогие евробонды и депсертификаты НБУ);- не менее 100 млрд грн в год - недоплата таможенных пошлин.Список неполный - на большем количестве меньших по масштабу схем сумма легко вырастет и в половину, и вдвое!А как ты хотел? В тени 32% ВВП размером 125 млрд долларов - 40 млрд долларов! Более 1 трлн грн, Карл!!!