Чудово!)))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:03
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:45
Или время течет слишком медленно или люди деградируют слишком быстро, но своей страна стала лишь с непременной оглядкой на прошлое, особенно в вопросе наживы, что вполне просто и публично сейчас оправдывается подобным
Ничего не влияет на инерцию с которой продолжают наживаться уже на своей стране.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 25 тра, 2019 21:14
+++
А объемы коррупции времен СССР ни в какое сравнение не идут с сегодняшними - такого колоссального разрыва в благосостоянии, который сформировался за последние годы, не было, пожалуй, со времен крепостного права!
Но как сладко звучит паренек на видео - мол, воруют по привычке, потому что страна раньше была чужая и преступная
Ага, да в той стране к стенке ставили за мошенничество даже средних масштабов, а таких дерзких схем воровства, как Роттердам+ и представить себе было невозможно...
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:10
Re: Політичні дискусії
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Мілованов вважає, що розпуск Верховної Ради обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів
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