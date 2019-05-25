Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Полностью согласен - зачем нам элита "эволюционнного фашизма"? Какую пользу обществу она несет? Тем более, что она является элитой только до тех пор, пока может паразитировать на Украине (специально для ура-патриотов - предлог правильный: на ком/на чем, а не где ).
Кто из ее представителей заработал состояние не на украинцах? Никто!
Или время течет слишком медленно или люди деградируют слишком быстро, но своей страна стала лишь с непременной оглядкой на прошлое, особенно в вопросе наживы, что вполне просто и публично сейчас оправдывается подобным 1:48:20-1:49:05 Ничего не влияет на инерцию с которой продолжают наживаться уже на своей стране.
zРадио написав:Полностью согласен - зачем нам элита "эволюционнного фашизма"? Какую пользу обществу она несет? Тем более, что она является элитой только до тех пор, пока может паразитировать на Украине (специально для ура-патриотов - предлог правильный: на ком/на чем, а не где ).
Кто из ее представителей заработал состояние не на украинцах? Никто!
Или время течет слишком медленно или люди деградируют слишком быстро, но своей страна стала лишь с непременной оглядкой на прошлое, особенно в вопросе наживы, что вполне просто и публично сейчас оправдывается подобным 1:48:20-1:49:05 Ничего не влияет на инерцию с которой продолжают наживаться уже на своей стране.
+++
А объемы коррупции времен СССР ни в какое сравнение не идут с сегодняшними - такого колоссального разрыва в благосостоянии, который сформировался за последние годы, не было, пожалуй, со времен крепостного права!
Но как сладко звучит паренек на видео - мол, воруют по привычке, потому что страна раньше была чужая и преступная
Ага, да в той стране к стенке ставили за мошенничество даже средних масштабов, а таких дерзких схем воровства, как Роттердам+ и представить себе было невозможно...
“Сегодня однокомнатная квартира в Харькове выходит на продажу, в среднем, по цене 738 долларов за метр. А сделка реально совершается по цене 499 долларов за метр. Двухкомнатные – выставляются по 738, а продаются по 567 долларов за метр. Такой внушительный разрыв говорит о завышенных ожиданиях продавцов. Причиной же завышенных ожиданий являются, как это не удивительно, стабильно и плавно повышающиеся цены жилья на первичном рынке”, – сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова.
Эксперт также добавила, что с начала текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась с 642 до 566 долларов.