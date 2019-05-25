Чудово!)))
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:03
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 25 тра, 2019 20:45
Или время течет слишком медленно или люди деградируют слишком быстро, но своей страна стала лишь с непременной оглядкой на прошлое, особенно в вопросе наживы, что вполне просто и публично сейчас оправдывается подобным
Ничего не влияет на инерцию с которой продолжают наживаться уже на своей стране.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 25 тра, 2019 21:14
+++
А объемы коррупции времен СССР ни в какое сравнение не идут с сегодняшними - такого колоссального разрыва в благосостоянии, который сформировался за последние годы, не было, пожалуй, со времен крепостного права!
Но как сладко звучит паренек на видео - мол, воруют по привычке, потому что страна раньше была чужая и преступная
Ага, да в той стране к стенке ставили за мошенничество даже средних масштабов, а таких дерзких схем воровства, как Роттердам+ и представить себе было невозможно...
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:10
Re: Політичні дискусії
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Мілованов вважає, що розпуск Верховної Ради обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів
Додано: Суб 25 тра, 2019 23:47
https://news.finance.ua/ru/news/-/449580/na-vtorichke-harkova-nablyudaetsya-novyj-rekordnyj-pokazatel
Это к идее фикс о массовой продаже жилья стариками и не только в крупных городах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 25 тра, 2019 23:58
Понимаю, что чукча не читатель.
Я эту "новость" ещё вчера цитировал и более подробно - viewtopic.php?p=4673629#p4673629.
Но главное найти "зраду", даже если она там и не ночевала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 тра, 2019 01:45
Кацапстану дали месяц на освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом.
«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский.
Подробнее на РБК:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
|