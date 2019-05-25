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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2997299829993000

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:03

  Starikan написав:Финны победили "красно-коричневую машину" 1:0 !!!
Хай живе Фiнляндiя! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Чудово!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:45

  zРадио написав:Полностью согласен - зачем нам элита "эволюционнного фашизма"? Какую пользу обществу она несет? Тем более, что она является элитой только до тех пор, пока может паразитировать на Украине (специально для ура-патриотов - предлог правильный: на ком/на чем, а не где :mrgreen:).

Кто из ее представителей заработал состояние не на украинцах? Никто!

Или время течет слишком медленно или люди деградируют слишком быстро, но своей страна стала лишь с непременной оглядкой на прошлое, особенно в вопросе наживы, что вполне просто и публично сейчас оправдывается подобным 1:48:20-1:49:05
Ничего не влияет на инерцию с которой продолжают наживаться уже на своей стране.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:14

  ruvex написав:
  zРадио написав:Полностью согласен - зачем нам элита "эволюционнного фашизма"? Какую пользу обществу она несет? Тем более, что она является элитой только до тех пор, пока может паразитировать на Украине (специально для ура-патриотов - предлог правильный: на ком/на чем, а не где :mrgreen:).

Кто из ее представителей заработал состояние не на украинцах? Никто!

Или время течет слишком медленно или люди деградируют слишком быстро, но своей страна стала лишь с непременной оглядкой на прошлое, особенно в вопросе наживы, что вполне просто и публично сейчас оправдывается подобным 1:48:20-1:49:05
Ничего не влияет на инерцию с которой продолжают наживаться уже на своей стране.


+++

А объемы коррупции времен СССР ни в какое сравнение не идут с сегодняшними - такого колоссального разрыва в благосостоянии, который сформировался за последние годы, не было, пожалуй, со времен крепостного права!

Но как сладко звучит паренек на видео - мол, воруют по привычке, потому что страна раньше была чужая и преступная :mrgreen:

Ага, да в той стране к стенке ставили за мошенничество даже средних масштабов, а таких дерзких схем воровства, как Роттердам+ и представить себе было невозможно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:10

Re: Політичні дискусії

Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Мілованов вважає, що розпуск Верховної Ради обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 23:47

“Сегодня однокомнатная квартира в Харькове выходит на продажу, в среднем, по цене 738 долларов за метр. А сделка реально совершается по цене 499 долларов за метр. Двухкомнатные – выставляются по 738, а продаются по 567 долларов за метр. Такой внушительный разрыв говорит о завышенных ожиданиях продавцов. Причиной же завышенных ожиданий являются, как это не удивительно, стабильно и плавно повышающиеся цены жилья на первичном рынке”, – сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова.

Эксперт также добавила, что с начала текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась с 642 до 566 долларов.

https://news.finance.ua/ru/news/-/449580/na-vtorichke-harkova-nablyudaetsya-novyj-rekordnyj-pokazatel
Это к идее фикс о массовой продаже жилья стариками и не только в крупных городах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 23:58

  Ethereum написав:Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Мілованов вважає, що розпуск Верховної Ради обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів

Понимаю, что чукча не читатель. :)
Я эту "новость" ещё вчера цитировал и более подробно - viewtopic.php?p=4673629#p4673629.
Но главное найти "зраду", даже если она там и не ночевала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 01:45

Кацапстану дали месяц на освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом.

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/05/2019/ ... fd1e0d706d
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 06:06

  Ukrainian написав:Кацапстану дали месяц на освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом.

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/05/2019/ ... fd1e0d706d

Московіти бажають отримати чергову порцію санкцій. Для "швидшого вставання з колін"!
_______
Клоунада продовжується:

https://censor.net.ua/video_news/312890 ... _videofoto
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 06:19

  ЛАД написав:
“Сегодня однокомнатная квартира в Харькове выходит на продажу, в среднем, по цене 738 долларов за метр. А сделка реально совершается по цене 499 долларов за метр. Двухкомнатные – выставляются по 738, а продаются по 567 долларов за метр. Такой внушительный разрыв говорит о завышенных ожиданиях продавцов. Причиной же завышенных ожиданий являются, как это не удивительно, стабильно и плавно повышающиеся цены жилья на первичном рынке”, – сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова.

Эксперт также добавила, что с начала текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась с 642 до 566 долларов.

https://news.finance.ua/ru/news/-/449580/na-vtorichke-harkova-nablyudaetsya-novyj-rekordnyj-pokazatel
Это к идее фикс о массовой продаже жилья стариками и не только в крупных городах.

однокомнатная квартира в Харькове выходит на продажу, в среднем, по цене 738 долларов за метр. А сделка реально совершается по цене 499 долларов за метр. Двухкомнатные – выставляются по 738, а продаются по 567 долларов за метр.


какие-то сомнительные данные.
в двушке метр, как правило, дешевле, чем в однушке.
немного джинсой попахивает от содержания.

да и почему старики будут массово продавать жильё?
самим потом на вокзал, что ли?
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