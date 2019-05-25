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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2998299930003001

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:56

  19yuriy91 написав:.......
какие-то сомнительные данные.
в двушке метр, как правило, дешевле, чем в однушке.
немного джинсой попахивает от содержания.

да и почему старики будут массово продавать жильё?
самим потом на вокзал, что ли?

Насчёт данных ничего не скажу, но знаю, что с продажами действительно тяжеловато.

А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:20

  Frant написав:В тій країні, в вашому коханому СрСР, до стінки ставили всіх. Робітників і колгоспників - також, причому масово. І взагалі, СрСР тримався на рабській праці. Її відмінили тільки з середини 1960-х, і країна почала дегенерувати в 1970-ті Почитате в інтернеті "Закон про колоски", масові репресії 1930-х, голодомор і колективізацію. То суть Ррадянського сСоюзу, фундамент його досягнень.


Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.

Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.

К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).

Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.

Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.

и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!

Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:23

  ЛАД написав:
А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете?


каюсь, очень бегло.
щас припоминаю, что то такое было у него такое, но вникать во все его идеи, кои он генерирует....
с продажами действительно тяжеловато.

продавцы, по крайней мере, вторички, особенно 40+, не успевают за снижающимся трендом, просят больше того, что могут(хотят) дать покупатели.
всё имхо, мнение не экспертное :)
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:34

Олег Громадський
Вчера в 07:03 ·

Учора особисто у мени був день здивування !!! Поясню ! Я написав пост про техніку яка поломана у одній із частин , додав фото поломаноі техніки, це було близко о 7 годині ранку, о 9 годині по даному факту в частині уже працювала комісія та робоча група ремонтної бригади , о 11 годині всі запчастини на техніку уже стояли на штатних містах, близко 12 години у мени обривався телефон ( де тільки номер взяли ???) що техніка справна і з проханням прибрати пост, уточнивши у бійців чи так справи на самом ділі як мені телефонують вони підвердили слова начальників. Прийшлось пост убрати ! Так ще ніколи за 5 років війни бистро ніхто не реагував з певними виводами та реальною допомогою! Може подіяло зміна військового керівництва ? Дай Бог щоб так бистро та єфективно усовувались поломки техніки ! А бійцям моє побажання пишіть про всі проблеми, не бійтеся !!! Бо є командири які бояться за свою дупу і ніколи не піднімуть проблему на верх !!! Вам на бойовій техніці воювати а не зампотеху ! Ви в першу чергу повині за її стан турбуватися ! Я в чора в цому переконався що з приходом нових людей буде ламатися система , відкатів, барства, поборів і по..зм до проблем солдата! Бо простий солдат, сержант є самим дорогим надбанням у збройних силах! І всі начальники , командири повині працювати нат тим щоб він був у зоні комфорту і ні в чому не нуждався ! І тоді самі незамітете як наша армія перейде на стандарт НАТО, як до армії підуть профісіонали і така армія тоді точно буде сама кращя в Європі !

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