Насчёт данных ничего не скажу, но знаю, что с продажами действительно тяжеловато.
А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:56
Насчёт данных ничего не скажу, но знаю, что с продажами действительно тяжеловато.
А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:20
Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.
Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.
К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).
Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.
Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.
и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!
Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:23
каюсь, очень бегло.
щас припоминаю, что то такое было у него такое, но вникать во все его идеи, кои он генерирует....
продавцы, по крайней мере, вторички, особенно 40+, не успевают за снижающимся трендом, просят больше того, что могут(хотят) дать покупатели.
всё имхо, мнение не экспертное
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:23
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 тра, 2019 10:34
Олег Громадський
Вчера в 07:03 ·
Учора особисто у мени був день здивування !!! Поясню ! Я написав пост про техніку яка поломана у одній із частин , додав фото поломаноі техніки, це було близко о 7 годині ранку, о 9 годині по даному факту в частині уже працювала комісія та робоча група ремонтної бригади , о 11 годині всі запчастини на техніку уже стояли на штатних містах, близко 12 години у мени обривався телефон ( де тільки номер взяли ???) що техніка справна і з проханням прибрати пост, уточнивши у бійців чи так справи на самом ділі як мені телефонують вони підвердили слова начальників. Прийшлось пост убрати ! Так ще ніколи за 5 років війни бистро ніхто не реагував з певними виводами та реальною допомогою! Може подіяло зміна військового керівництва ? Дай Бог щоб так бистро та єфективно усовувались поломки техніки ! А бійцям моє побажання пишіть про всі проблеми, не бійтеся !!! Бо є командири які бояться за свою дупу і ніколи не піднімуть проблему на верх !!! Вам на бойовій техніці воювати а не зампотеху ! Ви в першу чергу повині за її стан турбуватися ! Я в чора в цому переконався що з приходом нових людей буде ламатися система , відкатів, барства, поборів і по..зм до проблем солдата! Бо простий солдат, сержант є самим дорогим надбанням у збройних силах! І всі начальники , командири повині працювати нат тим щоб він був у зоні комфорту і ні в чому не нуждався ! І тоді самі незамітете як наша армія перейде на стандарт НАТО, як до армії підуть профісіонали і така армія тоді точно буде сама кращя в Європі !
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