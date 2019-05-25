Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2998299930003001 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Нед 26 тра, 2019 09:56 19yuriy91 написав: .......

какие-то сомнительные данные.

в двушке метр, как правило, дешевле, чем в однушке.

немного джинсой попахивает от содержания.



да и почему старики будут массово продавать жильё?

самим потом на вокзал, что ли? .......какие-то сомнительные данные.в двушке метр, как правило, дешевле, чем в однушке.немного джинсой попахивает от содержания.да и почему старики будут массово продавать жильё?самим потом на вокзал, что ли?

Насчёт данных ничего не скажу, но знаю, что с продажами действительно тяжеловато.



А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете? Насчёт данных ничего не скажу, но знаю, что с продажами действительно тяжеловато.А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13195 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 10:20 Frant написав: В тій країні, в вашому коханому СрСР, до стінки ставили всіх. Робітників і колгоспників - також, причому масово. І взагалі, СрСР тримався на рабській праці. Її відмінили тільки з середини 1960-х, і країна почала дегенерувати в 1970-ті Почитате в інтернеті "Закон про колоски", масові репресії 1930-х, голодомор і колективізацію. То суть Ррадянського сСоюзу, фундамент його досягнень. В тій країні, в вашому коханому СрСР, до стінки ставили всіх. Робітників і колгоспників - також, причому масово. І взагалі, СрСР тримався на рабській праці. Її відмінили тільки з середини 1960-х, і країна почала дегенерувати в 1970-ті Почитате в інтернеті "Закон про колоски", масові репресії 1930-х, голодомор і колективізацію. То суть Ррадянського сСоюзу, фундамент його досягнень.



Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.



Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.



К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).



Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.



Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.



и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!



Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем! Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем! zРадио

Повідомлень: 2321 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 10:23 ЛАД написав:

А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете? А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете?



каюсь, очень бегло.

щас припоминаю, что то такое было у него такое, но вникать во все его идеи, кои он генерирует....

с продажами действительно тяжеловато.

продавцы, по крайней мере, вторички, особенно 40+, не успевают за снижающимся трендом, просят больше того, что могут(хотят) дать покупатели.

всё имхо, мнение не экспертное каюсь, очень бегло.щас припоминаю, что то такое было у него такое, но вникать во все его идеи, кои он генерирует....продавцы, по крайней мере, вторички, особенно 40+, не успевают за снижающимся трендом, просят больше того, что могут(хотят) дать покупатели.всё имхо, мнение не экспертное 19yuriy91 Повідомлень: 2055 З нами з: 15.09.12 Подякував: 213 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 10:23 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8449 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6060 раз. Подякували: 2357 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 10:34

Вчера в 07:03 ·



Учора особисто у мени був день здивування !!! Поясню ! Я написав пост про техніку яка поломана у одній із частин , додав фото поломаноі техніки, це було близко о 7 годині ранку, о 9 годині по даному факту в частині уже працювала комісія та робоча група ремонтної бригади , о 11 годині всі запчастини на техніку уже стояли на штатних містах, близко 12 години у мени обривався телефон ( де тільки номер взяли ???) що техніка справна і з проханням прибрати пост, уточнивши у бійців чи так справи на самом ділі як мені телефонують вони підвердили слова начальників. Прийшлось пост убрати ! Так ще ніколи за 5 років війни бистро ніхто не реагував з певними виводами та реальною допомогою! Може подіяло зміна військового керівництва ? Дай Бог щоб так бистро та єфективно усовувались поломки техніки ! А бійцям моє побажання пишіть про всі проблеми, не бійтеся !!! Бо є командири які бояться за свою дупу і ніколи не піднімуть проблему на верх !!! Вам на бойовій техніці воювати а не зампотеху ! Ви в першу чергу повині за її стан турбуватися ! Я в чора в цому переконався що з приходом нових людей буде ламатися система , відкатів, барства, поборів і по..зм до проблем солдата! Бо простий солдат, сержант є самим дорогим надбанням у збройних силах! І всі начальники , командири повині працювати нат тим щоб він був у зоні комфорту і ні в чому не нуждався ! І тоді самі незамітете як наша армія перейде на стандарт НАТО, як до армії підуть профісіонали і така армія тоді точно буде сама кращя в Європі !



https://www.facebook.com/profile.php?id=100007787657494 Олег ГромадськийВчера в 07:03 ·Учора особисто у мени був день здивування !!! Поясню ! Я написав пост про техніку яка поломана у одній із частин , додав фото поломаноі техніки, це було близко о 7 годині ранку, о 9 годині по даному факту в частині уже працювала комісія та робоча група ремонтної бригади , о 11 годині всі запчастини на техніку уже стояли на штатних містах, близко 12 години у мени обривався телефон ( де тільки номер взяли ???) що техніка справна і з проханням прибрати пост, уточнивши у бійців чи так справи на самом ділі як мені телефонують вони підвердили слова начальників. Прийшлось пост убрати ! Так ще ніколи за 5 років війни бистро ніхто не реагував з певними виводами та реальною допомогою! Може подіяло зміна військового керівництва ? Дай Бог щоб так бистро та єфективно усовувались поломки техніки ! А бійцям моє побажання пишіть про всі проблеми, не бійтеся !!! Бо є командири які бояться за свою дупу і ніколи не піднімуть проблему на верх !!! Вам на бойовій техніці воювати а не зампотеху ! Ви в першу чергу повині за її стан турбуватися ! Я в чора в цому переконався що з приходом нових людей буде ламатися система , відкатів, барства, поборів і по..зм до проблем солдата! Бо простий солдат, сержант є самим дорогим надбанням у збройних силах! І всі начальники , командири повині працювати нат тим щоб він був у зоні комфорту і ні в чому не нуждався ! І тоді самі незамітете як наша армія перейде на стандарт НАТО, як до армії підуть профісіонали і така армія тоді точно буде сама кращя в Європі ! 19yuriy91 Повідомлень: 2055 З нами з: 15.09.12 Подякував: 213 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2998299930003001 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм