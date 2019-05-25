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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 29993000300130023003 ... 3005>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:20

  Frant написав:В тій країні, в вашому коханому СрСР, до стінки ставили всіх. Робітників і колгоспників - також, причому масово. І взагалі, СрСР тримався на рабській праці. Її відмінили тільки з середини 1960-х, і країна почала дегенерувати в 1970-ті Почитате в інтернеті "Закон про колоски", масові репресії 1930-х, голодомор і колективізацію. То суть Ррадянського сСоюзу, фундамент його досягнень.


Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.

Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.

К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).

Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.

Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.

и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!

Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:23

  ЛАД написав:
А зачем старикам продавать... Вы что будивельника не читаете?


каюсь, очень бегло.
щас припоминаю, что то такое было у него такое, но вникать во все его идеи, кои он генерирует....
с продажами действительно тяжеловато.

продавцы, по крайней мере, вторички, особенно 40+, не успевают за снижающимся трендом, просят больше того, что могут(хотят) дать покупатели.
всё имхо, мнение не экспертное :)
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:23

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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:34

Олег Громадський
Вчера в 07:03 ·

Учора особисто у мени був день здивування !!! Поясню ! Я написав пост про техніку яка поломана у одній із частин , додав фото поломаноі техніки, це було близко о 7 годині ранку, о 9 годині по даному факту в частині уже працювала комісія та робоча група ремонтної бригади , о 11 годині всі запчастини на техніку уже стояли на штатних містах, близко 12 години у мени обривався телефон ( де тільки номер взяли ???) що техніка справна і з проханням прибрати пост, уточнивши у бійців чи так справи на самом ділі як мені телефонують вони підвердили слова начальників. Прийшлось пост убрати ! Так ще ніколи за 5 років війни бистро ніхто не реагував з певними виводами та реальною допомогою! Може подіяло зміна військового керівництва ? Дай Бог щоб так бистро та єфективно усовувались поломки техніки ! А бійцям моє побажання пишіть про всі проблеми, не бійтеся !!! Бо є командири які бояться за свою дупу і ніколи не піднімуть проблему на верх !!! Вам на бойовій техніці воювати а не зампотеху ! Ви в першу чергу повині за її стан турбуватися ! Я в чора в цому переконався що з приходом нових людей буде ламатися система , відкатів, барства, поборів і по..зм до проблем солдата! Бо простий солдат, сержант є самим дорогим надбанням у збройних силах! І всі начальники , командири повині працювати нат тим щоб він був у зоні комфорту і ні в чому не нуждався ! І тоді самі незамітете як наша армія перейде на стандарт НАТО, як до армії підуть профісіонали і така армія тоді точно буде сама кращя в Європі !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007787657494
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:43

  zРадио написав:Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!


За 20 лет подчиненные бельгийского цивилизованного и просвещеннейшего душки короля Леопольда сократили население Конго в два раза с 20 до 10 миллионов. И это было каких-то сто с небольшим лет назад.

Если не выполнялся план по сбору налогов, отряды налоговиков приезжали в конголезское поселение и отрубали в надзидание некоей части жителей кисти одной руки, чтобы во-первых, второй рукой они могли еще работать, во-вторых, чтобы другие боялись и работали лучше.
Но особо местные жители боялись налоговиков, набранных бельгийским королем из местных, те часто просто приезжали в проштрафившуюся деревню, рубали руки, потом скушивали нескольких местных жителей, приготовив их на костре. Люди после того работали с утроенной энергией.

https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/1939512-echo/
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:44

  ЛАД написав:
“Сегодня однокомнатная квартира в Харькове выходит на продажу, в среднем, по цене 738 долларов за метр. А сделка реально совершается по цене 499 долларов за метр. Двухкомнатные – выставляются по 738, а продаются по 567 долларов за метр. Такой внушительный разрыв говорит о завышенных ожиданиях продавцов. Причиной же завышенных ожиданий являются, как это не удивительно, стабильно и плавно повышающиеся цены жилья на первичном рынке”, – сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова.

Эксперт также добавила, что с начала текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась с 642 до 566 долларов.

https://news.finance.ua/ru/news/-/449580/na-vtorichke-harkova-nablyudaetsya-novyj-rekordnyj-pokazatel
Это к идее фикс о массовой продаже жилья стариками и не только в крупных городах.

Это говорит о росте издержек строительной отрасли + мода на новострой среди платежеспособного контингента.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:45

Влучно! Інтелектуально! Тонко!

Volodymyr Omelyan
24 травня о 22:42 ·

Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова – інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.

Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім’я та прізвище будуть писати разом.

І правильно говорити не “діджеталізація”, а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, – ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.

Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!

Превентивна медицина. Раджу від’їхати в бік від маршруту “квартира - студія 95-го кварталу” хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.

Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв’язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо

Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.

Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?

Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.

Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.

Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.

Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м’яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей – придумай щось своє і розберись в термінах.

І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла.

І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:55

Это даже не смешно.

"Непопулист" Омельян, с гиперлупами от мексиканских "лыжных инструкторов".
Что он знает про медицину? Как рожать деток в США?
Блокчейн?
Илон Маск?
Дигитализация?

Просто набор слов. Где фактаж?

Гиперлуп "Кропивницький - Миколаїв":
Зображення

https://twitter.com/LesyaUA7Evropa/status/1131972576119611393
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:59

Что ещё он про 3G/4G говорил?

А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"? :)

Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 26 тра, 2019 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:00

  zРадио написав:Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.

Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.

К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).

Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.

Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.

и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!

Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!

Предлагаю любителей Рф в Украине, направлять в ГУЛАГ для поддержания "хорошего тона" и славных традиций :mrgreen:
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