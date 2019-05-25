zРадио написав:

Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!