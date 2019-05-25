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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 тра, 2019 11:03
V2 написав:
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.
))) Нравятся мне эти ультрапатриоты, специально рожающие детей в США, чтобы они были гражданами той страны, а не этой, в которой ты лепишь из себя патриота.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:03
Вкладчик1234 написав:
Это даже не смешно.
Не смішно - це коли 1-а особа не орієнтується в термінах, які говорить!
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:06
V2 написав: Вкладчик1234 написав:
Это даже не смешно.
Не смішно - це коли 1-а особа не орієнтується в термінах, які говорить!
Омельян уже определился: дигитализация или цифровизация, или может оцифровка? Или просто "ляпает, типа умный"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:08
Вкладчик1234
Людина робить і зробила вже багато.
Тимчасово 1-ий за свій 1-ий тиждень не просто падає, а починає закопуватись!
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:08
V2 написав: Вкладчик1234 написав:
Это даже не смешно.
Не смішно - це коли 1-а особа не орієнтується в термінах, які говорить!
Про позапрошлых папередников было три мема - Янукович-шапошник, Саша-Стоматолог, Азаров-кровосися.
После этих папередников останутся - Порошенко-липецкая фабрика, Омелиан-гиперлуп, Рева-много едят.
Через пять лет посмотрим, что от нынешних останется.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:15
V2 написав:
Людина робить і зробила вже багато.
Что он делает? 2 детей американо-украинцев?
V2 написав:
Тимчасово 1-ий за свій 1-ий тиждень не просто падає, а починає закопуватись!
Где факты?
Единственное, что пока меня не устраивает: отсутствие посадок "Свинарчуковичей и Ко", и затягивание с возвратом Саакашвили.
Пока слишком рано что-то требовать, т.к. было слишком мало времени. И Порошенко и Ко саботируют всё, что только можно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:15
UA написав: zРадио написав:
Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.
Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.
К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).
Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.
Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным. и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!
Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!
Предлагаю любителей Рф в Украине, направлять в ГУЛАГ для поддержания "хорошего тона" и славных традиций
Куда дивляться адміни :zРадио
Стаття кримінального кодексу:Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:17
Помнится, Омельян тоже пытался играть из себя "революционера".
И на него сразу нашлось дело о незаконном обогащении.
И сразу после его закрытия, у Омельяна каждый сантиметр дороги открывается "під патронатом Президента Порошенка". Совпадение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:21
freeze написав:
Про позапрошлых папередников было три мема - Янукович-шапошник, Саша-Стоматолог, Азаров-кровосися.
После этих папередников останутся - Порошенко-липецкая фабрика, Омелиан-гиперлуп, Рева-много едят.
Мемов намного больше. Но это конечно просто ТОП
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 26 тра, 2019 11:22
Вкладчик1234 написав:
и затягивание с возвратом Саакашвили
Зате в поверненні всіх інших вже досягнув успіху
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