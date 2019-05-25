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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 30013002300330043005>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:22

  freeze написав:Про позапрошлых папередников было три мема - Янукович-шапошник, Саша-Стоматолог, Азаров-кровосися.
После этих папередников останутся - Порошенко-липецкая фабрика, Омелиан-гиперлуп, Рева-много едят.
Через пять лет посмотрим, что от нынешних останется.

Как раз вопрос - "А продержатся ли 5 лет?"
Рассказать об мнении госаппарата относительно президента?
Или он их..., или они его утопят в своем болоте.
Думаю, произойдет второе.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:27

  Вкладчик1234 написав:
  V2 написав:Людина робить і зробила вже багато.

Что он делает? 2 детей американо-украинцев?

  V2 написав:Тимчасово 1-ий за свій 1-ий тиждень не просто падає, а починає закопуватись!

Где факты?
Единственное, что пока меня не устраивает: отсутствие посадок "Свинарчуковичей и Ко", и затягивание с возвратом Саакашвили.
Пока слишком рано что-то требовать, т.к. было слишком мало времени. И Порошенко и Ко саботируют всё, что только можно

Жодних посадок не буде! Так що заспокойтесь))) Поділять потоки, роздерибанять бюджет, заберуть Приват - і шоу закінчиться
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:30

  zРадио написав:
  Frant написав:В тій країні, в вашому коханому СрСР, до стінки ставили всіх. Робітників і колгоспників - також, причому масово. І взагалі, СрСР тримався на рабській праці. Її відмінили тільки з середини 1960-х, і країна почала дегенерувати в 1970-ті Почитате в інтернеті "Закон про колоски", масові репресії 1930-х, голодомор і колективізацію. То суть Ррадянського сСоюзу, фундамент його досягнень.


Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.

Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.

К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).

Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.

Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.

и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!

Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!

Повна бредятина. Про 8 годинний робочий день у радянських колгоспників до 1962 року - це ти можеш розказати своїй бабусі.

Радянська наука - була малоефективною, як і радянська промисловість.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:37

  Ethereum написав:
  UA написав:
  zРадио написав:Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.

Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.

К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).

Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.

Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.

и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!

Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!

Предлагаю любителей Рф в Украине, направлять в ГУЛАГ для поддержания "хорошего тона" и славных традиций :mrgreen:


Куда дивляться адміни :zРадио


Стаття кримінального кодексу:
Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.



Можешь прикидываться сколько угодно - кричать "караул", выдавать осуждение твоим оппонентом преступлений за их оправдание, но ты сам выделил то, что посчитал нужным!

Дважды в этой фразе я признал преспупления советского режима! У тебя подгорает по другой причине - я посмел сравнить преступления клятого СССР с преступлениями святых США! Это для украинского ура-патриота как нож в сердце - оплот демократии не мог полностью истребить 12 и частично - 7 коренных народов Северной Америки, не мог дискриминировать негров в течение 200 лет до и 30 после принятия Конвенции ООН по правам человека, и не мог единственным в мире сбросить атомные бомбы за гражданское население...

Нужно говорить только о сталинских лагерях и жуковских "еще нарожают" - никаких других преступлений история 20-го века не знает...
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:41

  Frant написав:Радянська наука - була малоефективною


Судя по количеству нобелевских лауреатов тогда и сейчас, в Украине наука просто исчезла.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:44

  V2 написав:.......
І правильно говорити не “діджеталізація”, а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); ....

И, кстати, по этой же ссылке видно, что правильно таки "диджитализация", а не дигитализация". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:47

  freeze написав:
  zРадио написав:Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!


За 20 лет подчиненные бельгийского цивилизованного и просвещеннейшего душки короля Леопольда сократили население Конго в два раза с 20 до 10 миллионов. И это было каких-то сто с небольшим лет назад.

Если не выполнялся план по сбору налогов, отряды налоговиков приезжали в конголезское поселение и отрубали в надзидание некоей части жителей кисти одной руки, чтобы во-первых, второй рукой они могли еще работать, во-вторых, чтобы другие боялись и работали лучше.
Но особо местные жители боялись налоговиков, набранных бельгийским королем из местных, те часто просто приезжали в проштрафившуюся деревню, рубали руки, потом скушивали нескольких местных жителей, приготовив их на костре. Люди после того работали с утроенной энергией.

https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/1939512-echo/


Да. А как эти замечательные люди всего 25 лет назад спровоцировали резню в Руанде, жертвами которой стало не менее 1 млн человек! Об этом мы тоже тихо умолчим, чтобы не портить ощущение о стране, где находится ЕК, так любезно сегодня обучающая наших местных хуту основам демократии...
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:53

  Вкладчик1234 написав:Что ещё он про 3G/4G говорил?

А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"? :)

Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают?

Не знаю, как в Киеве, но в Харькове и сейчас очень часто по факту бывает, в лучшем случае, 2G.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:54

  freeze написав:
  Frant написав:Радянська наука - була малоефективною


Судя по количеству нобелевских лауреатов тогда и сейчас, в Украине наука просто исчезла.


Человек забыл, что может включить свой ноутбук исключительно благодаря советской науке и производству, результаты которых в виде АЭС, ТЭС и ГЭС обеспечивают сегодня 97,2% (!!!) всей генерации электроэнергии в Украине!

А может включает его далеко от Украины и ее проблем, поэтому и пишет глупости...
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:59

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё он про 3G/4G говорил?

А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"? :)

Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают?

Не знаю, как в Киеве, но в Харькове и сейчас очень часто по факту бывает, в лучшем случае, 2G.


Проблемы 3G и 4G у нас связаны с отсутствием низких частот, обладающих высокой проникающей способностью (чтобы уверенный прием был не только на улице, но и в помещениях, в том числе вагонах поездов).

3G у нас только на 2100 МГц, 4G - на 1800 МГц и 2600 МГц. Эти частоты обеспечивают высокие скорости, но плохое покрытие. Необходим еще один слой на низких частотах - 800-900 МГц, занятых сегодня телевидением. А для власти важнее, чтобы у пересичных работал ящик, а не мобильный интернет...
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